Замените мини-огнетушитель в автомобиле

Пришло время заменить имеющийся в автомобиле 1-килограммовый порошковый огнетушитель (так называемый мини-огнетушитель) на такой, с помощью которого обычный человек тоже сможет фактически потушить возгорание. В автомобиле можно иметь как минимум 2-килограммовый (а еще лучше – 3-килограммовый) порошковый огнетушитель, в котором содержится больше противопожарного порошка, и у которого есть функциональный предохранитель Е-Z, удобные большие ручки и шланг для направления струи.

Эстонское общество уже хорошо развито, и мы как хорошие хозяева готовы сделать следующие шаги вперед по обеспечению пожарной безопасности у себя в автомобиле, дома и на даче. В качестве первого шага пора отказаться от мини-огнетушителей в автомобиле и заменить их на более крупные и эффективные высококачественные огнетушители.

Все, что находится в автомобиле, у нас всегда под рукой для использования в любое время. Если там плохая аптечка первой помощи, то с помощью именно таких плохих средств мы сможем оказать помощь своим близким. Более того, вероятно, с помощью именно таких плохих средств будет оказана первая помощь и нам самим. То же самое касается и огнетушителя.

Не дожидайтесь поправок к закону, чтобы заменить свой старый и слишком маленький огнетушитель в вашем автомобиле на лучший. Ведите себя как хозяин и думайте своей головой.

Почему мини-огнетушителя недостаточно?



С помощью 1-килограммового порошкового огнетушителя вполне можно потушить огонь. Очень умелый и опытный пользователь с хорошей скоростью реакций и твердой рукой прекрасно сможет потушить с помощью такого огнетушителя небольшое возгорание.

Большинство же из нас, столкнувшись с пожаром, теряет самообладание. Мы испытываем проблемы уже при вытягивании предохранителя (шплинта), поскольку, запаниковав, крепко сжимаем ручки огнетушителя, между которыми и застревает предохранитель. Чем сильнее мы тянем за предохранитель, тем крепче нам приходится держаться и за ручки. Но, находясь в замешательстве, мы не понимаем, почему не можем воспользоваться огнетушителем.

Предположим, что мы смогли вытянуть предохранитель, перед этим хорошо проверили свой огнетушитель, и он в конце концов заработал. Из-за сильной спешки и отсутствия шланга первая порция порошка полетит мимо огня. Теперь мы знаем, с каким напором и как порошок выходит из огнетушителя, и готовы следующей струей поразить очаг возгорания... Но второго шанса у нас не будет, поскольку «боеприпасы» в мини-огнетушителе закончились! В нем и было-то порошка лишь на один хороший «выстрел».

Поэтому 1-килограммовый огнетушитель иногда называют «пепельницетушителем», поскольку одного килограмма порошка едва хватает для тушения небольшого возгорания.

Вдвое-втрое больше более эффективного порошка, предохранитель E-Z и шланг



На полках магазинов крупнейшей в Эстонии розничной сети TAMREX, занимающейся пожарной безопасностью, есть высококачественные огнетушители с весом заряда 2 кг и 3 кг – их 30-летний срок службы и 10-летняя гарантия, предоставляемая компанией TAMREX, всячески способствуют замене автомобильного огнетушителя.

В качестве наибольшей инновации бросается в глаза желтое приспособление между ручками. Это предохранитель E-Z, который значительно упрощает и ускоряет пользование огнетушителем. Он решает распространенную проблему, при которой предохранитель прочно застревает между ручками, и его больше не получается вытащить (правильно было бы держать огнетушитель за нижнюю ручку, служащую для его переноски, но это может и не прийти в голову в чрезвычайной ситуации).

В ходе учений по использованию огнетушителя, если заранее никого не предупреждать, каждый третий человек испытывает проблемы с удалением предохранителя. Во время занятий у нас есть возможность обратить внимание людей на это, но в опасной ситуации быстрые и слаженные действия могут иметь ключевое значение, и каждая зря потраченная секунда может стоить чьей-то жизни.

Предохранительную чеку с хорошо продуманным дизайном и технологией E-Z невозможно зажать между рычагом и рукояткой. Ее можно выдернуть легким движением руки и приступать к тушению. Предохранитель E-Z надежно держится на своем месте и предотвращает спонтанное открытие огнетушителя.

Наличие шланга имеет важное значение для огнетушителя. Огнетушители со шлангом более эффективны, поскольку с их помощью удается более точно попадать струей в огонь. Также шланг позволяет тушить огонь в труднодоступных местах, что зачастую часто требуется при автомобильных возгораниях. Шланг огнетушителей TAMREX Premium изготовлен из смеси этиленпропиленового каучука (EPDM), которая не трескается с течением времени. Металлическая часть шланга с резьбой добавляет прочности.

Огнетушитель TAMREX Premium оснащен не только манометром, но и отдельным контрольным вентилем, через который можно при помощи нестационарного устройства измерить давление, чтобы убедиться в исправности стационарного манометра. По словам специалистов, стрелка манометра может не всегда показывать правильные значения. Поэтому отдельный контрольный вентиль – это важная дополнительная возможность обеспечения эксплуатационной надежности.

Данные огнетушители имеют вентильный комплект и ручки из более долговечной нержавеющей стали. Кроме того, ручки значительно длиннее, что обеспечивает хороший хват и повышает удобство пользования огнетушителем.

На заводе огнетушители TAMREX Premium проходят гелиевый тест. Этот метод более надежно обеспечивает герметичность и отсутствие утечек, чем обычное тестирование воздухом.

Далеко не все порошковые смеси, которыми производители наполняют свои огнетушители, одинаково эффективны. Тушащая способность в зависимости от огнетушителя может отличаться в несколько раз. В порошковых огнетушителях TAMREX Premium используется только наилучший и высококачественный противопожарный порошок с высокими показателями эффективности.

Оболочки порошковых огнетушителей TAMREX Premium с длинным межсервисным интервалом вырезаны из толстого и качественного металла таким образом, чтобы обеспечивалось минимальное количество сварных швов. Ножка из прочного пластика уменьшает трение при перемещении огнетушителя из одного места в другое, еще больше увеличивая срок службы.

Порошковые огнетушители серии TAMREX Premium в целом отличаются более высоким качеством, более надежны и более эффективны, чем любой другой их аналог.

Имеющийся 1-килограммовый автомобильный огнетушитель не стоит выбрасывать – оставьте его в качестве запасного, поскольку его срок службы не истек. Главным же «действующим лицом» в вашем автомобиле отныне мог бы стать 2-килограммовый TAMREX Premium или еще лучшая модель — 3-килограммовый порошковый огнетушитель.

Для защиты своей семьи, своего жилья и имущества у хороших хозяина и хозяйки припасены наилучшие средства. На этом не стоит экономить, но и тратить деньги нужно с умом.

Высококачественные огнетушители серии TAMREX в наличии в магазинах TAMREX .