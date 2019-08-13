ОПРОС: С какими сложностями сталкиваются выпускники гимназий и как они их решают

Вопросы о планировании своего будущего всегда вводят в ступор, ведь никто не хочет ошибиться. Так и при выборе, что именно делать после окончания 12-го класса, есть молодежь, которая не может точно решить, чем заниматься дальше, и имеет на руках только проходные баллы и мнения окружающих. Но есть и те, кто определился и уже активно продумывает свою жизнь. Какие же планы у наших выпускников?

Рейтинг составлен по результатам опроса, который проводился учениками Летней школы журналистики Delfi среди 300 русскоязычных выпускников в Эстонии через социальную сеть Instagram.

Согласно опросу, 60% учеников собираются получать Высшее образование, так как того требует выбранная ими профессия, либо они просто хотят получить дополнительные знания. Другие 25% выпускников уже готовы начать работать. Это обосновано тем, что они определились с будущей специальностью и им хватает полученного образования и опыта.

Нашлись и отличившиеся, кто берет так называемый gap year — ”пропущенный год” — перерыв между школой и поступлением в университет. Это возможность развиваться, работать и понять, чем бы хотелось заниматься по жизни, в каком направлении двигаться дальше. Такой вариант выбрали 15% ребят.

Graafik

Из тех, кто идет дальше учиться, 50% выбрали учебные заведения в Эстонии, но в то же время 50% уезжают за границу. Эти цифры показывают, что ровно половина молодежи остается ”дома” и готовы работать на благо страны.