Спокойствие, только спокойствие! Как побороть страх сцены? Личный опыт молодого актера

Я пять лет занимаюсь в театральной студии и за это время приняла участие в большом количестве спектаклей. Практически каждый раз перед спектаклем я начинала сильно нервничать, думать о том, что забуду слова, ошибусь. Но вместе с практикой приходит и опыт. За это время я поняла, как справиться с мандражом и не бояться выступать перед большой публикой. Существует несколько уловок того, как перестать нервничать, о которых я узнала.

Во-первых, если вы находитесь в той ситуации, что заставляет вас нервничать, хорошим вариантом будет являться возможность отвлечься, подумать о чем то положительном. Ведь если вы будете настроены только на плохое, ваше самочувствие только ухудшится.

Также верным помощником является вода. Простой и легкий в применении способ. Стакан воды, выпитый без спешки, способствует снижению нервозности. Этот способ актуален при любых ситуациях.

Зная, что в этот день у вас важное событие и вам не удается забыть о проблемах, стоит заняться тем, что нравится, например, чтением увлекательной книги, рисованием и т.д.

В решении проблемы могут помочь друзья. Не обязательно выговориться о беспокоящей теме, лучше просто пообщаться и получить от этого удовольствие. Но, как вариант, допустимо и обговаривание вашей проблемы. Друзья всегда смогут выслушать.

Опять же, стрессовое событие не следует принимать в штыки, надо оценить ситуацию в позитивном ключе. То есть, нужно найти плюсы в том, что может произойти. Возможно, благодаря этому, вы получите гораздо больше, и вас ожидают приятные события.