Полезные эко-советы по ответственному туризму, с которыми вам не скажут "Tourists, go home!"

Если вы все же летите на самолете, есть несколько способов сократить углеродный след перелета:
- Заведите свой набор многоразовых столовых приборов и кружку для напитков (а еще лучше — термокружку, куда можно и кофе, и чай, и лимонад налить). В полете пассажиру успевают выдать 1,5 кг мусора: одноразовые вилки и ложки, одноразовые стаканчики для напитков и упаковка от питания. В 2018 году авиакомпании декларировали более 5 миллионов тонн отходов.
- Бронируйте прямые рейсы. Основная часть выхлопов самолета происходит при взлете и посадке. Чем меньше сделаете пересадок, тем меньше будет конечный углеродный след вашего путешествия.
- Путешествуйте налегке. Постарайтесь ограничиваться ручной кладью — чем легче груз в самолете, тем меньше топлива он тратит, а значит, уменьшаются и выбросы. Даже самый маленький шаг имеет значение.
- Откажитесь от бумаги: билеты, путеводители, карты, рекомендации и книги можно загрузить в смартфон.
- Берите только необходимые средства гигиены и универсальные средства по уходу (например, один и тот же крем для рук, ног и тела). Шампунь и гель для душа перелейте в баночки многоразового использования объемом до 100 мл (которые, кстати, можно повторно использовать из-под старых кремов) или используйте кусковое мыло и твердый шампунь.
- Возьмите с собой бутылку для воды и сумку для покупок. Это принесет не только сокращение отходов, но и расходов. Особенно там, где разница в валюте ощутима.
Как действовать на месте?
Передвигаться лучше всего пешком или на велосипеде/самокате, учитывая, что в Европе, США и Азии сейчас повсюду можно найти велопрокаты и развита удобная инфраструктура для велодвижения. На большие расстояния лучше ехать на общественном транспорте, а если все же брать машину, то электрокар. За получасовую поездку на обычном автомобиле выделяется почти 4,5 килограмма углекислого газа. А если выбрать трамвай, то за полчаса в пересчете на одного пассажира выделится всего примерно 139 граммов.
Несколько советов о том, где лучше остановиться во время путешествий:
- Используйте сервисы совместной аренды — углеродный след путешественника при аренде комнаты или квартиры ниже почти на 89% в сравнении с гостиницей. Кроме того, это великолепный способ пожить почти как местные. Airbnb и CouchSurf — самые популярные для этого сервисы.
- Живите в палатках. Особенно если палаточные лагеря расположены в живописных местах, то это вообще рай. Только без самодеятельности — разбивайте палатку только там, где можно. Не забывайте убирать за собой мусор, костер разжигайте на специально отведенных участках и тщательно следуйте всем местным правилам, чтобы не навредить природе вокруг вас.
- Живите на фермах. Узнайте, предлагают ли ближайшие фермы проживание. Так вы не только познакомитесь с местными жителями, но и получите доступ к свежим и вкусным продуктам.
- Если остановились в отеле, не отправляйте полотенца в стирку без необходимости: если полотенце висит, то это значит ”Я им пользуюсь”, а если на полу — ”Пожалуйста, замените”.
- Откажитесь от уборки номера каждый день. Самый простой способ — повесить на двери табличку ”Не беспокоить”. Дома мы ведь тоже каждый день не убираем.
- Не покупайте сувениры, сделанные за счет дикой природы: украшения из бивней, бусы из редких ракушек, рога, шкуры диких животных и многое другое. Любая такая покупка, даже в сертифицированных бутиках, вносит вклад в уничтожение уникальной флоры и фауны.
- Покупайте товары местного производства, а не глобальных брендов. Используйте каждую минуту путешествия, чтобы отведать местного: за продуктами отправляйтесь на рынки или в небольшие фермерские магазины. За вещами загляните в секонд-хенды, в лавки местных дизайнеров или на блошиный рынок. Чем ближе произведена вещь, тем лучше.
Немного про летний отпуск конкретнее — или про крем-убийцу
Уже давно твердят, мол нужно всегда обязательно пользоваться SPF кремом. При этом мы защищаем свою драгоценную кожу, даже не подозревая, что SPF крем может оказаться убийственным для окружающей среды. Этот безобидный на вид крем — одна из причин стремительной гибели кораллов, наряду с изменением климата и загрязнением Мирового океана.
Соединения, которые содержатся в большинстве солнцезащитных кремов — оксибензон, октокрилен, октиноксат и парабены — опасны тем, что подавляют рост молодых кораллов и способствуют их обесцвечиванию, тем самым снижая устойчивость морских полипов к изменению климата. Многие компоненты в кремах опасны не только для кораллов, но и для рыб. Но есть и выход — появляется все больше средств, исключающих вышеуказанные вещества.
Пассажирке А321 пожелали смерти после видео с места трагедии
Стали известны подробности кончины Аллы Вербер
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»