Обеспечение пожарной безопасности в многоэтажных жилых домах

В многоквартирных домах обеспечить пожарную безопасность на высоком уровне несколько сложнее, чем в частном доме. Жильцов там много, и все они разные — как по усердию, благоразумию и финансовым возможностям, так и по образу жизни.

Даже сегодня, когда прошло более 10 лет с момента вступления в силу закона, обязывающего иметь детектор дыма, этот маленький спасатель человеческих жизней еще есть не в каждом доме. Не говоря уже о наличии огнетушителей, которых закон и вовсе не требует.

Хорошему владельцу жилья не нужен закон для того, чтобы позаботиться о безопасности своей семьи и своего имущества, поскольку совесть требует куда более надежных мер. Хозяин же или хозяйка с иным отношением не заботится об этом даже в том случае, если закон требует чего-либо под угрозой штрафа.

Тем не менее порошковый огнетушитель составляет столь же важную часть в едином целом, где информация (сигнал тревоги, издаваемый детектором дыма) и действия (тушение пожара) идут рука об руку и обеспечивают наилучший результат.

Как минимум один огнетушитель в подъезде

Поскольку огнетушитель дома есть не у всех, на случай необходимости общий огнетушитель мог бы висеть в подъезде и быть доступен для всех. Если детектор дыма в квартире законопослушного жильца издаст сигнал тревоги и пожар будет действительно обнаружен, то при немедленном реагировании, на ранней стадии возгорания еще можно предотвратить большой ущерб с помощью огнетушителя.

Каждый руководитель квартирного товарищества знает, с каким трудом владельцы квартир принимают даже минимальные расходы. Тем более если их игнорирование не влечет за собой наказания (сгоревший дом часто не рассматривается в качестве наказания). И все же нужно тщательно объяснять различные обстоятельства, при которых один неверный шаг или халатное поведение может поставить под угрозу соседние квартиры и жильцов дома, поскольку разделенная ответственность — это и разделенная безопасность.

С помощью эффективного 6-килограммового порошкового огнетушителя TAMREX Premium можно своими силами потушить довольно большое возгорание. Поэтому если завести как минимум один приличный огнетушитель на подъезд, расходы на него не будут обременительны, если поделить их на всех. Это было бы огромным шагом вперед на пути к обеспечению пожарной безопасности для всего дома. С этого и начинается изменение отношения у людей.

Пожар не учитывает границ между квартирами

Если огнетушителя нет ни в квартирах, ни в подъезде, остается лишь быстро оповестить соседей, выбежать всем вместе из дома и надеяться, что спасатели быстро прибудут на место. В то время пока жильцы ждут снаружи, огонь с каждой минутой уничтожает все больше имущества, квартиру за квартирой.

Удачи, если вы живете по соседству со спасательной бригадой. До крайности поредевшие ряды спасателей, возможные плохие дорожные условия, дорожные пробки, трудности при нахождении адреса или удаленность дома от крупных центров могут настолько затянуть время прибытия на место подкрепления, что иногда к их приезду бывает уже нечего спасать. Именно поэтому стоит создать со своей стороны оптимальные условия прямо на месте.

На собрании квартирного товарищества

На следующем собрании квартирного товарищества внесите пожарную безопасность в состав повестки дня. Попросите жильцов перепроверить детекторы дыма: есть ли они в каждой квартире и работают ли? А также: есть ли достаточное количество детекторов дыма? Детектор дыма должен быть в каждой спальне, гостиной и прихожей. Обсудите покупку огнетушителя. Если в вашем доме есть возможность образования угарного газа, обсудите датчики угарного газа.

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