Патриотизм и желание быть везде первыми. Как американцы развивают спорт и почему уделяют ему так много внимания

Весь учебный год делится на три сезона: осень, зима, весна. Виды спорта также имеют свой сезон соревнований и повышенной интенсивности нагрузок. Например, американский футбол, бег по пересеченной местности — виды спорта, на которые идет больший акцент осенью. Тренировки от одной в день увеличиваются до трех: до уроков ( примерно до 6:45), во время школы — обычный урок и после школы (примерно до 5:30). После окончания сезона количество тренировок вновь сокращается до одной в день. В этот период уделяется особое внимание силовым нагрузкам, большинство уроков проводится в тренажерном зале. Сезон определенного вида спорта означает много ответственности и стресс, поэтому с атлетами регулярно проводятся лекции о сбалансированным питании, психологическом состоянии, правильной установке целей. Им объясняют смысл побед и поражений, рассказывают, как анализировать свой прогресс и как преодолевать трудности.

Кто-то может спросить: ”а если я просто хочу поддерживать себя в форме, но не желаю из кожи вон лезть и участвовать в соревнованиях?”. Конечно, никто не будет насильно принуждать вас выходить на стадион и бежать эстафету. К тому же, существуют обыкновенные уроки физического развития, куда могут податься те, кто хотел бы просто добавить физической нагрузки в свой образ жизни.

Спортивные врачи

Учитывая, какую нагрузку может испытывать молодой организм и что спорт неизбежно время от времени приносит боль и страдания, в спортивном корпусе школы с раннего утра присутствует спортивный врач. Его кабинет никогда не бывает пуст. Спортсмены приходят в случае, если у них возникли проблемы, такие как боль в коленях, потянутые мышцы, выбитый палец, боли мышц голени (проблема номер один у спортсменов), если нужно восстановиться после болезни, разработать связки, сделать качественную растяжку, принять ванну со льдом, перевязать руку, ногу, или просто для профилактики. Более того, один врач или, как это часто бывает, специально обученный школьник всегда сопровождает команду на всех соревнованиях с аптечкой для первой помощи и всеми подручными материалами, которые могут пригодиться атлетам.

Соревнования

Что касается соревнований, то это отдельная тема. Начать можно с того, что в сезон соревнования проводятся практически каждую неделю. Спортсменам выдаётся школьная форма, одежда для разминки, рюкзак. Для соревнований по легкой атлетике даже выдают шиповки. Конечно, все это в конце сезона возвращается в школу, но сам факт того, что учебное заведение обеспечивает каждого всем необходимым, не может не радовать. Игры проводятся в своём и соседних городах в пределах одного дистрикта. После успешного выступления на финальном соревновании района лучшие проходят в следующий этап — область. Затем идет регион, а далее — главное состязание штата, куда попадают единицы. Этот путь немыслимо сложен, но не невозможен. Если мы говорим об американском футболе, например, то успех школы равнозначен успеху команды. Каждую сентябрьскую пятницу вся школа приходит поболеть за своих одноклассников и поддержать боевой дух. Спортивные соревнования — это не просто среда для роста и проявления себя атлетами, но и действительно популярное общественное мероприятие, развлечение, посмотреть на которое приходят все от мала до велика.

Возможность реализации своего потенциала

Каждый ребенок может реализовать себя в полной мере и в любом интересном ему спорте независимо от достатка семьи. Тренировки проводятся ежедневно. За них ничего не приходиться платить, в отличие от занятий спортом в других странах. Как уже было упомянуто выше, во время сезона спортсмены соревнуются практически каждую неделю, проявляют себя на уровне школы, района, штата, страны. Успешных 11-12-классников вербуют университеты, предлагая стипендии на обучение у них в сочетании с выступлениями в соревнованиях от имени этого университета. К выпускному классу старшей школы самые талантливые спортсмены становятся настоящими профессиональными атлетами, которые при желании смогут продолжить карьеру именно в этом направлении.

Спорт в университетах

После старшей школы наступает новый этап. Университеты отбирают лучших из лучших, тренировки становятся интенсивнее, соревнования еще сложнее. Атлеты могут получать полные или же частичные стипендии на обучение, компенсацию за проживание в общежитии, частных репетиторов, которые сопровождают их во время выездных встреч и следят за успеваемостью, ведь низкие оценки могут привести к исключению из команды.

Профессиональный спорт