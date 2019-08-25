”Почему мы должны были мучиться, а они нет?” Молодежь — об отмене выпускных экзаменов в основной школе

Экзамены — слово, которое навевает страх, ведь оно подразумевает бессонные ночи за учебниками, усердную работу в течение года и очень-очень много знаний, присутствие которых, нужно еще доказать. И, казалось бы, что без всего этого ученикам будет намного проще — стресса нет, нагрузка снизится, все довольны.

Я думала так же, пока не спросила мнение у ребят, которые уже сдали этот экзамен и у тех, кому это только предстояло. Ответы моих знакомых очень удивили. В среднем есть 3 группы мнений: за, против и нейтральное.

Именно ребята, которым только предстояло сдавать эти экзамены, обрадовались их отмене. Обосновывая это тем, что знания и умения для окончания основной школы можно проверить и способами, которые вызывают меньше стресса. Учащиеся довольны тем, что знание эстонского языка по-прежнему будет проверяться, но больше не будет являться условием для окончания школы. Они считают, что благодаря отмене экзаменов учиться будет проще и времени на развитие себя вне школьных стен станет больше.

Нейтрального мнения придерживаются все те, кто уже недавно сдал эти экзамены, в этом или прошлом году — просто из-за того, что данное изменение больше их не касается. Некоторые из них только высказали недовольство: ”Почему мы должны были мучиться, а они нет?”. Но такой вопрос обычно возникал у тех, кто сдал экзамены с большим трудом.