15.08.2019, 12:46

Спокойствие, только спокойствие! Как побороть страх сцены? Личный опыт молодого актера

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Александра Тимакова
Александра Тимакова
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Kroonika meelelahutusauhindade pidu
Kroonika meelelahutusauhindade piduFoto: Eero Vabamägi

Чувство нервозности и волнения знакомо почти каждому человеку. В преддверии значимых и ответственных событий, или же при страхе потерпеть неудачу, выглядеть неподобающим образом перед людьми, у нас начинает учащаться сердцебиение, становится сложно собраться и сосредоточиться. Однако благодаря работе над собой, преодолеть наступающую нервозность можно, нужно всего лишь начать контролировать свои эмоции — это я поняла на собственном опыте.

Я пять лет занимаюсь в театральной студии и за это время приняла участие в большом количестве спектаклей. Практически каждый раз перед спектаклем я начинала сильно нервничать, думать о том, что забуду слова, ошибусь. Но вместе с практикой приходит и опыт. За это время я поняла, как справиться с мандражом и не бояться выступать перед большой публикой. Существует несколько уловок того, как перестать нервничать, о которых я узнала.

Во-первых, если вы находитесь в той ситуации, что заставляет вас нервничать, хорошим вариантом будет являться возможность отвлечься, подумать о чем то положительном. Ведь если вы будете настроены только на плохое, ваше самочувствие только ухудшится.

Также верным помощником является вода. Простой и легкий в применении способ. Стакан воды, выпитый без спешки, способствует снижению нервозности. Этот способ актуален при любых ситуациях.

Зная, что в этот день у вас важное событие и вам не удается забыть о проблемах, стоит заняться тем, что нравится, например, чтением увлекательной книги, рисованием и т.д.

В решении проблемы могут помочь друзья. Не обязательно выговориться о беспокоящей теме, лучше просто пообщаться и получить от этого удовольствие. Но, как вариант, допустимо и обговаривание вашей проблемы. Друзья всегда смогут выслушать.

Опять же, стрессовое событие не следует принимать в штыки, надо оценить ситуацию в позитивном ключе. То есть, нужно найти плюсы в том, что может произойти. Возможно, благодаря этому, вы получите гораздо больше, и вас ожидают приятные события.

Для начала нужно поверить в себя. Порой это сложно, но отступать от этой веры никак нельзя. И для того, чтобы по настоящему поверить в свои силы, вы должны понимать, чего именно хотите. Без понимания веры не достигнуть.

Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi. В октябре самые активные авторы получат призы. В октябре 2019 самые активные авторы получат призы от SSE Riga.

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