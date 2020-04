Любая маска снижает риск заражения

Море самой разной информации о масках создает путаницу. Тему масок раскроют специалисты Tamrex Ohutuse OÜ, которые занимаются защитными масками уже более 20 лет. Компания, занимающаяся продажей респираторов, полумасок и полных масок, постоянно следит за регулирующими эту сферу требованиями, стандартами и законами.

Самодельные маски для походов в магазин



Модные маски от известных дизайнеров или изготовленные собственноручно — это легкий способ дополнительно обезопасить себя при походах в магазин. Если таким образом кто-то чувствует себя увереннее, то это вполне приемлемый вариант — надеть на лицо хоть что-нибудь, нежели чем идти с совершенно неприкрытым лицом. К этой же категории можно отнести и респираторы неизвестного происхождения, а также хирургические маски, не имеющие маркировки.



Хирургическая маска не защищает от вирусов



Лучшую защиту, чем самодельная маска, предлагает отвечающая требованиям медицинская, или хирургическая, маска. Хотя она не защищает носителя от вирусов, все же это проверенное изделие. Она прошла тест Bacterial Filtration Efficiency (BFE), подтверждающий, что материал маски защищает от крупных частиц, то есть от бактерий (бактерии по размеру в десять-сто раз больше вирусов). Важно понимать, что хирургическая маска не является средством индивидуальной защиты — она лишь медицинское оборудование*, защищающее внешнюю среду от носителя маски. В действительности смысл хирургической маски заключается в том, чтобы защищать пациента от микробов и других частиц, вылетающих из дыхательных путей врача. Ее задача — уменьшить опасность непосредственного распространения инфекционных заболеваний от работника здравоохранения к пациенту или в хирургической зоне медицинского учреждения.

* Отвечает директиве MDD Medical Devices Directive 93/42/EEC и стандарту EN14683:2019 Test BFE (Bacterial Filtration Efficiency), то есть эффективность хирургической маски как барьера для содержащих бактерии капель изо рта и носа пользователя₁.

Выписка из стандарта: The transmission of infective agents during surgical procedures in operating theatres and other medical settings can occur in several ways. Sources are, for example, the noses and mouths of members of the surgical team. The main intended use of medical face masks is to protect the patient from infective agents and, additionally, in certain circumstances to protect the wearer against splashes of potentially contaminated liquids. Medical face masks may also be intended to be worn by patients and other persons to reduce the risk of spread of infections, particularly in epidemic or pandemic situations.

Также следует учитывать то, что хирургическая маска не плотно прилегает к лицу пользователя, то есть не весь вдыхаемый воздух проходит через фильтрующий материал, часть его минует маску.

Стандарт₂ EN 14683:2019, регулирующий требования, предъявляемые к хирургическим маскам, говорит о том, что в случае, когда в защите нуждается пользователь маски, следует использовать средство индивидуальной защиты в соответствии со стандартом EN 149, иными словами, следует пользоваться респиратором.

Респираторы FFP3 защищают от вирусов



Респираторы, отвечающие стандарту EN149:2001 и относящиеся к ”Средствам индивидуальной защиты III категории” (маски с маркировкой FFP1, FFP2 или FFP3), — это средства индивидуальной защиты, защищающие пользователя от внешней среды. Респираторы выполняют требования, установленные в отношении защитных свойств хирургических масок, но не наоборот.

Внимание! Эти проценты не сопоставимы с результатами тестов, проводимых с хирургическими масками. Респираторы тестируются с использованием существенно более мелких частиц**, чем хирургические маски.

** В соответствии со стандартом для хирургических масок (EN 14683:2019) тесты проводятся с частицами диаметром 7,0 μм–0,65 μм (средний размер 3,0 μм +/-0,3 μм).

В соответствии со стандартом для респираторов (EN 149:2001+A1:2009) тесты проводятся с частицами диаметром 2,0 μм–0,02 μм (средний размер 0,6 μм).

Несмотря на приведенные в таблице исключения, было бы не совсем правильно утверждать, что респираторы FFP1 и FFP2 совсем не защищают пользователей от вирусов. Вирусы и бактерии не распространяются в воздухе (тем более не передаются от человека к человеку) в чистом виде — по большей части они содержатся в капельках слюны, аэрозолях или на частицах летающей в воздухе пыли. Таким образом, довольно эффективную защиту обеспечивают и респираторы FFP1 и FFP2, которые через фильтрующий материал не пропускает наиболее крупных носителей вирусов и бактерий, содержащихся во внешней среде.

