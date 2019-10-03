03.10.2019, 18:10

Патриотизм и желание быть везде первыми. Как американцы развивают спорт и почему уделяют ему так много внимания

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Арина Ермичова
Арина Ермичова
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Патриотизм и желание быть везде первыми. Как американцы развивают спорт и почему уделяют ему так много внимания
Foto: Pixabay.com

Согласитесь, существует большое количество стереотипов об Америке. Одни из самых распространенных звучат так: ”американцы — самая толстая нация в мире” или ”они там все толстые, потому что им лень заниматься спортом и они едят одни гамбургеры”. Конечно, если почитать статистику, то можно прийти к выводу, что и правда, каждый третий в Штатах страдает ожирением. Но так ли далеко друг от друга стоят эти два понятия — спорт и Америка? Давайте разбираться.

Виды спорта в школе, инвентарь

На протяжении многих лет ученики могут пробовать себя в самых различных видах спорта. Конечно, многое зависит от размера школы и количества учеников, но хочется привести примеры дисциплин, которые встречаются и в обычной школе среднего размера.

Американский футбол, бейсбол, чирлидинг, баскетбол, волейбол, плавание, теннис, легкая атлетика, тяжелая атлетика, гольф, футбол, бег по пересеченной местности, танцы — это еще не полный список всех видов спорта, предлагаемый в американских школах. Для каждого вида спорта в школе имеется соответствующий инвентарь, а также своё игровое поле с трибунами. Спортивной формой для соревнований, защитой (если это необходимо) школа снабжает всем своих атлетов от начала и до конца. Не обойдемся без исключений: иногда нужно приобрести подобающую спортивную обувь, чтобы избежать травм от носки теннисок на плоской тонкой подошве.

Тренировки

Тренировкам уделяется огромнейшее внимание. Во-первых, подразумевается, что ученик, изъявивший желание заниматься тем или иным видом спорта, в начале года составит себе расписание таким образом, чтобы тренировка стояла в расписании каждый день. Хочу заметить, что это абсолютно приемлемо и широко распространено на практике.

Весь учебный год делится на три сезона: осень, зима, весна. Виды спорта также имеют свой сезон соревнований и повышенной интенсивности нагрузок. Например, американский футбол, бег по пересеченной местности — виды спорта, на которые идет больший акцент осенью. Тренировки от одной в день увеличиваются до трех: до уроков ( примерно до 6:45), во время школы — обычный урок и после школы (примерно до 5:30). После окончания сезона количество тренировок вновь сокращается до одной в день. В этот период уделяется особое внимание силовым нагрузкам, большинство уроков проводится в тренажерном зале. Сезон определенного вида спорта означает много ответственности и стресс, поэтому с атлетами регулярно проводятся лекции о сбалансированным питании, психологическом состоянии, правильной установке целей. Им объясняют смысл побед и поражений, рассказывают, как анализировать свой прогресс и как преодолевать трудности.

Кто-то может спросить: ”а если я просто хочу поддерживать себя в форме, но не желаю из кожи вон лезть и участвовать в соревнованиях?”. Конечно, никто не будет насильно принуждать вас выходить на стадион и бежать эстафету. К тому же, существуют обыкновенные уроки физического развития, куда могут податься те, кто хотел бы просто добавить физической нагрузки в свой образ жизни.

Спортивные врачи

Учитывая, какую нагрузку может испытывать молодой организм и что спорт неизбежно время от времени приносит боль и страдания, в спортивном корпусе школы с раннего утра присутствует спортивный врач. Его кабинет никогда не бывает пуст. Спортсмены приходят в случае, если у них возникли проблемы, такие как боль в коленях, потянутые мышцы, выбитый палец, боли мышц голени (проблема номер один у спортсменов), если нужно восстановиться после болезни, разработать связки, сделать качественную растяжку, принять ванну со льдом, перевязать руку, ногу, или просто для профилактики. Более того, один врач или, как это часто бывает, специально обученный школьник всегда сопровождает команду на всех соревнованиях с аптечкой для первой помощи и всеми подручными материалами, которые могут пригодиться атлетам.

