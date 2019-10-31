31.10.2019, 08:40

”Ты страшный, жирный и тупой” — просто комментарии в интернете или настоящая травля?

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Анна-Мария Оуэртани
EST
Noorte Hääle fotolavastused
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Интернет — огромная платформа с невероятными возможностями. Но ведь не все используют эти возможности для блага. Есть интернет-пользователи, которые только хотят испортить кому-то настроение, оскорбить или высказать непрошеную критику, прячась за фейковыми аккаунтами и анонимностью. У травли в интернете уже появилось свое название — кибербуллинг. Куда бежать, как спасаться, к кому обращаться?

Травля, буллинг — физическое или психическое агрессивное воздействие одного человека на другого. Травля всегда была распространена, в независимости от возраста и общества. Но если раньше зачинщика всегда можно было распознать и предпринять какие-то меры, то с приходом интернета и возможности ”анонимности”, личность обидчика может скрываться. Что тогда делать? Или остается лишь терпеть?

1. Самый распространенный и безобидный — текстовой кибербуллинг. Комментарии по типу ”ты тупой/ая”. Обычно такой буллинг не считается систематическим, обидчики могут случайным образом выплескивать агрессию на любого, кто им попадется. Зачем? Для самоутверждения, от скуки или желания ”повеселиться”. Но опять-таки, одни могут не воспринять это всерьез и просто заблокировать аккаунт злодея, а других комментарии в свой адрес могут заставить волноваться. Такие люди начинают накручивать себя и зарабатывают психические расстройства.

2. Вторжение в личную жизнь, обнародование и распространение информации. Этим способом травли хотят подключить и других людей, разжигая ненависть. Злоумышленники могут распространять ваши фотографии, переписки, какие-то личные данные с целью вызвать чувство стыда, высмеять. Лучший способ предотвращения — не давать свои данные никому, кроме близких, в которых вы уверены. Чем меньше информации о вас в интернете — тем выше уровень безопасности.

3. Социальная изоляция. При этом виде кибербуллинга, жертву убирают из групповых переписок, не принимают в игры и чаты. Это так называемый бойкот, который рождает в человеке одиночество и изолирует от общества.

4. Угрозы физический расправы. Могут быть как косвенными, так и прямыми. Угрозы убийства и раскрытия личных данных. Ярким примером такой травли является нашумевшая игра ”Синий кит”, которая, по некоторым источникам, вернулась в новом обличии под названием ”Новый путь”.

Если вы стали жертвой кибербуллинга — не оставайтесь наедине со своими мыслями! Поделитесь проблемой с близким человеком, которому доверяете.

Если с такой проблемой обратились к вам — ни в коем случае не обесценивайте ее. Проблему травли всегда нужно принимать всерьез, чтобы человек не замкнулся в себе и не остался один на один с издевательствами.

Не распространяйте свои личные данные. Иметь компромат на самого себя — не хочется никому. Можно сделать свой аккаунт приватным в настройках доступа. Таким образом, информация о вас будет доступна только вашему кругу друзей.

Не принимайте оскорбления и угрозы всерьез — легче просто заблокировать или написать в поддержку сайта/форума. Злоумышленник рассчитывает и старается для того, чтобы получить вашу реакцию, е если ее не будет, то это ему просто наскучит и он переключится на что-то другое.

Волнуйтесь о своих близких, если заметили перемену их настроения, депрессию или замкнутость. Вы можете даже не знать об их вовлеченности в травлю.

Чтобы количество буллинга сокращалось, в первую очередь, родители могли бы объяснять своим детям уже с детства, как нужно вести себя в интернете. Ведь человек, не владеющей информацией, может в дальнейшем стать как обидчиком, так и жертвой.

И запомните — любой ваш комментарий, фотография или другая информация о вас, может храниться в интернете вечно.

А сталкивались ли вы с кибербуллинг?

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