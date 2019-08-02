02.08.2019, 12:17

Подростки делятся опытом: где и как найти работу школьникам? Пошаговая инструкция

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Анна-Мария Оуэртани
Анна-Мария Оуэртани
EST
Eesti Ekspressi müük tänaval
Eesti Ekspressi müük tänavalFoto: Tiit Blaat

Лето уже в самом разгаре, вам еще нет 18 лет и вы до сих пор не нашли работу? Самый лучший и проверенный способ — спросить у подростков, которые уже работают. Ведь только они могут подробно рассказать о своем опыте в качестве несовершеннолетнего работника и, возможно, даже поделятся своими ”рабочими” секретами.

В 21 веке молодежь летом уже не только играет в футбол во дворе или сидит дома за компьютером — многие занимают свое свободное время работой, чтобы заработать денег на карманные расходы, подтянуть языковые знания, познакомиться с интересными людьми и просто хорошо провести время. С каждым годом варианты рабочих мест для подростков только растут. Куда же бежать устраиваться?

  После общения с ребятами выяснилось, что этим летом никто уже не спешит на раздачу флаеров, как это было еще пару лет назад. Сейчас же молодежь устраивается обслуживающим персоналом на завтраки в отеле, а также в различные кафе и рестораны, как официанты или помощники. В сувенирных лавках, продуктовых магазинах и на заправках тоже есть возможность найти себе место.

  Подсчитав заработную плату всех моих знакомых работающих подростков в возрасте от 15 до 17 лет, я выяснила, что цифры были очень разными. Самой маленькой цифрой оказалось 2,50 евро в час, а самой высокой — 5 евро в час. Средняя почасовая оплата труда среди знакомых — 4 евро.  

Так что же именно могут рассказать подростки о своей работе?

Карина Никитина, которая только-только закончила 9 класс, рассказала о том, что с мая работает в Tallink City Hotel. По поводу зарплаты она ответила: ”Я считаю, что для моей первой работы и за мои обязанности зарплата достойная. Могло быть и больше, но пока мне хватает”. Вакансию ей посоветовала знакомая. Кроме денег, работа дает ей новые знакомства, умение общаться с разными людьми и находить к ним подход. 


Совет от Карины: ”Ищите работу начиная с марта. Чем позже вы начнете искать, тем меньше вероятность, что вы сможете найти!”.

 Дима Рыбников, ученик 11 класса, устроился в начале летних каникул в новый Maxima Express на улице Виру. Зарплату он считает более чем достойной. После окончания лета, работать скорее всего не продолжит, так как учеба занимает очень много времени и на работу его практически не останется.

Что дает ему работа? ”Кроме денег работа дает мне ценный опыт, умение разумно тратить/экономить деньги и, конечно же, делает из меня трудолюбивого и самостоятельного человека” — поделился молодой работник.  

Совет от Димы: "Надо знать цену деньгам, быть терпеливым (особенно в поисках), ответственным и конечно же уметь здраво мыслить".  


Ане Гуревич работу посоветовал друг. Работает она на продаже ягод, зарплата ее устраивает. Девушка считает это сезонной работой и после окончания лета планирует найти что-то другое.
”Думаю, это хороший способ занять себя летом, также получить опыт и немного подзаработать на карманные расходы. Также, если в коллективе люди довольно зрелые, можно узнать много нового о взрослой жизни, тем самым к ней подготовиться”, — рассказывает она.

Совет от Ани: "Нужно не бояться пробовать себя в разных сферах, даже если ты не планируешь связать с этим свое будущее. В любом случае это даст тебе опыт и научит чему-то новому. Также не стоит брать на себя лишнюю работу, ведь во многих заведениях любят скидывать чужую работу на подростков".  

Я сама работаю уже второй год. На первую работу я устроилась, когда еще училась в 9 классе, это был магазинчик украшений Kanela. Работала там полгода, потом устроилась официанткой в ресторан Chi. Заработная плата в обоих местах была ниже средней, но тогда было важнее получить какой-то опыт и вообще понять, какой из меня работник. Где я находила работу? Во всех случаях это были знакомые моей мамы, которые просто рассказывали о том, что им нужны работники. Сейчас работаю консультантом в шоуруме одежды, работу нашла тем же путем. Заработная плата достойная, думаю, что именно на этой работе останусь надолго.  

