Подходящие перчатки найдутся для любой работы – как их отыскать?

Зачем пользоваться перчатками? От чего зависит их качество и в чем оно выражается? Правда ли, что перчатки из натуральной кожи лучше, чем из синтетической? Бывают ли они водостойкими? Прочными могут быть только перчатки из толстой кожи – так ли это? Важен ли размер перчаток?

Все эти и многие другие аналогичные вопросы консультанты по продажам сети магазинов TAMREX, известной своим широчайшим выбором перчаток, обсуждают с клиентами ежедневно.

От чего защищают перчатки?

Перчатки защищают кожу рук от пыли, грязи, порезов, холода, влажности, химикатов, истирания и других факторов внешней среды. К сожалению, еще и сейчас многим парам рук приходится терпеть все вышеперечисленное – пока не наступает предел, за которым начинаются беды и страдания.

У нас всего одна пара рук, и за ними нужно ухаживать, защищая кожу всеми возможными способами. В магазинах TAMREX за 20 лет навидались искалеченных и страдающих рук, и от этого стоит предостеречь всех. Чаще всего к подобным проблемам приводила многолетняя работа без перчаток. Болезненная, тонкая, растрескавшаяся и поврежденная кожа рук причиняет ужасное неудобство не только на работе, но и в повседневной жизни. Берегитесь этого и пользуйтесь перчатками!

Выбрать перчатки несложно

Зная свою работу, особенности окружающей среды и получив хороший совет работника клиентской службы, выбрать перчатки достаточно просто. На это уйдет какое-то время, ведь любимые перчатки находят, как правило, перепробовав различные модели. От грязи и пыли защищают почти все перчатки. Выбор зависит от особых требований, удобства, проницаемости для воздуха, соразмерности руке и хорошего качества.

Рассматривая особые требования, стоит начать с особенностей работы. Идет ли речь о тонкой или о так называемой тяжелой работе? Другими словами, важно ли для вашей работы сохранять осязание в кончиках пальцев? Если вам приходится работать с мелкими предметами, нужны рабочие перчатки с отличной сенсорностью, если же вы поднимаете тяжелые предметы или работаете с большим инструментом (лопатой, киркой, топором и т.п.), нужны прочные, ноские рабочие перчатки, которые защищают от истирания.

Сталкиваетесь ли вы в работе с водой или влажностью? Если работаете в мокрых условиях (чистка, уборка или другая деятельность с использованием моющих средств, жидкостей и воды), то выбирайте перчатки со 100%-й водостойкостью. Если условия лишь немного влажные, отдайте предпочтение перчаткам из водоотталкивающего материала, но с лучшей проницаемостью для воздуха. Если вы работаете в сухих условиях и вообще не сталкиваетесь с водой, выбирать водостойкие перчатки нет смысла. В этом случае можно позволить своим руками насладиться отличной проницаемостью для воздуха.

При работе с острыми предметами или предметами, имеющими острые края, выбирайте перчатки с защитой от порезов. В наши дни перчатки с защитой от порезов превосходного качества отличаются такой мягкостью, проницаемостью для воздуха и удобством, что их можно использовать и при выполнении многих других работ (ведь порезы могут подстерегать повсюду).

Кожа: синтетическая vs натуральная

Выбор опять-таки зависит от условий работы и немного также от вкуса пользователя. Есть клиенты, которые на каждом шагу предпочитают натуральную кожу, и такие, которым, напротив, больше нравятся преимущества синтетической.

Качественная, мягкая и цельная натуральная кожа действительно очень приятна на руке. Кожаная перчатка прилегает к коже руки просто отлично. И еще лучше сохраняет, так сказать, ощущение «своей руки», а ведь чаще всего причина, по которой перчатки не носят, как раз в том, что утрачивается чувствительность руки. Перчатки из качественной натуральной кожи хорошо дышат, устойчивы к истиранию и удобны и приятны на руке, при этом обеспечивая защиту.

У перчаток из синтетической кожи поверхность более скользкая, при некоторых видах работ это качество необходимо. Они подходят скорее для сухих условий.

Качественные перчатки удобнее и служат дольше

Для кожаных перчаток имеет значение, идет ли речь о натуральной коже, и к какой категории она относится (A+, A, AB и т.д.). Прочность двух кожаных перчаток может различаться более чем вдвое. В хорошей перчатке больше сил вложено в качество кроя, пошива, нити и других компонентов. В свободном положении рука у нас не прямая, как палка, поэтому удобство и посадку обеспечивают трехмерные детали кроя, предварительно изогнутый большой палец и качество пошива. Размер перчаток также играет важную роль в том, хорошо ли они носятся и удобно ли в них работать.

Перчатки II категории прошли испытания

Перчатки, относящиеся ко второй категории защиты, должны пройти целый ряд испытаний, прежде чем можно будет предложить их клиенту. Маркировка «II Кат.» дает клиенту твердое знание, что перчатка действительно отвечает обещанному, поскольку прошла предусмотренные испытания. Наряду с испытаниями на эксплуатационные качества проводятся и другие: например, содержание в коже хрома 6 не должно превышать известного, безопасного для пользователя уровня и т.п.

Меняйте перчатки достаточно часто

У того, кто работает, перчатки изнашиваются! При некоторых видах работ каждый рабочий день начинают с новой пары, на другой работе пары перчаток хватает на целых две недели. При активной работе рекомендуем менять перчатки на новые каждые две недели даже тогда, когда на вид они еще пригодны к использованию. Накапливающаяся в перчатке влага тела, возможная пыль и грязь не идут на пользу коже рук.

Регулярно смазывайте руки кремом

Сухая и растрескавшаяся кожа рук требует очень хорошего ухода. Крем для рук TAMREX Repair содержит высокий процент мочевины (10 %) и поэтому восстанавливает и улучшает уже поврежденную кожу и обеспечивает ежедневную защиту, увлажнение и уход здоровым рукам. Действие хорошо впитывающегося крема без запаха с приятно легким составом заметно уже после первого применения. Кожа сразу становится более мягкой и гладкой.

В ассортименте TAMREX – хороший крем и большое количество перчаток из различных материалов, с различными защитными свойствами и дизайном. Здесь вы найдете себе подходящие для любой работы!