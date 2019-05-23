Выпускники Летней школы журналистики Delfi: фейковые новости определяем на раз-два!

С 17 по 21 июня 2019 года в Таллинне пройдет третья Летняя школа журналистики для русскоязычной молодежи от 14 до 17 лет, которую организуют Центр изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге, портал RusDelfi и Посольство Швеции в Эстонии, партнер проекта – издание Meduza. Лучше всех о проекте могут рассказать выпускники Летних школ прошлых лет: они поделились своими впечатлениями и опытом.
Если вы хотите принять участие в Летней школе в этом году, то программу и форму подачи заявки найдете ЗДЕСЬ.
"Участие в Летней школе журналистики дало мне не только невероятный опыт и новые знания, но и подарило новых друзей, с которыми общаюсь до сих пор! Так как сама учусь сейчас на факультете рекламы, полученные знания использую практически ежедневно. Хотя я уверена, что та база, которую дает Летняя школа журналистики, будет полезна любому, вне зависимости от направления, которое вы для себя выбрали, будь то журналистика или, например, медицина", — говорит Елизавета Караваева, выпускница Летней школы-2017 и студентка Балтийской школы кино и медиа Таллиннского университета.
Она уверена, что в современном мире, с тем количеством медиаресурсов, которые существуют, разбираться в медиа просто необходимо. "Ведь мы довольно наивны и доверчивы. Уметь "фильтровать" информацию, которую мы получаем ежедневно в огромном количестве, — очень полезный навык".
Гимназист Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Георгий Княжев, который участвовал в первой Летней школе, поделился, что проект внес значительный вклад в его профессиональное самоопределение: "Я определил для себя, что должен развиваться в медиа. Школа журналистики была для меня отправной точкой в этом плане. Считаю медиа одной из самых перспективных сфер деятельности. Это, конечно, понимаю не только я — в медиа приходят новые люди и создают новый контент. Тут школа журналистики и поможет любому человеку: понять, что достойно внимания, давая обзор всех типов медиаконтента с профессиональной стороны. Я считаю, это нужно каждому. Лично мне школа журналистики дала этот прекрасный навык — не распылять свое время и внимание на недостойные и некачественные источники, которые мне теперь легче определить".
"Конечно, Летняя школа — это еще и компания!" — добавляет Георгий.
"Медиа безумно важны и нужны, особенно для молодежи. Нам же еще жить и жить, говорить и говорить, менять мир и менять, — рассуждает Юлия Дивонина, выпускница Летней школы прошлого года. — Нужно же понимать, что где происходит, это, кстати, и есть работа журналиста — доносить информацию до читателя, зрителя, слушателя (но это вы еще узнаете в школе журналистики, спойлер!). Анализ всей получаемой в медиа информации помогает формировать свою точку зрения и адекватно смотреть на вещи, а адекватного человека со своим мнением трудно обмануть и им сложно манипулировать (привет, фейк ньюс!). Медиа обязательно нужно потреблять, но, как и все в этом мире, в умеренном количестве и без фанатизма".
Юлия открыла для себя журналистику с новой стороны — более опасной и загадочной. Для нее также очень важной была возможность опубликовать свои статьи на портале Delfi, оказаться в роли журналиста и возможность донести свою точку зрения до большего числа людей, чем только друзья и родственники. "Конечно, не стоит забывать про контакты, полученные в Школе журналистики. Лекторы, участники, гости — все они волшебные, активные и любящие свое дело люди, которые не могут не вдохновлять. Со многими я и сейчас продолжаю общение. Знания я еще как применяю, на раз-два определяю фейковые новости и не забываю проверять источник новой информации. Школа журналистики открыла мне мир текстов. С того лета я не могу не писать, честно, пишу для себя, для школы, для друзей, просто нравиться писать различные тексты".
Татьяна Олешкевич, гимназистка Таллиннской Ляэнемереской гимназии, так описывает свое участие в проекте: "В первую очередь — бесценный опыт. Было безумно интересно узнать, откуда берутся новости и познакомиться с людьми, которые за всем этим стоят. Также возможность писать статьи для портала Delfi была очень необычным опытом, давшим возможность ощутить на себе все прелести работы журналиста".