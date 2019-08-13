13.08.2019, 07:00

ОПРОС: С какими сложностями сталкиваются выпускники гимназий и как они их решают

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Дарья Покатило
Анна-Мария Оуэртани
EST 1
ОПРОС: С какими сложностями сталкиваются выпускники гимназий и как они их решают
Erakogu

Началось лето. Выпускники 12-х классов совсем скоро перейдут на новый этап своей жизни. Остаться в Эстонии или нет? Работать или получать высшее образование? А может взять годовой перерыв перед поступлением? И еще миллион вопросов в свежих, после экзаменов, головах.

Вопросы о планировании своего будущего всегда вводят в ступор, ведь никто не хочет ошибиться. Так и при выборе, что именно делать после окончания 12-го класса, есть молодежь, которая не может точно решить, чем заниматься дальше, и имеет на руках только проходные баллы и мнения окружающих. Но есть и те, кто определился и уже активно продумывает свою жизнь. Какие же планы у наших выпускников?

Рейтинг составлен по результатам опроса, который проводился учениками Летней школы журналистики Delfi среди 300 русскоязычных выпускников в Эстонии через социальную сеть Instagram.

Согласно опросу, 60% учеников собираются получать Высшее образование, так как того требует выбранная ими профессия, либо они просто хотят получить дополнительные знания. Другие 25% выпускников уже готовы начать работать. Это обосновано тем, что они определились с будущей специальностью и им хватает полученного образования и опыта.

Нашлись и отличившиеся, кто берет так называемый gap year — ”пропущенный год” — перерыв между школой и поступлением в университет. Это возможность развиваться, работать и понять, чем бы хотелось заниматься по жизни, в каком направлении двигаться дальше. Такой вариант выбрали 15% ребят.

Graafik

Из тех, кто идет дальше учиться, 50% выбрали учебные заведения в Эстонии, но в то же время 50% уезжают за границу. Эти цифры показывают, что ровно половина молодежи остается ”дома” и готовы работать на благо страны.

”Я хочу остаться в Эстонии, потому что до конца еще не знаю на кого хочу точно пойти учиться. И поэтому переезд за границу я вообще не рассматриваю, так как считаю, что туда нужно ехать только в том случае, если ты уверен на все 100%, на кого хочешь учиться”, — поделился с нами выпускник Таллиннского Линнамяэского русского лицея Андрей Михайлов.

Другие же хотят покинуть родину. Например, Елизавета Лоосма, ученица Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии, собирается продолжить учебу в Германии: ”Я считаю, что в Германии более развиты медицинские факультеты и полученное там образование ценится больше. А так как я хочу связать с этим свою жизнь, то выбираю этот путь. После, я хочу остаться либо в Германии, либо в Финляндии”.

Возможно, что из-за желания молодежи получать образование за границей, количество местных специалистов со временем уменьшится.

Так если же уезжать, то куда? Из ответов ребят выяснилось, что лидерами стали Англия, Дания, Швейцария, Германия и Россия.

Если посмотреть на результаты опроса, то сразу становится ясно, что выпускники все же хотят получать высшее образование, но все меньше и меньше тех, кто хочет делать это в Эстонии. Также, набирает популярность вариант выбора т.н. свободного года. Возможно, именно благодаря ему молодые люди найдут себя в нужной им специальности.

Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi. В октябре самые активные авторы получат призы. В октябре 2019 самые активные авторы получат призы от SSE Riga.

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