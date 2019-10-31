”Ты страшный, жирный и тупой” — просто комментарии в интернете или настоящая травля?

4. Угрозы физический расправы. Могут быть как косвенными, так и прямыми. Угрозы убийства и раскрытия личных данных. Ярким примером такой травли является нашумевшая игра ”Синий кит”, которая, по некоторым источникам, вернулась в новом обличии под названием ”Новый путь”.
Если вы стали жертвой кибербуллинга — не оставайтесь наедине со своими мыслями! Поделитесь проблемой с близким человеком, которому доверяете.
Если с такой проблемой обратились к вам — ни в коем случае не обесценивайте ее. Проблему травли всегда нужно принимать всерьез, чтобы человек не замкнулся в себе и не остался один на один с издевательствами.
Не распространяйте свои личные данные. Иметь компромат на самого себя — не хочется никому. Можно сделать свой аккаунт приватным в настройках доступа. Таким образом, информация о вас будет доступна только вашему кругу друзей.
Не принимайте оскорбления и угрозы всерьез — легче просто заблокировать или написать в поддержку сайта/форума. Злоумышленник рассчитывает и старается для того, чтобы получить вашу реакцию, е если ее не будет, то это ему просто наскучит и он переключится на что-то другое.
Волнуйтесь о своих близких, если заметили перемену их настроения, депрессию или замкнутость. Вы можете даже не знать об их вовлеченности в травлю.
Чтобы количество буллинга сокращалось, в первую очередь, родители могли бы объяснять своим детям уже с детства, как нужно вести себя в интернете. Ведь человек, не владеющей информацией, может в дальнейшем стать как обидчиком, так и жертвой.
И запомните — любой ваш комментарий, фотография или другая информация о вас, может храниться в интернете вечно.
А сталкивались ли вы с кибербуллинг?
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