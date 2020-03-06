Исправен ли ваш огнетушитель?

Если у вас есть высококачественный огнетушитель и за последний год вы проверяли его на надежном предприятии, занимающемся пожарной безопасностью, то вы можете быть вполне уверены, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации ваше устройство сработает.

За 40 лет через TAMREX прошло больше огнетушителей, чем через какое-либо еще предприятие. Довелось повидать всякое. Огнетушители, у которых манометр показывает надлежащее давление, но на самом деле давление отсутствует; сильно поврежденные огнетушители, требующие досрочной проверки давления; огнетушители с избыточным и чрезмерно низким давлением; такие огнетушители, из которых просачивается порошок, и так далее.

Исходя из этого опыта TAMREX рекомендует начинать свои действия правильно: приобрести очень хороший огнетушитель и в предусмотренные сроки являться с ним для проверки и технического обслуживания. Действуя таким образом, вы сэкономите время и деньги, обеспечив при этом безопасность вашей семьи и вашего жилья.

Срок службы огнетушителя TAMREX Premium составляет более 30 лет

На сегодняшний день это наилучший из всех имеющихся огнетушителей – 6-килограммовый порошковый огнетушитель TAMREX Premium. Все в этом огнетушителе лучше, чем в любом другом: наилучший порошок крайне эффективен, благодаря чему производительность устройства становится эквивалентной производительности в два раза большего, 12-килограммового порошкового огнетушителя. Оболочка из толстого металла с как можно меньшим количеством сварных швов обеспечивает долгий срок службы и экономию на техническом обслуживании, которое предусмотрено только один раз в 10 лет, в то время как дешевые огнетушители с тонкой оболочкой должны проходить проверку давления один раз в 5 лет.

Вентиль сброса давления позволяет измерять внутреннее давление в огнетушителе с помощью альтернативного устройства, одновременно контролируя показания манометра — таким образом вы можете быть вполне уверены в исправности огнетушителя. Вентильный комплект и ручки из нержавеющей стали, ножка из прочного композита и шланг из высококачественной смеси этиленпропиленового каучука (EPDM) добавляют огнетушителю долговечности.

Сотрудничество с надежным предприятием, занимающимся пожарной безопасностью, обеспечивает надежность огнетушителя в работе



Специалисты TAMREX, которые более 40 лет проверяют огнетушители и проводят их техническое обслуживание, повидали за это время больше огнетушителей, чем любая другая компания (помимо огнетушителей собственного бренда компания берется проверять и обслуживать также и оборудование других производителей). Многолетний опыт работы дает основания предостеречь клиента о том, что непрофессиональный взгляд может упустить важные детали. Также бытует необоснованный миф о том, что проверка заключается в одном ударе резиновым молотком по огнетушителю.

Частая проблема с дешевыми огнетушителями заключается в неверных показаниях манометра. Стрелка манометра на огнетушителе находится в зеленой зоне и указывает на наличие предусмотренного давления, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что стрелку заклинило, и что она не двигается с места даже в том случае, если отвинтить манометр с огнетушителя. Из такого огнетушителя порошок не выходит.

У некоторых из таких огнетушителей давление можно измерить контрольным манометром, а у некоторых — нет. В компании TAMREX вторая категория огнетушителей направляется на техническое обслуживание, где с огнетушителем выполняется уже больше действий, из-за чего эта услуга стоит дороже. Однако если обратиться с таким огнетушителем туда, где отсутствуют как инструкции производителя по проверке и техническому обслуживанию, так и необходимые навыки и знания, дефектный огнетушитель получит наклейку о прохождении проверку, как будто с ним все в порядке. Вот так к вам домой и попадет проверенный огнетушитель, который на самом деле неисправен.

”Нашему долгому и непрерывному опыту можно доверять. Мы не возвратим клиенту такой огнетушитель, в исправности которого мы не будем уверены сами”, — говорит заведующий отделом пожарной безопасности компании TAMREX Маргус Обершнейдер. Он добавляет, что огнетушитель, хранящийся в автомобиле, на плавательном средстве и в других сложных условиях, следует проверять ежегодно. Устройство, хранящееся в помещении, следует доставлять к специалисту для осмотра один раз в два года. Огнетушители TAMREX следует приносить на периодическое техническое обслуживание один раз в 10 лет. У огнетушителей других производителей этот интервал может быть короче, что зачастую раздражает их владельцев. Также следует принести огнетушитель на техническое обслуживание, если он использовался или если из него выходил порошок по другой причине.

Обершнейдер: не покупайте себе проблем, даже если это очень дешево

”Иногда мы видим несчастных клиентов, у которых проблемы с их дешевым огнетушителем, качество которого вызывает вопросы: работает он ненадежно, эффективность его минимальна, а проверить его порой и вовсе невозможно. Вместе с этим изделием клиент покупает себе множество проблем, чувство досады, ненужное хождение туда-сюда и, наконец, большие расходы. Как правило, выясняется, что периодическое техническое обслуживание, по сравнению с порошковым огнетушителем TAMREX, приходится проводить в два раза чаще (потому что производитель это предписал из-за оболочки, изготовленной из более тонкого материала), а также возникают проблемы с манометром, сложным измерением давления и т. д.”, — перечисляет заведующий отделом пожарной безопасности.

Таким образом, Обершнейдер предлагает приобрести домой наилучший огнетушитель и отнести его на проверку в какую-то известную компанию, занимающуюся пожарной безопасностью. ”Недаром ведь говорят: ”я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи”. Точно так же можно сказать, что у меня не так много времени, чтобы покупать дешевые вещи”, — проводит Обершнейдер другую параллель.

Принесите свои огнетушители в ближайший магазин TAMREX, где они получат первичную оценку и план дальнейших действий: можно ли приступать к проверке, или же пора отправить устройство на техническое обслуживание. Профессиональные и дружелюбные продавцы-консультанты с удовольствием ответят на все вопросы по пожарной безопасности и поделятся полезными советами.