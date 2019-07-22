"Один такой концерт заменяет десяток уроков эстонского языка!" Как я оказался в самом центре событий Праздника песни и танца

Праздник песни и танца — это возможность окунуться в атмосферу добра и сплоченности. На празднике царит чувство благодарности к земле, на которой мы живём и которая нас кормит.

К тому же, когда побываешь на каком-то концерте или, тем более, на Певческом празднике, всегда остается в памяти мелодия или песня, которую ты никогда раньше не слышал, но которую хочется слушать, выучить и петь. Для меня этой песней стала „Üksi pole keegi” (”Никто не одинок”). Эта песня точно подходила под атмосферу на Певческом поле в эти дни.

Праздник песни и танца — это, по сути, сборник всей эстонской культуры. Ведь у приехавших со всей Эстонии коллективов есть свои традиции, наряды и истории, которыми они всегда готовы с удовольствием поделиться. И лично я пришел в восторг от того, как танцоры и певцы из разных регионов Эстонии могут работать как один большой отлаженный механизм. Более того, на празднике были коллективы из Финляндии, России, Латвии, США, Германии и многих других стран.

Я на своем опыте узнал, что на Празднике песни и танца можно завести новые знакомства и подучить эстонский язык. К сожалению, русскоязычных жителей Эстонии на мероприятии было не так много, но радует, что они были как среди выступающих, так и среди зрителей. Один такой концерт заменяет десяток уроков эстонского языка!

Праздник песни и танца — это, безусловно, отличная возможность провести свои июльские дни не только весело и в хорошей кампании, но и с пользой.