Соревнования

ТОП

Что касается соревнований, то это отдельная тема. Начать можно с того, что в сезон соревнования проводятся практически каждую неделю. Спортсменам выдаётся школьная форма, одежда для разминки, рюкзак. Для соревнований по легкой атлетике даже выдают шиповки. Конечно, все это в конце сезона возвращается в школу, но сам факт того, что учебное заведение обеспечивает каждого всем необходимым, не может не радовать. Игры проводятся в своём и соседних городах в пределах одного дистрикта. После успешного выступления на финальном соревновании района лучшие проходят в следующий этап — область. Затем идет регион, а далее — главное состязание штата, куда попадают единицы. Этот путь немыслимо сложен, но не невозможен. Если мы говорим об американском футболе, например, то успех школы равнозначен успеху команды. Каждую сентябрьскую пятницу вся школа приходит поболеть за своих одноклассников и поддержать боевой дух. Спортивные соревнования — это не просто среда для роста и проявления себя атлетами, но и действительно популярное общественное мероприятие, развлечение, посмотреть на которое приходят все от мала до велика.

Возможность реализации своего потенциала

Каждый ребенок может реализовать себя в полной мере и в любом интересном ему спорте независимо от достатка семьи. Тренировки проводятся ежедневно. За них ничего не приходиться платить, в отличие от занятий спортом в других странах. Как уже было упомянуто выше, во время сезона спортсмены соревнуются практически каждую неделю, проявляют себя на уровне школы, района, штата, страны. Успешных 11-12-классников вербуют университеты, предлагая стипендии на обучение у них в сочетании с выступлениями в соревнованиях от имени этого университета. К выпускному классу старшей школы самые талантливые спортсмены становятся настоящими профессиональными атлетами, которые при желании смогут продолжить карьеру именно в этом направлении.

Спорт в университетах

После старшей школы наступает новый этап. Университеты отбирают лучших из лучших, тренировки становятся интенсивнее, соревнования еще сложнее. Атлеты могут получать полные или же частичные стипендии на обучение, компенсацию за проживание в общежитии, частных репетиторов, которые сопровождают их во время выездных встреч и следят за успеваемостью, ведь низкие оценки могут привести к исключению из команды.

Профессиональный спорт

Следующим уровнем является оплачиваемая работа атлета в национальных командах, где крутятся слава, травмы и огромные деньги. Взять хотя бы квотербека ”Каролины” Кэмерона Ньютона. Его ежегодный заработок составляет приблизительно 20 млн долларов, и эта сумма является гарантированной зарплатой. Другими словами: данная сумма неизменна, даже если Ньютон будет играть отвратительно. За один год он примет участие максимум в 20 играх, что означает 1 млн долларов за игру. Конечно, не стоит думать, что все это — легкие деньги и что все спортсмены добиваются таких же высот. Они постоянно ставят под угрозу свое здоровье и очень часто после окончания карьеры все это дает о себе знать. Больше информации о том, почему игроки в американский футбол зарабатывают такие большие суммы можно прочитать здесь.

Ажиотаж вокруг спорта

Любые спортивные мероприятия, начиная от соревнований на уровне школы и заканчивая профессиональными состязаниями, пользуются невероятной популярностью. Люди следят за баскетбольным сезоном команды своего университета, обвешивают дома и себя всевозможной атрибутикой, покупают билеты на игры, а если кому-то не удается попасть на живое представление, то он обязательно смотрит игру онлайн.

На самом деле можно прийти к выводу, что заниматься спортом и быть здоровым — не всегда одно и то же, так же, как и любить спорт и быть спортивным.

Проведя год в техасской семье, сосредоточенной на здоровом образе жизни и покупающей билеты на все домашние игры команды их университета, я не раз была задавалась вопросом ”а как вы тогда проводите свободное время с семьей?”, который следовал за моей фразой ”а у нас университеты не играют против друг друга, да и футбольные игры не пользуются большой популярностью”. С самого детства американцы окружены духом соревнований, который сохраняется на протяжении всей жизни. Они всегда будут занимать чью-то сторону, болеть за любимого игрока и праздновать победы своего колледжа, тем самым подкрепляя свой патриотизм и желание быть везде первыми, что переносится на многие другие виды деятельности.

Если вам посчастливится посетить Соединенные Штаты, то по возможности приобретите билет на соревнование по вашему любимому виду спорта, чтобы насладиться всеми прелестями американской спортивной культуры и ощутить атмосферу шоу, царящую на площадке. Вы точно не пожалеете!

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