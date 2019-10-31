Поиграли и выкинули: почему люди иногда плохо обращаются с питомцами

Ответ очевиден: детям и подросткам бывает трудно осознать всю степень ответственности и серьезности вопроса. Для них это кажется актом помощи животному, которое всегда будет рядом, за которым интересно наблюдать и с которым весело проводить время. По началу ребята и правда стараются, проявляют инициативу, берут всю ответственность на себя, но позже интерес начинает пропадать. На начальном этапе взрослым следует оценить степень осознанности ребенка, насколько это реально для него и для семьи начать содержать еще одно живое существо, которое так же, как и люди, нуждается в заботе, любви и ласке. Важно понять, что питомец — это не игрушка. Даже самых маленьких рыбок нужно кормить и убирать за ними. Стоит ответить на вопросы, такие как: ”зачем мне этот котёнок?”,

”как часто я смогу выгуливать эту собаку?”, ”могу ли я приобрести достаточно просторную клетку для этих хомячков?”,”позволю ли я выпускать полетать этого попугая по комнате?”, и т.д.

Также эти вопросы следует обсудить с детьми. Провести небольшое семейное совещание с целью выявления готовности семьи к такому ответственному шагу или же распределения обязанностей между членами семьи. Это обязательный этап прежде, чем принимать окончательное решение.

Если вы все-таки решились на такой отважный шаг, то обязательно рассмотрите вариант взятия животного из приюта. Помочь одинокой зверюшке (а не просто купить породистую особь) — благородное дело, которое еще и экономит деньги. На сайте https://varjupaik.ee/loomad/loomad-varjupaigas можно указать все требуемые критерии и найти для себя идеальную пару.

Первое время с момента получения питомца родителям стоит помогать и направлять своих детей. Конечно, не стоит перекладывать всю ответственность на себя, но некая поддержка пойдет лишь на пользу. В то же время забота о питомце поможет ребенку стать более ответственным и заботливым. Красочный график или таблица станут хорошим напоминанием о повседневных обязанностях. Более того, дети берут пример со взрослых, поэтому важно рассказать, показать, подать пример самим, прежде чем ожидать, что ребенок и так знает, как правильно ухаживать за домашними питомцами.

Как бы то ни было, животное в доме — это то, что разбавляет наши серые будни, всегда ждет нас дома после трудного дня, всегда готово провести время вместе и быть верным другом при любых обстоятельствах. Забота о братьях наших меньших действительно способствует повышению ответственности у детей, что является важным качеством в нашем мире. Однако стоит помнить, что животные — такие же живые создания, как и мы, и у них тоже есть свои потребности, которые мы должны удовлетворять.

”Мы в ответе за тех, кого приручили” — истинна, которую нельзя забывать.