В общем, ношение любого респиратора (FFP1, FFP2 или FFP3) уменьшает возможное распространение инфекции. Тем, кто находится в очаге кризиса на передовой, кто занимается больными, следует носить респираторы с маркировкой FFP2*** или FFP3.

*** Согласно рекомендации ВОЗ, минимальная защита — FFP2, или согласно стандарту США — N95.

• Респиратор с клапаном выдоха защищает пользователя от внешней среды.

• Респиратор без клапана или с закрытым клапаном защищает как пользователя маски, так и внешнюю среду от пользователя.

Респираторы FFP3 производятся в основном с клапаном выдоха. В противном случае дышать через плотный фильтровальный материал было бы слишком тяжело.

Страх перед клапаном выдоха не оправдан, ведь даже во время чихания и кашля респиратор с клапаном выдоха защищает от выброса большинства частиц во внешнюю среду, удерживая их фильтровальным материалом. Кроме того, клапан прикрыт пластиком, который направляет выдыхаемый воздух вниз, а не прямо не других людей. Опасность клапана минимизирует и то, что все находящиеся в закрытом помещении люди носят респираторы.

Убедитесь в защитных свойствах респиратора



Страх перед заболеванием заставляет принимать поспешные решения. И все же стоит спокойно проверить, какой респиратор вам предлагается. На сегодняшний день в продаже есть множество масок неизвестного происхождения, уровень защиты которых неизвестен.

Перед покупкой респиратора проверьте, есть ли на нем вся требующаяся маркировка. На респираторах, отвечающих всем требованиям — причем, на самих ИЗДЕЛИЯХ, а не только на упаковке — должно быть разборчиво написано следующее:

1.1. Маркировка соответствия СЕ

1.2. Номер уполномоченного органа

2.1. Название производителя или торговая марка

2.2. Номер или название модели

3. Класс респиратора (FFP1, FFP2 или FFP3) с дополнительным кодом NR — для одноразового использования или R — для многоразового использования

4. Номер и год примененного стандарта (N: EN149:2001 + A1:2009)

Из-за чрезвычайного положения в страну ввозятся обычно не разрешенные в Европе респираторы, соответствующие американским и китайским стандартам. Из них следует отдавать предпочтение маскам с маркировкой N95 и N99, поскольку историю и документацию масок, прибывающих из США, можно проверить. Однако в случае с масками KN95 невозможно проверить, отвечают ли они китайскому стандарту KN95 (GB2626-2006).

Самодельные, не соответствующие требованиям маски, не разрешается продавать как маски, предоставляющие защиту от вирусов. Это вводит покупателе в заблуждение.

Защитные маски для профессионалов



Существенно более высоким уровнем защиты, чем любой респиратор, обладают полумаски и полные маски — они же более функциональны и более удобны. Их главным преимуществом является значительно лучшая герметичность (минимальные утечки) и длительный срок службы. Максимальный комфорт и защиту предлагает средство защиты дыхательных путей с принудительной прокачкой воздуха: через прикрепляемый на поясе вентилятор очищенный фильтрами воздух подается под маску. Это решение работает по принципу избыточного давления и не оказывает чрезмерной нагрузки на пользователя. Больше информации об упомянутых масках можно найти ЗДЕСЬ.

Внимание! Все перечисленные выше решения можно использовать в среде, где в воздухе достаточно кислорода. В случае пониженного содержания кислорода следует использовать другие специальные решения, дыхательный аппарат или средство защиты дыхательных путей с подачей сжатого воздуха от магистрали.

Уточнения

1. Хирургические маски на основании защитных свойств делятся на 3 категории:

К результатам следует относиться осторожно, поскольку они отображают только свойства материала, а не маски в целом на лице человека. Хирургические маски не тестируются на герметичность и не подвергаются фит-тестам с манекенами. Поэтому BFE не учитывает утечек. Хирургическая маска не плотно прилегает к лицу пользователя, то есть не весь вдыхаемый воздух проходит через фильтровальный материал, часть его минует маску.

2. В стандарте ”EVS-EN 14683:2019 — Медицинские маски” написано следующее:

If the intended use of the mask is to protect the wearer against infective agents (bacteria, viruses or fungi), the use of a respirator device is applicable in accordance with the Personal Protective Equipment (PPE) Directive (89/686/EEC) or the Personal Protective Equipment (PPE) Regulation (EU) 2016/425. Performance requirements for respirators are the scope of EN 149.

