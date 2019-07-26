Уехать учиться в США совершенно бесплатно. Неужели это реально?

Самое чудесное, что это правда! Любой ученик 9 или 10 класса, имеющий эстонское гражданство, может принять участие в программе по обмену под названием FLEX (Future Leader Exchange).

FLEX существует вот уже 25 лет, но в Эстонии эта программа появилась относительно недавно. Смысл заключается в том, что ученики подают заявки и самые лучшие проходят в финал, получают стипендию от U.S. Department of State и в августе покидают страну на один учебный год.

В Штатах подростки живут в принимающих семьях — у людей, которые бескорыстно берут иностранных студентов жить к себе в дом, кормят их, возят в школу, помогают решать проблемы, учат американской культуре и традициям. В свою очередь у эстонцев появляется возможность рассказать о нашей стране, наших обычаях и образе жизни.

Это уникальная возможность для любого, кто мечтал поехать в Америку, испытать себя в роли ”High school student”, развить свои лидерские качества и поделиться собственной культурой. Что же для этого нужно сделать?

Чтобы быть в курсе, когда начинается период подачи заявок, удобнее всего будет подписаться на Инстаграм-страничку программы FLEX в Прибалтике @flexbaltics, на страничку в Фейсбук FLEX Estonia или проверять сайт discoverflex.org.