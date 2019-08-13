ОПРОС: С какими сложностями сталкиваются выпускники гимназий и как они их решают

”Я хочу остаться в Эстонии, потому что до конца еще не знаю на кого хочу точно пойти учиться. И поэтому переезд за границу я вообще не рассматриваю, так как считаю, что туда нужно ехать только в том случае, если ты уверен на все 100%, на кого хочешь учиться”, — поделился с нами выпускник Таллиннского Линнамяэского русского лицея Андрей Михайлов.
Другие же хотят покинуть родину. Например, Елизавета Лоосма, ученица Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии, собирается продолжить учебу в Германии: ”Я считаю, что в Германии более развиты медицинские факультеты и полученное там образование ценится больше. А так как я хочу связать с этим свою жизнь, то выбираю этот путь. После, я хочу остаться либо в Германии, либо в Финляндии”.
Возможно, что из-за желания молодежи получать образование за границей, количество местных специалистов со временем уменьшится.
Так если же уезжать, то куда? Из ответов ребят выяснилось, что лидерами стали Англия, Дания, Швейцария, Германия и Россия.
Если посмотреть на результаты опроса, то сразу становится ясно, что выпускники все же хотят получать высшее образование, но все меньше и меньше тех, кто хочет делать это в Эстонии. Также, набирает популярность вариант выбора т.н. свободного года. Возможно, именно благодаря ему молодые люди найдут себя в нужной им специальности.
Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi. В октябре самые активные авторы получат призы. В октябре 2019 самые активные авторы получат призы от SSE Riga.
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