12.08.2019, 20:56

Закон о волонтерстве: дело времени или пробел в законе?


Марк Ефимов
Марк Ефимов
EST
Vabatahtlikud loomaaias 11.06.2016
Vabatahtlikud loomaaias 11.06.2016Foto: Kert Saarma

Волонтерство активно набирает популярность в Эстонии, о чем свидетельствует большая вовлеченность среди молодежи — 69%. Волонтеры вносят свой вклад практически во все отрасли нашей жизни, начиная от защиты окружающей среды, заканчивая организацией мероприятий. Однако законодательно они не имеют ни прав, ни обязанностей.

Результаты исследования, проведенного по заказу Министерства внутренних дел, показывают, что доля волонтеров увеличилась за последние пять лет с 31% до 49%, но остается на среднем уровне по ЕС. Таким образом, в 2018 году в Эстонии проявили инициативу волонтерства 477 831 человек.

Исходя из того, что вовлеченность в волонтерство увеличивается, все чаще возникают проблемные ситуации, о которых пользователи социальных сетей нередко пишут на своих страницах или в группах. Например, на работу принимают т.н. волонтеров, которые работают, но вознаграждение за это не получают. Или лицо выполняет волонтерскую работу, за которую другой человек получает заработную плату.

Исходя из проведенного исследования выясняется, что организациям не хватает постоянных добровольцев, которые работали бы волонтерами на регулярной и долгосрочной основе одной организации. Эта проблема связана с рисками невыполнения сторонами своих обязательств и отсутствием необходимости заключать волонтерский договор. Создание закона о волонтерской деятельности позволило бы, в первую очередь, регулировать права и обязанности волонтера и принимающей организации/стороны в отношении друг друга, а также заставило бы лица, которые нарушают нормы волонтерской деятельности, нести ответственность.

”Думаю, что у нашего законодателя просто еще "не дошли руки" до принятия соответствующего закона [о волонтерстве — прим. ред.]. Хотя во многих странах волонтерский труд регулируется, как правило, отдельным нормативным актом. Данная ситуация — отсутствие законодательного определения таких понятий как "волонтер" и "волонтерская деятельность", определение правового статуса волонтера и т.д. — порождает много проблем как для самих "волонтеров", так и для приглашающей их стороны: льготы, налогообложение, объем ответственности…" — считает юрист Анжела Мелихова.

Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi. В октябре самые активные авторы получат призы. В октябре 2019 самые активные авторы получат призы от SSE Riga.

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