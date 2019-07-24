Организатор крупнейшей в Эстонии программы по предпринимательству для молодежи: я активная, потому что по-другому не умею!

Социальное предприятие — это предприятие, чьей основной целью является решить общественную проблему. Если обычное предприятие желает лишь заработать как можно больше денег, то социальное предприятие хочет получить как можно больше положительного влияния.

Какие возможности, проекты предлагает Changemakers?

Changemakers Academy — двухмесячная программа по социальному предпринимательству, где молодежь со всей Эстонии решает маркетинговые проблемы социальных предприятий. В прошлом году в динамичной и интересной программе было 102 участника. Также у нас есть Changemakers Summer Academy, где в течение четырех дней участники придумывают свои собственные социальные предприятия. Свои идеи они представляют на Фестивале мнений. Также в течение программы получают множество занимательных заданий и вызовов. Changemakers Start-Up — трехдневная программа, направленная на развитие навыков командной работы и лидерских качеств у молодежи.

Поделись с нашими читателями, каковы, на твой взгляд, составляющие успеха?

Для меня основным компонентом успеха является преданность и самоотдача. Я верю, что если очень сильно хотеть чего-то достичь или сделать, то это обязательно случится. Возможно, не сразу, но в конечном итоге, все-таки случится. В добавок к посвященности идут непрерывность и целеустремленность, чтобы не сходить с пути исполнения мечты или выполнения цели.

Где ты черпаешь вдохновение для новых проектов и идей?

Очень интересный вопрос. Я сама не ищу вдохновение, оно как-то само меня находит. Например, я вдохновляюсь, когда меня благодарят за мои действия или же дают хорошую обратную связь. Я читаю много книг, откуда я тоже беру интересные мысли на заметку. Также по возможности посещаю разные обучения и слушаю речи TED.

Почему ты вступила именно в Changemakers, и как это в дальнейшем повлияло на тебя?

Честно говоря, я влюбилась в Changemakers уже тогда, когда увидела, что можно подать заявку на участие. Изменение мира — это было и есть то, во что я всегда верила и желала делать. Когда я увидела, что для этого есть реальная возможность, решила не терять ни минуты! С тех пор я очарована всем существованием Changemakers, потому что вижу, сколько там потенциала и возможностей. Могу сказать, что Changemakers повлияла на всю мою жизнь. Я завела друзей до конца жизни, получила впечатления, которые никогда не забуду и приобрела огромный багаж знаний и навыков.

Как ты считаешь, активность молодежи растет с годами или все-таки падает?

Я верю, что молодежь всегда была активной. Просто активность не всегда было видно. Я считаю, что этот тренд развивается и в дальнейшем будет еще успешнее. Конечно, сейчас у молодежи намного больше возможностей для саморазвития и проявления активности.

Какой бы совет ты дала молодежи?

Не стоит загонять себя в возрастные стереотипы. Меня это часто останавливало, но потом я поняла, что возраст — не препятствие. Поэтому совет такой: верьте в себя, все возможно!

Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi. В октябре самые активные авторы получат призы. В октябре 2019 самые активные авторы получат призы от SSE Riga.