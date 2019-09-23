23.09.2019, 19:50

"Окей, Гугл! Как построить график функции?" Чем смартфон может помочь школьнику


Анна-Мария Оуэртани
Анна-Мария Оуэртани
EST 1
"Окей, Гугл! Как построить график функции?" Чем смартфон может помочь школьнику
Photo by Lukas from Pexels

Новый учебный год уже начался, но школьники еще с трудом встают по утрам, а темы прошлого года весьма смутно всплывают в памяти. Это идеальное время для того, чтобы получить не очень хорошие оценки в свой e-kool (дневников-то уже почти нет), а кто этого хочет? Правильно, никто. Значит, ученикам и студентам нужна дополнительная помощь. А где же еще ее искать, как не в телефоне? Ведь именно с ним ученики проводят больше всего времени, да и мама с папой не всегда могут подсказать, как, например, построить график функции.

В наше время, интернет может помочь приготовить утку по-пекински, установить стеклопакет, нарисовать ”Мону Лизу” и многое-многое другое. Учитывая это, можно быть уверенным, что и помощь в учебе можно найти в своем смартфоне. Сегодня существует огромное количество различных платных и бесплатных приложений как для владельцев iPhone, так и для владельцев смартфонов на Android. Ниже список бесплатных приложений, которые сможет скачать себе каждый.

Приложения для концентрации внимания

1. Forest (Play Market бесплатно, App Store платно)
Приложение в котором можно вырастить свой лес просто не заходя в телефон. Нужно всего лишь установить время, в течении которого вы не будете сидеть в интернете. Если вы все-таки зайдете — дерево погибнет.

2. FLIP (Play Market)
Таймер концентрации. Есть не только секундомер, расписание, но и возможность ставить краткосрочные и долгосрочные цели и отслеживать время, потраченное на их реализацию.

3. Plantie (App Store)
Приложение работает по той же системе, что и Forest. Дерево растет, пока вы не сидите в интернете. Приложение отличается только дизайном, оно бесплатное и есть в AppStore.

4. Eggzy (App Store)
Если вы хотите сфокусироваться, выберите яйцо, время и уберите телефон подальше. По истечению этого времени, из выбранного вами яйца вылупится животное. Чем больше вы будете концентрироваться, тем больше животных разблокируете.

Приложения для точных наук

1. Photomath (Play Market, App Store)
Решает любое математическое уравнение пошагово. Можно отсканировать его камерой или напечатать вручную. Иногда даже дает несколько различных вариантов решения и можно найти более понятный вам. По надобности рисует и графики к уравнению. Может работать оффлайн.

2. MATH 42 (Play Market, App Store)
Работает по той же системе, что и Photomath, но нет функции ”камеры-калькулятора”. Есть различные тренировки и тесты по различным темам, которые сразу можно решать.

3. Chemistry/Химия (Play Market, App Store)
Приложение позволяет находить химические реакции и решать химические уравнения с одним и несколькими неизвестными. Есть таблица Менделеева, таблица растворимости и калькулятор малярных масс.

4. Физика - формулы (Play Market, App Store)
Сборник формул, терминов и таблиц по физике. Краткие конспекты и видео материалы для изучения тем самостоятельно. Многие материалы доступны оффлайн.

Приложения для изучения языков

1. Quizlet (Play Market, App Store)
Приложение позволяет создавать свои карточки и запоминать по ним материал. Можно делиться этими же карточками с друзьями. Так же, есть уже готовые карточки на различные темы.

2. Reverso context (Play Market, App Store)
Наилучший переводчик слов и выражений, есть миллионы примеров из реальных текстов. Доступен на 10 языках.

3. Duolingo (Play Market, App Store)
Хороший способ изучения английского, испанского, французского и немецкого языков для русскоговорящих. Обучение проводится в игровой форме. Есть различные задания, уровни и темы.

4. Lyricstraining (Play Market, App Store)
Возможность учить язык с помощью текстов любимых песен. Играет песня, в один момент останавливается и нужно вставить слово, которое вы там услышали. Позволяет слышать различные акценты и произношения.

На самом деле, список полезных приложения для учебы и концентрации можно продолжать вечно. Главное — не злоупотреблять ими.

И помните, что прежде всего, знания и умения должны быть в вашей голове, а не в вашем смартфоне!

ТОП

Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: