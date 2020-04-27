Лучшие в своей жизни рабочие брюки вы найдете здесь!

Хорошее самочувствие на работе во многом зависит от одежды, которую вы носите. Неважно, работаете ли вы монтажником, на стройплощадке, в промышленности или где-то еще, с точки зрения слаженности работы и эффективности рабочего дня важно, чтобы рабочая одежда была удобной и хорошо сидела по фигуре.

Знаете ли вы, какой предмет гардероба больше всего влияет на то, насколько комфортно вы ощущаете себя на работе? Это рабочие брюки. Брюки, сидящие на вас не лишь бы как, а как влитые, тянущиеся в правильных местах, удобные, функциональные, прочные и хорошо дышащие, и при всем позволяющие хорошо выглядеть, больше не являются несбыточной мечтой! Такие брюки ждут вас в магазине TAMREX. И это брюки из серии Snickers Workwear Flexiwork.

Дизайнеры и изготовители брюк Snickers Flexiwork уделили особое внимание именно их удобству во время использования. Одна пара брюк сшивается из 64 деталей, форма, местонахождение и состав которых тщательно продумываются, чтобы в дальнейшем брюки дарили идеальную свободу движений и прекрасно сидели на вас, независимо от типа вашей фигуры. Брюки Flexiwork подходят всем (важно лишь правильно подобрать размер) и помогают выполнять работу наилучшим образом.

В брюках Flexiwork используется эластичная, но крепкая ткань именно в тех местах, которые отвечают за свободу движений. Например, в области паха, между ног, на пояснице и над коленями. Легкость движениям дарят изначально изогнутые штанины, сборки и дополнительные швы в тщательно вычисленных местах. Нет разницы, работаете ли вы сидя, стоя, на корточках или наклонившись — в этих брюках вы будете ощущать комфорт в любом положении. Крепкая и прочная ткань Cordura используется в тех местах, которые больше всего подвержены износу: на коленях, по низу штанин и на карманах.

Все модели из серии Flexiwork имеют разработанную Snickers специальную систему защиты коленей KneeGuard Pro™, которая гарантирует оптимальное расположение наколенников: они никуда не смещаются и удобно защищают колени на протяжении всего дня.

Рабочие брюки Flexiwork имеют удобный интегрированный пояс и вместительные карманы (в том числе навесные карманы), в которых поместится все необходимое, что нужно носить с собой.

В брюках Flexiwork объединяются необходимая для рабочей одежды прочность, крайне важная для удобства легкость и прекрасные дышащие свойства. Эти брюки необычайно легкие. В дополнение ко всему разработчики дизайна уделили особое внимание внешнему виду брюк, ведь и на работе нам хочется выглядеть презентабельно и профессионально. Брюки Flexiwork отличаются функциональностью, и работа в них спорится, ведь признак хороших рабочих брюк — это когда о них даже не думаешь, а можешь полностью сосредоточиться на вещах, важных для работы.

Брюки серии Flexiwork продаются во всех магазинах ТAMREX и в интернет-магазине. Приходите в магазин и примеряйте брюки, которые обязательно станут вашими любимыми. Надев их однажды, вы уже не сможете отказаться от них. Многие наши постоянные клиенты подтверждают, что после того, как они попробовали брюки Flexiwork, на другие рабочие брюки им даже смотреть не хочется. Мы попросили их высказать свое мнение и поделиться опытом использования брюк Flexiwork. И все отзывы только положительные. Вот лишь некоторые из них:

”Реально хорошие и прочные брюки. Хорошо выдерживают носку”.

”Купил их и сразу стал носить. Носил их в самых разных ситуациях, и они все выдержали. Не сильно пачкаются”.

”У меня уже вторая пара брюк Flexiwork. Очень удобные. Рекомендую!”

”Отлично сидят”.

”Я ношу эти брюки уже несколько лет, и конца этому не видно”

”Хорошие прочные брюки, куплю себе четвертую пару”.

”Гарантированное качество Snickers, удобно сидят, в карманы хорошо помещается все, что нужно для работы”.

”В моей жизни было много брюк и комбинезонов, но именно эти — то, что я искал. Идеальные рабочие брюки”.

”Именно такими должны быть рабочие брюки. Эластичные, прочные и с хорошими карманами. В добавок ко всему еще и стильные”.

В серии Flexiwork каждый обязательно найдет себе подходящую модель и размер. Брюки Flexiwork выпускаются в нескольких расцветках, есть также модели без навесных карманов. Если ваше рабочее место подразумевает респектабельную рабочую одежду, то выбирайте брюки Flexiwork Hi-Vis.

Заходите в наши магазины ТAMREX или совершайте покупки бесконтактно в интернет-магазине ТAMREX. Мы поможем выбрать самые подходящие решения и таким образом сделаем ваши рабочие будни лучше.