ТОП


Совет от меня: начать можно с любой работы. Плата может быть не велика, но появится опыт, благодаря которому сможете устроится на более высокую должность в будущем.

Как найти работу? Пошаговая инструкция


А может быть, вы еще не работали, а подзаработать денег и получить опыт очень хочется? В таком случае, вам потребуется инструкция, чтобы не растеряться при поисках первой работы.

Шаг 1. С чего же начать?

В первую очередь, советую заглянуть на CV Keskus и обязательно сделать там свое личное CV, которое потом будете отсылать потенциальным работодателям. Его можно сделать не только на данном портале, но и просто напечатать самому. Писать шаблонными фразами или неправду — не советую. Все должно быть честно, понятно и открыто.

  Шаг 2. Поиск вакансий  

Тут можно выделить 3 источника информации о рабочих местах: 

  1. Facebook . Очень много различных публичных групп, связанных с наймом работников в Эстонии. Тут пишут о своих поисках как работники, так и работодатели. Все отвечают очень охотно, предложений публикуется по несколько в день. 
  2. CV Keskus, CV Online. Вакансий тоже много, зачастую именно там на вакансиях указывают, что нужен именно ”помощник на лето”. Но из-за того, что это не соцсеть, как тот же Facebook, отвечать могут долго. Советую отправлять свое CV в сразу несколько мест. Никто не знает, где именно повезет. 
  3. Знакомства. Поспрашивайте у друзей, у друзей своих друзей, у родственников, напишите в своих социальных сетях о том, что ищите работу. Люди могут владеть информацией, но не знать, что она нужна именно вам. Дайте же всем понять, что вы в поисках.


Шаг 3. Как связаться

  Нашли интересующую вас вакансию? Здорово. Теперь нужно предложить свою кандидатуру. Можно отправить свое CV в эту фирму, можно написать письмо на почту или сообщение в соцсети. Самый наилучший вариант, по моему опыту и опыту моих работающих знакомых, это позвонить. Вероятность того, что вам ответят на звонок, намного выше, чем вероятность того, что вам ответят на письмо. Очень многие просто редко проверяют ту же электронную почту.

  Шаг 4. Встреча с работодателем  

Возможно, вас пригласят на собеседование. Возможно, нет. У меня лично никогда не было традиционного собеседования. Меня всегда сразу звали на место работы, где уже рассказывали о рабочих моментах и спрашивали о том, чего вообще я хочу. Если вам все-таки предстоит пройти собеседование, советую к нему подготовиться, чтобы просто не растеряться. Много советов о том, как удачно пройти собеседование, можно найти в интернете.  Соглашаться быстро не советую, зачастую нужно обдумать все плюсы и минусы работы, какие там условия и достойная ли заработная плата.

Шаг 5. Продолжение следует  

Если вас все утраивает, вопросов не возникает, то можно устраиваться. Но договор нужно читать очень внимательно. Лучше попросите его домой для изучения, где вы уже сможете показать родителям или другим взрослым. Ведь зачастую подросток может не заметить в договоре чего-то подозрительного из-за неопытности. Перестраховаться не помешает.  Если место вас не устроило — ищите дальше. Чем больше собеседований вы пройдете и чем больше узнаете об условиях работы для несовершеннолетних, тем больше опыта получите. Перейдите ко второму шагу и продолжайте поиски.

  Обобщив все истории и мнения работающих подростков, могу сказать, что работа — это переход на новую ступень на пути к взрослой жизни. Рабочий опыт поможет в жизни, а посещение собеседований научит общаться с работодателями. Каждый молодой работник заслуживает работы на достойном месте.


Так что ищите, спрашивайте, интересуйтесь. Ведь не зря говорят: ”Кто ищет, тот всегда найдет”. Удачи!

Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi. В октябре самые активные авторы получат призы. В октябре 2019 самые активные авторы получат призы от SSE Riga.

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