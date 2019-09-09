”В Эстонии меня все постоянно обнимают, это необычно”. Волонтер из Польши — о том, как путешествовать и делать мир лучше

Давай поговорим про Таллинн. Каково твое первое впечатление? Есть ли схожесть с городами в Польше?

Думаю, что Таллинн очень похож на польские города, в особенности, в том, что касается климата, архитектуры. Однако на мое мнение могло повлиять то, что в прошлом году я была волонтером в Китае, и теперь Эстония совсем не кажется мне экзотическим местом.

Если честно, я была удивлена тем, какие здесь люди. Я слышала стереотип об эстонцах, что все вы холодные и замкнутые люди, не показывающие особо своих эмоций. Таких эстонцев я тоже встречала на международных проектах, они обычно очень сдержаны, совсем тихие. Потом я приехала сюда. Возможно, мне повезло, но все такие открытые, всегда обнимают друг друга. Мне даже кажется, что люди здесь намного ближе к друг другу, чем в Польше. Но, возможно, это еще потому, что я работаю в такой среде — молодежной работы. Вполне возможно, что не вся Эстония такая. Но здесь все меня постоянно обнимают, это необычно.

Что мне еще очень-очень нравится, так это автобусы. Они ходят по расписанию, это суперкласс! В Польше общественный никогда не приходит вовремя. Но немного печально, конечно, что нет ночных автобусов. На первой неделе я встретилась с другом в Старом городе и в 11 мы уже разошлись, что было довольно рано и необычно для меня. Позже друг объяснил, что не хочет брать такси — а если он не успеет на последний автобус в полночь, то следующий придет только в 5 утра. В Польше они ходят 24/7.

А в целом мне очень нравится Таллинн.

Почему ты решилась на волонтерство?

Начала я давным-давно, еще на местном уровне. Занималась различной волонтерской работой в культурной сфере: работала с декорациями в театре, на фестивалях, например, фестивале фильмов.

Позже, когда закончила школу, 5 лет назад, я первый раз поехала на международную волонтерскую работу в Чехию — на реставрацию средневекового замка. Сначала нас обучали, как это делать, и позже мы, собственно, этим и занимались. Это был совершенно потрясающий опыт, тогда я поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься.

После Чехии меня было уже не остановить, я была на огромном количестве волонтерских проектов во многих странах Европы и один раз в Китае. Это очень классное ощущение, что ты делаешь что-то полезное для местной общины, к тому же, тебе это дает огромный опыт. Встречи с людьми из разных стран — это то, почему еще я люблю волонтерство, трудно описать, насколько волшебных людей можно там встретить.

Как искать такие международные проекты и волонтерство?

Это легко, в интернете нужно просто вбить ”work camp (рабочий лагерь)”, там есть огромное множество лагерей и волонтерских программ в разных городах мира, с разным видом деятельности. Каждый желающий может что-то найти себе.

Вообще, волонтерство означает ”бесплатная работа”. Но мы все мы понимаем, что жить без денег не реально. Получаешь ли ты какую-то стипендию или зарплату?

Окей, ну во-первых, волонтерство, это ни в коем случае не бесплатная рабочая сила. Когда ты занимаешься этим, ты всегда что-то получаешь — или проживание, или питание, или связи, или опыт, или, если ты волонтер на фестивале, ты получаешь бесплатный вход на этот фестиваль. Волонтерство всегда что-то дает тебе. Сейчас, например, я получаю небольшую стипендию от Европейского союза, от Erasmus+.

Однако все не так просто. Есть и несколько условий. Например, чтобы участвовать в моей программе, нужно быть студентом какого-либо университета, договориться со своим университетом, получить согласие от комиссии Европейского союза (или другой подобной европейской организации), получить согласие от принимающей организации (у меня это Shokkin Group) и только тогда можно получить стипендию. Она обеспечивает меня жильем, билетами, чтобы добраться до места стажировки, деньгами на еду и небольшой суммой карманных денег. Мне вполне достаточно. Конечно, никто не запрещает найти дополнительную работу во время волонтерства, но сейчас мне это просто не надо, мне и так хорошо. Так что да, это реально жить волонтерством. Я, конечно, сейчас совсем не думаю про пенсию. Пытаюсь жить в моменте и не думать, что же будет со мной через 10, 30, 50 лет.

Расскажи чуть больше, пожалуйста, про программу в которой ты участвуешь и кто ее финансирует.

Программа называется Erasmus+ internship for students (Эрасмус+ стажировка для студентов), финансирует ее Европейский союз. Программа может длиться от 2 до 6 месяцев. Стипендию ты получаешь каждый месяц. Есть еще одно условие: такую программу можно проходить только один раз в академической степени. Первый раз я занималась таким волонтерством во время моего бакалавриата — ездила в Шотландию, и сейчас, второй раз, во время магистратуры, поехала в Эстонию. Это очень-очень круто! В Шотландии мне безумно повезло, мне хватило стипендии, чтобы путешествовать по Англии, в основном, конечно, автостопом, с ночевками в хостелах или у друзей, но все же это было просто прекрасно.