”Ты страшный, жирный и тупой” — просто комментарии в интернете или настоящая травля?

Травля, буллинг — физическое или психическое агрессивное воздействие одного человека на другого. Травля всегда была распространена, в независимости от возраста и общества. Но если раньше зачинщика всегда можно было распознать и предпринять какие-то меры, то с приходом интернета и возможности ”анонимности”, личность обидчика может скрываться. Что тогда делать? Или остается лишь терпеть?

1. Самый распространенный и безобидный — текстовой кибербуллинг. Комментарии по типу ”ты тупой/ая”. Обычно такой буллинг не считается систематическим, обидчики могут случайным образом выплескивать агрессию на любого, кто им попадется. Зачем? Для самоутверждения, от скуки или желания ”повеселиться”. Но опять-таки, одни могут не воспринять это всерьез и просто заблокировать аккаунт злодея, а других комментарии в свой адрес могут заставить волноваться. Такие люди начинают накручивать себя и зарабатывают психические расстройства.

2. Вторжение в личную жизнь, обнародование и распространение информации. Этим способом травли хотят подключить и других людей, разжигая ненависть. Злоумышленники могут распространять ваши фотографии, переписки, какие-то личные данные с целью вызвать чувство стыда, высмеять. Лучший способ предотвращения — не давать свои данные никому, кроме близких, в которых вы уверены. Чем меньше информации о вас в интернете — тем выше уровень безопасности.

3. Социальная изоляция. При этом виде кибербуллинга, жертву убирают из групповых переписок, не принимают в игры и чаты. Это так называемый бойкот, который рождает в человеке одиночество и изолирует от общества.