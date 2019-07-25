"Свободная касса!" или податься в художники? О разных возможностях заработка для подростков

Однако примеры, когда хобби можно обернуть в настоящую работу, можно встретить в абсолютно разных отраслях искусства и отнюдь не только среди личностей мирового масштаба. Так, любительская литература или фанфикшен — это возможность реализовать себя как писателя. Речь не только о развитии профессиональных навыков, получении опыта и обратной связи, но и о перспективе пустить в печать своё собственное произведение. Нередки случаи, когда начинающие авторы, возымев колоссальную поддержку со стороны читателей (как моральную, так и материальную) на литературных форумах и платформах, решались отнести свои работы в издательство. Масштабные ресурсы также сотрудничают с типографиями, предоставляя читателям шанс издать свою работу, или же проводят различные онлайн-конкурсы и фестивали с денежными вознаграждениями.

Недооцененность юных талантов можно проиллюстрировать историей молодого фотографа-анималиста из Эстонии Карины Саарестик. Она ещё учится в гимназии, но уже стабильно имеет от 2 до 4 заказов на фотосессии в месяц. По её словам, она начинала свой путь в фотографии исключительно как хобби. Завела страничку на Facebook, где поначалу имела не больше 40 подписчиков. Прошло время, и девушка задумалась о собственной финансовой независимости. Она решила не отправлять CV на собеседования, как большинство её сверстников, а развить свою любовь и талант к фотографии в полноценный бизнес.

”Помогли мне в этом вера в собственные силы и нежелание отказываться от искусства в пользу более привычного источника заработка. Мои заказчики до сих пор удивляются, когда на съёмку к ним приезжает не взрослый фотограф с соответствующим образованием и стажем, а всего лишь восемнадцатилетняя девушка с камерой. Но в процессе работы всякий скептицизм исчезает”, — признаётся Карина.

Продвигать своё творчество можно не только посредством социальных сетей. В Эстонии также регулярно проходят различные молодёжные фестивали, где юноши и девушки обмениваются опытом и могут представить свои работы новой аудитории и таким образом также приобрести более широкую известность. К примеру, нынешний фестиваль стрит-арта ”Stencibility”, проходивший в Тарту в конце июня, объединяет творческих молодых людей, увлечённых граффити, и позволяет им реализоваться в этом направлении.

Искусство — это перспектива для будущего карьерного роста. Даже не имея поддержки со стороны окружающих людей, не стоит отказываться от любимого дела, будь то литература, музыка, рукоделие или дизайн, в пользу более ”стабильных” должностей. Ещё столетие назад Пабло Пикассо утверждал, чт: ”художник — это человек, который пишет то, что можно продать. А хороший художник — это человек, который продаёт то, что пишет”. С нынешними возможностями интернета, не говоря уже о различных проектах и молодёжных организациях, можно найти в своём увлечении альтернативу типичной летней подработке.

Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi. В октябре 2019 самые активные авторы получат призы от SSE Riga.