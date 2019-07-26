Уехать учиться в США совершенно бесплатно. Неужели это реально?

Уже четвертый год подряд ученики из Эстонии отправляются за незабываемым опытом в Северную Америку. Они не платят ни за визу, ни за проживание, ни за страховку, а наоборот, получают карманные деньги ежемесячно в размере 125 долларов, да и просто живут жизнью настоящего американского подростка. Звучит прекрасно, не так ли?
Самое чудесное, что это правда! Любой ученик 9 или 10 класса, имеющий эстонское гражданство, может принять участие в программе по обмену под названием FLEX (Future Leader Exchange).
FLEX существует вот уже 25 лет, но в Эстонии эта программа появилась относительно недавно. Смысл заключается в том, что ученики подают заявки и самые лучшие проходят в финал, получают стипендию от U.S. Department of State и в августе покидают страну на один учебный год.
В Штатах подростки живут в принимающих семьях — у людей, которые бескорыстно берут иностранных студентов жить к себе в дом, кормят их, возят в школу, помогают решать проблемы, учат американской культуре и традициям. В свою очередь у эстонцев появляется возможность рассказать о нашей стране, наших обычаях и образе жизни.
Это уникальная возможность для любого, кто мечтал поехать в Америку, испытать себя в роли ”High school student”, развить свои лидерские качества и поделиться собственной культурой. Что же для этого нужно сделать?
Чтобы быть в курсе, когда начинается период подачи заявок, удобнее всего будет подписаться на Инстаграм-страничку программы FLEX в Прибалтике @flexbaltics, на страничку в Фейсбук FLEX Estonia или проверять сайт discoverflex.org.
Первым шагом будет заполнение заявки и написание трёх эссе на английском языке на определенные темы. Не стоит беспокоиться! Проверяющие не оценивают вашу грамматику, им главное понять, какой вы человек, как реагируете на ситуации, как решаете проблемы.
Затем в декабре приходят результаты: 50 участников оповещают о том, прошли они в полуфинал или нет. После этого их с родителями приглашают на общее собрание, на котором представители American Councils рассказывают, что учеников ждёт в Америке, а вы можете задать любые интересующие вас вопросы.
В этот же день полуфиналисты пишут ещё несколько эссе и тест по английскому языку. Если результат теста покажет, что кандидату будет трудно справляться в Америке с его знаниями, то ученика отправят в лагерь подготовки, тоже бесплатно. Опыт показывает, что у участников из Эстонии уровень английского всегда достаточный. Но это ещё не все. После индивидуального интервью и работы в команде у вас будет 2 недели, чтобы заполнить длинную анкету и отправить её в Тарту.
В начале апреля приходят результаты. С финалистами связываются по телефону или имейлу, после чего и начинается приключение, которое способно изменить жизнь.
Я, финалистка программы FLEX 2018-2019, хочу сказать, что нет ничего невозможного. Не стоит отказываться от этой невероятной возможности из-за неуверенности в своих силах. Никогда не знаешь, чем все закончится, куда приведёт нас судьба. Стоит хотя бы попробовать. Все в ваших руках!
Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi. В октябре 2019 самые активные авторы получат призы от SSE Riga.
Возмездие: как цыганский барон и его дочь ответили за убийства
В РФ потребовало от США прекратить дискриминацию спортсменов
Швеция избавляется от курильщиков
Ребенок жестоко избит в палаточном лагере Хабаровского края