"Окей, Гугл! Как построить график функции?" Чем смартфон может помочь школьнику

В наше время, интернет может помочь приготовить утку по-пекински, установить стеклопакет, нарисовать ”Мону Лизу” и многое-многое другое. Учитывая это, можно быть уверенным, что и помощь в учебе можно найти в своем смартфоне. Сегодня существует огромное количество различных платных и бесплатных приложений как для владельцев iPhone, так и для владельцев смартфонов на Android. Ниже список бесплатных приложений, которые сможет скачать себе каждый.

Приложения для концентрации внимания

1. Forest (Play Market бесплатно, App Store платно)

Приложение в котором можно вырастить свой лес просто не заходя в телефон. Нужно всего лишь установить время, в течении которого вы не будете сидеть в интернете. Если вы все-таки зайдете — дерево погибнет.

2. FLIP (Play Market)

Таймер концентрации. Есть не только секундомер, расписание, но и возможность ставить краткосрочные и долгосрочные цели и отслеживать время, потраченное на их реализацию.

3. Plantie (App Store)

Приложение работает по той же системе, что и Forest. Дерево растет, пока вы не сидите в интернете. Приложение отличается только дизайном, оно бесплатное и есть в AppStore.