Какую задачу выполняет хорошая толстовка в теплое время?

Флисовая кофта, кардиган из мериносовой шерсти, спортивная кофта или толстовка весной и летом занимают в гардеробной иерархии новую позицию. Если при трехслойном одевании зимой толстовка играет роль промежуточного слоя, то с наступлением тепла она становится верхним слоем. Функция толстовки заключается в том, чтобы обеспечивать защиту от прохлады и ветра, но при этом не мешать телу дышать.

Дышащие свойства — самое главное

Способность толстовки удерживать вокруг тела именно столько тепла, сколько требуется, а все лишнее выводить наружу, в теплое время является ее важнейшим свойством — положительным как с точки зрения здоровья, так и с точки зрения удобства для работы. Если ваша спина станет мокрой от пота, а затем на нее подует ветер, то болезнь не заставит долго ждать. Кроме того, нелегко работать, когда постоянно испытываешь дискомфорт от одежды, которая совсем не дышит, и от медленно сохнущей хлопковой футболки. Свежесть, сухость и комфорт — это наши требования к одежде для внутренних условий или для теплого времени года.

Технология 37.5® регулирует микроклимат

В задачу технологии 37.5® входит обеспечение эффективной циркуляции воздуха и отвод влаги от тела. Ткани с такой технологией используют как крупные производители спортивной одежды, так и производители лучшей рабочей одежды.

Ткань, в основу которой легла технология 37.5®, содержит натуральные активные частицы, изготовленные из коры кокосов и вулканических минералов, — они сначала связывают, а затем отводят от поверхности тела возникающие при потении пары влаги. Эти активные частицы увеличивают поверхность ткани на 800 % и образуют уникальную силу движения, которая направляет влагу от поверхности тела.

Легкая, дышащая и быстро сохнущая толстовка, изготовленная с применением технологии 37.5®, хорошо подходит в качестве верхнего слоя в теплое время года и в качестве промежуточного слоя в холодное время.

Природные качества мериносовой шерсти

Функциональная от природы мериносовая шерсть также эффективна. Кардиган из махровой ткани с содержанием мериносовой шерсти от Woolpower — мягкий, теплый, дышащий и превосходно впитывает влагу. Он может впитать влаги до 30 % от собственного веса и при этом вы не будете чувствовать, что у вас мокрая спина. Шерсть сохраняет тепло, даже будучи мокрой. Мериносовая шерсть — это инвестиция на многие годы, которая будет оправдываться круглый год.

Ветронепроницаемая флисовая кофта

Очень удобная, хорошо садящаяся по фигуре, приятная и мягкая кофта — по своей сути нечто среднее между куртками SoftShell и толстовками. Флисовая кофта Snickers Workwear с ветронепроницаемой мембраной внутри легкая и прекрасно дышит, поэтому она отлично подходит как для случаев, когда для куртки на улице слишком тепло, но для обычной кофты слишком ветрено.

Подходящий покрой и правильный размер

У всех фигуры разные, и часто мы расходимся во взглядах на то, какая одежда нам удобна и хорошо смотрится. Поэтому перед тем как принять решение о покупке, стоит примерить толстовки разных моделей, изготовленные из разных материалов. Независимо от покроя, важно выбирать еще и правильный размер — именно он обеспечивает предусмотренную функциональность и безопасность.

Функциональный дизайн

Замок-молния дает дополнительные возможности для регулировки микроклимата. Капюшон защищает голову и шею, петли для больших пальцев удобно удерживают рукава на месте.

Функциональные карманы позволяют носить с собой все нужное, а разные типы ткани в разных местах помогают в соответствии с необходимостью защищать, вентилировать или изолировать конкретные участки тела.

Высокий воротник, хорошо облегающий шею, защищает от ветра и препятствует потере тепла через горловину.

В магазинах TAMREX по всей Эстонии или в интернет-магазине вас ждет прекрасный выбор различных толстовок, а помимо этого —приятное и профессиональное обслуживание.