25.08.2019, 21:29

”Почему мы должны были мучиться, а они нет?” Молодежь — об отмене выпускных экзаменов в основной школе


Анна-Мария Оуэртани
Анна-Мария Оуэртани
EST 11
Eesti keele riigieksam
Eesti keele riigieksamFoto: Tiit Blaat

Еще даже не успел начаться новый учебный год, как ученикам сообщили новость о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии и Закон о гражданстве. Учащимся больше не потребуется сдавать государственные экзамены для окончания основной школы. И если вы подумали, что эта новость для всех положительная, то нет. Что же думает молодежь?  

Экзамены — слово, которое навевает страх, ведь оно подразумевает бессонные ночи за учебниками, усердную работу в течение года и очень-очень много знаний, присутствие которых, нужно еще доказать. И, казалось бы, что без всего этого ученикам будет намного проще — стресса нет, нагрузка снизится, все довольны.

 Я думала так же, пока не спросила мнение у ребят, которые уже сдали этот экзамен и у тех, кому это только предстояло. Ответы моих знакомых очень удивили. В среднем есть 3 группы мнений: за, против и нейтральное. 

 Именно ребята, которым только предстояло сдавать эти экзамены, обрадовались их отмене. Обосновывая это тем, что знания и умения для окончания основной школы можно проверить и способами, которые вызывают меньше стресса. Учащиеся довольны тем, что знание эстонского языка по-прежнему будет проверяться, но больше не будет являться условием для окончания школы. Они считают, что благодаря отмене экзаменов учиться будет проще и времени на развитие себя вне школьных стен станет больше.  

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 Нейтрального мнения придерживаются все те, кто уже недавно сдал эти экзамены, в этом или прошлом году — просто из-за того, что данное изменение больше их не касается. Некоторые из них только высказали недовольство: ”Почему мы должны были мучиться, а они нет?”. Но такой вопрос обычно возникал у тех, кто сдал экзамены с большим трудом. 

 В основном против оказались молодые люди, которые закончили основную школу еще раньше. Многие из них считают экзамены в основной школе хорошей подготовкой к экзаменам в гимназии. И хоть никто не знает, как в итоге будет выглядеть новая система, ребята предугадывают более сложные тесты и проверки в будущем, вместо тех же экзаменов, которые были более шаблонными.  

 Проводив этот опрос, я подумала о том, что мнение молодежи может отличаться в зависимости от их возраста. Ведь почти все, кто младше и еще не сдавали экзамены — согласны с законопроектом. Тут может играть роль простой страх экзаменов. А те ребята, которые уже прошли это и знают, что представляют собой экзамены — не согласны с законопроектом, считая, что именно такой ”стресс” подготовит учеников к более серьезным экзаменам в их жизни.  

 Сколько людей, столько и мнений. Каждый учащийся принял для себя эту новость по-разному. Посмотрим, что получится в конце нового учебного года. 

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