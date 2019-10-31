Портал RusDelfi назвал лучших молодых авторов третьей Летней школы журналистики 2019

Поколение D — это "дигитальное поколение", Generation Delfi — ведь многие из авторов — ровесники портала.

В работе платформы приняли участие яркие и талантливые молодые журналисты от 14 и старше. В рубрике было опубликовано 35 материалов самых разных жанров: новости, интервью, репортажи, фоторепортажи, видео, мнения. Наши молодые авторы выбирали самые разные темы для материалов: они писали о проблемах школьной травли и вопросах защиты прав детей, об изучении эстонского и учебе за границей, о личном опыте работы, о защите прав животных, об экологии, здоровье, самореализации, о важных лайфхаках и изобретениях, о спорте, путешествиях, музыке и культурных событиях.

Всего за три года проекта Летней школы на платформе ”Поколение D” вышло более сотни материалов.

Огромное спасибо всем, кто участвовал в создании платформы "Поколение D"! Вы — будущее и надежда настоящей журналистики.

RusDelfi и SSE Riga выбрали тройку самых активных авторов ”Поколения D”-2018. Они получат призы от организаторов. При отборе мы руководствовались числом опубликованных материалов, их качеством, спектром выбранных тем, активностью и мотивацией авторов.

Лучшими авторами проекта Летней школы журналистики и ”Поколения D” в 2019 стали:

Марк Ефимов

Анна-Мария Оуэртани

Арина Ермичова

Все материалы Поколения D найдете ЗДЕСЬ.