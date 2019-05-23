Выпускники Летней школы журналистики Delfi: фейковые новости определяем на раз-два!

Гимназист Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Георгий Княжев, который участвовал в первой Летней школе, поделился, что проект внес значительный вклад в его профессиональное самоопределение: "Я определил для себя, что должен развиваться в медиа. Школа журналистики была для меня отправной точкой в этом плане. Считаю медиа одной из самых перспективных сфер деятельности. Это, конечно, понимаю не только я — в медиа приходят новые люди и создают новый контент. Тут школа журналистики и поможет любому человеку: понять, что достойно внимания, давая обзор всех типов медиаконтента с профессиональной стороны. Я считаю, это нужно каждому. Лично мне школа журналистики дала этот прекрасный навык — не распылять свое время и внимание на недостойные и некачественные источники, которые мне теперь легче определить".

"Конечно, Летняя школа — это еще и компания!" — добавляет Георгий.

"Медиа безумно важны и нужны, особенно для молодежи. Нам же еще жить и жить, говорить и говорить, менять мир и менять, — рассуждает Юлия Дивонина, выпускница Летней школы прошлого года. — Нужно же понимать, что где происходит, это, кстати, и есть работа журналиста — доносить информацию до читателя, зрителя, слушателя (но это вы еще узнаете в школе журналистики, спойлер!). Анализ всей получаемой в медиа информации помогает формировать свою точку зрения и адекватно смотреть на вещи, а адекватного человека со своим мнением трудно обмануть и им сложно манипулировать (привет, фейк ньюс!). Медиа обязательно нужно потреблять, но, как и все в этом мире, в умеренном количестве и без фанатизма".

Vene Delfi ajakirjandus suvekooli õpilased Foto: Karli Saul

Юлия открыла для себя журналистику с новой стороны — более опасной и загадочной. Для нее также очень важной была возможность опубликовать свои статьи на портале Delfi, оказаться в роли журналиста и возможность донести свою точку зрения до большего числа людей, чем только друзья и родственники. "Конечно, не стоит забывать про контакты, полученные в Школе журналистики. Лекторы, участники, гости — все они волшебные, активные и любящие свое дело люди, которые не могут не вдохновлять. Со многими я и сейчас продолжаю общение. Знания я еще как применяю, на раз-два определяю фейковые новости и не забываю проверять источник новой информации. Школа журналистики открыла мне мир текстов. С того лета я не могу не писать, честно, пишу для себя, для школы, для друзей, просто нравиться писать различные тексты".

Татьяна Олешкевич, гимназистка Таллиннской Ляэнемереской гимназии, так описывает свое участие в проекте: "В первую очередь — бесценный опыт. Было безумно интересно узнать, откуда берутся новости и познакомиться с людьми, которые за всем этим стоят. Также возможность писать статьи для портала Delfi была очень необычным опытом, давшим возможность ощутить на себе все прелести работы журналиста".

Работы участников Летней школы публикуются на портале Delfi в рубрике ”Поколение D”.

Программа и регистрация для участия в Летней школе-2019 — здесь.