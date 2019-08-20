Полезные эко-советы по ответственному туризму, с которыми вам не скажут "Tourists, go home!"

Вот мы и пришли к тому, что сфера туризма активно растет — в среднем на 4% в год, и если в 1950 году зарубежные поездки совершали 25 млн человек, то к 2016 году их число достигло 1,2 млрд — это, на минуточку, в 49 раз больше! Такими большими темпами, если ничего не предпринять, к 2025 году все это приведет к 6,5 гигатонн выбросов эквивалента CO 2 .

Многие из нас уже ввели в свою повседневную жизнь небольшие экологические привычки, и это очень похвально. Но цель путешествия — наслаждаться другой культурой, узнавать больше о мире, в котором мы живем, а не утруждать себя сортированием мусора и потеть на велосипеде в жару. Так и получается, что мы забываемся и пускаемся во все тяжкие. Вот несколько советов, как сделать ваш отдых чуть более экологичным, но не менее приятным.

Планируя новое путешествие, по возможности выбирайте поезда, электрички и междугородние автобусы (сейчас они оснащены встроенными планшетами, розетками и беспроводным интернетом). Самолет пусть останется только по необходимости. Например, если вам нужно преодолеть 600 км (это расстояние примерно от Таллинна до Вильнюса), то на поезде вы произведете 24 кг CO₂, а на самолете — аж 193 кг CO₂, на 87 % больше!