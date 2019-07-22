22.07.2019, 12:47

"Один такой концерт заменяет десяток уроков эстонского языка!" Как я оказался в самом центре событий Праздника песни и танца

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Марк Ефимов
Марк Ефимов
EST
XXVII laulupidu, teine kontsert
XXVII laulupidu.Foto: Ilmar Saabas

Я всегда относился к Певческому празднику как к обычному, стандартному мероприятию, но оказалось, что это далеко не так. На Празднике песни и танца, который в этом году праздновал свое 150-летие, мне посчастливилось побывать в составе команды организаторов. Это помогло оказаться в центре событий и на себе прочувствовать все тонкости мероприятия.

Праздник песни и танца — это возможность окунуться в атмосферу добра и сплоченности. На празднике царит чувство благодарности к земле, на которой мы живём и которая нас кормит.

К тому же, когда побываешь на каком-то концерте или, тем более, на Певческом празднике, всегда остается в памяти мелодия или песня, которую ты никогда раньше не слышал, но которую хочется слушать, выучить и петь. Для меня этой песней стала „Üksi pole keegi” (”Никто не одинок”). Эта песня точно подходила под атмосферу на Певческом поле в эти дни.

Праздник песни и танца — это, по сути, сборник всей эстонской культуры. Ведь у приехавших со всей Эстонии коллективов есть свои традиции, наряды и истории, которыми они всегда готовы с удовольствием поделиться. И лично я пришел в восторг от того, как танцоры и певцы из разных регионов Эстонии могут работать как один большой отлаженный механизм. Более того, на празднике были коллективы из Финляндии, России, Латвии, США, Германии и многих других стран.

Я на своем опыте узнал, что на Празднике песни и танца можно завести новые знакомства и подучить эстонский язык. К сожалению, русскоязычных жителей Эстонии на мероприятии было не так много, но радует, что они были как среди выступающих, так и среди зрителей. Один такой концерт заменяет десяток уроков эстонского языка!

Праздник песни и танца — это, безусловно, отличная возможность провести свои июльские дни не только весело и в хорошей кампании, но и с пользой.

Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi. В октябре самые активные авторы получат призы. В октябре 2019 самые активные авторы получат призы от SSE Riga.

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