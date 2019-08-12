Закон о волонтерстве: дело времени или пробел в законе?

Результаты исследования, проведенного по заказу Министерства внутренних дел, показывают, что доля волонтеров увеличилась за последние пять лет с 31% до 49%, но остается на среднем уровне по ЕС. Таким образом, в 2018 году в Эстонии проявили инициативу волонтерства 477 831 человек.

Исходя из того, что вовлеченность в волонтерство увеличивается, все чаще возникают проблемные ситуации, о которых пользователи социальных сетей нередко пишут на своих страницах или в группах. Например, на работу принимают т.н. волонтеров, которые работают, но вознаграждение за это не получают. Или лицо выполняет волонтерскую работу, за которую другой человек получает заработную плату.

Исходя из проведенного исследования выясняется, что организациям не хватает постоянных добровольцев, которые работали бы волонтерами на регулярной и долгосрочной основе одной организации. Эта проблема связана с рисками невыполнения сторонами своих обязательств и отсутствием необходимости заключать волонтерский договор. Создание закона о волонтерской деятельности позволило бы, в первую очередь, регулировать права и обязанности волонтера и принимающей организации/стороны в отношении друг друга, а также заставило бы лица, которые нарушают нормы волонтерской деятельности, нести ответственность.