Оценки в процентах, перекусы на уроке и перемены по 2 минуты: вся правда об американских школах

• английский язык (речь, общий курс);

• математика (алгебра, геометрия, статистика, исчисление);

• наука (химия, физика, биология, криминалистика, наука об окружающей среде, анатомия, астрономия);

• социальные науки (история США, мировая история, бизнес, экономика, психология, антропология, социология, политика, развитие семьи);

• иностранный язык (чаще всего испанский);

• физическая культура (чирлидинг, американский футбол, бейсбол, легкая/тяжелая атлетика, баскетбол, плавание, бег по пересеченной местности, гольф, теннис и т. д.);

• искусство (танцы, хор, театр, флористика, фэшн-дизайн, дизайн интерьера, графический дизайн, игра в ансамбле, живопись, скульптура, столярное мастерство, фермерство и т. д.).

У ученика всегда есть возможность попробовать себя в разных сферах деятельности и составить персональное расписание.

Erakogu

Школьные оценки



Оценки выставляются по шкале от А (наилучшая) до F (худшая). Но все чаще встречаются школы, в которых оценки выставляют в виде процентов – 0–100%.



Учителя



Администрации многих школ стараются создать в школе дружелюбную и заботливую атмосферу, очень большое внимание уделяется ежегодным лекциям о психическом и ментальном здоровье. Ученики разговаривают на одном языке с преподавателями, делятся новостями из жизни, проблемами, просят советы. Нередко можно заметить, как ребята до начала учебного дня проводят время в кабинете любимого учителя и вместе с ним смеются над очередной историей. Учитель – это больше, чем просто официальное лицо, преподносящее учебный материал своим подопечным. Учитель – это еще и друг, и психолог, и третий родитель, которому порой открываются больше, чем родным.

Erakogu





Домашнее задание



Домашнее задание вполне реально успеть выполнить во время урока – для этого обычно в конце занятия отводится специальное время, которое можно провести с пользой или же пообщаться с одноклассниками.



Пропуски



Что касается пропусков и дисциплины, эта сторона американских школ удивляет своей замысловатостью. За нарушением порядка может следовать как наказание на время обеда (питаться хулиган будет в самом углу кафетерия наедине с учителем-надзирателем), так и отстранение от уроков от 1 до 20 дней.

Пропуски школы по неуважительной причине чреваты последствиями. Просто написать записку от лица родителя о том, что ребенок отсутствовал в школе по уважительной причине, будет недостаточно – нужна справка от врача или звонок от родителя, чтобы отсутствие не осталось в системе со статусом «пропуск без причины».

Уйти из школы тоже не так просто. Ребенок, если ему нездоровится, обязан показаться школьной медсестре, которая решает, отпускать его домой или нет.

Что касается прогулок по школе во время урока, этого стараются не допускать. Некоторые учителя могут попросить заполнить опросник в компьютере – куда, зачем и в какое время (с точностью до часов и минут) ученик собирается выйти из кабинета учителя, а также в какое время он возвращается назад. Это касается и похода в библиотеку за книгой, и утоления жажды у фонтанчика с водой, и визита в уборную. Некоторые учителя просят надеть табличку с номером кабинета, откуда отпросился ученик. Эти примеры реальны, но являются скорее примером стремления точно следовать правилам школы.

В то же время считается вполне нормальным устроить перекус во время урока, так же как и жевать жвачку или пить кока-колу – причем как ученикам, так и учителям.

Erakogu

Длительность уроков и перемен



Во многих школах уроки длятся по 90 минут с переменой в 2–5 минут. Нет, это не опечатка. Время между концом одного урока и началом следующего позволяет только успеть поменять учебные материалы в шкафчике и дойти до кабинета. На обед чаще всего выделяется 30 минут.

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Примерно так выглядит учебный процесс в американской старшей школе. Как думаете, стоило бы эстонским образовательным учреждениям позаимствовать некоторые аспекты школьной жизни из-за океана?

Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi.