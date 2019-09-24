Оценки в процентах, перекусы на уроке и перемены по 2 минуты: вся правда об американских школах

В очередной раз школы распахнули двери своим долгожданным ученикам, а те уже ждут не дождутся, когда снова можно будет уйти на каникулы. Чтобы немного разнообразить серые осенние будни, предлагаем нашим читателям узнать побольше о том, чем отличаются школы в Америке от наших, эстонских.
В США существуют три ступени школьного образования: от детсада до 5 класса, 6–8 класс, 9–12 класс. Каждый ребенок должен отучиться все 12 классов, и после этого либо продолжать учебу, либо идти работать.
NB! Описание, которое последует ниже, является лишь общим представлением об американской старшей школе. Структура образования, предметы, правила поведения могут отличаться в зависимости от штата, размера школы и других факторов.
Предметы
За четыре года старшей школы ученики обязаны набрать определенное количество крéдитов по категориям, из которых можно выбрать наиболее интересный для ученика предмет. 1 крéдит начисляется, если ученик посещал определенный урок на протяжении всего года. В США не существует единой государственной программы образования, поэтому требования для получения диплома об окончании школы может варьироваться от штата к штату. Например, в Техасе ученик обязан получить 26 крéдитов за все 4 года обучения. Обычно расписание остается неизменным весь год. Также стоит отметить, что существует определенный набор предметов, которые должны быть пройдены ребенком для того, чтобы тот смог получить диплом об окончании школы.
Вот примеры некоторых классификаций уроков:
• английский язык (речь, общий курс); • математика (алгебра, геометрия, статистика, исчисление); • наука (химия, физика, биология, криминалистика, наука об окружающей среде, анатомия, астрономия); • социальные науки (история США, мировая история, бизнес, экономика, психология, антропология, социология, политика, развитие семьи); • иностранный язык (чаще всего испанский); • физическая культура (чирлидинг, американский футбол, бейсбол, легкая/тяжелая атлетика, баскетбол, плавание, бег по пересеченной местности, гольф, теннис и т. д.); • искусство (танцы, хор, театр, флористика, фэшн-дизайн, дизайн интерьера, графический дизайн, игра в ансамбле, живопись, скульптура, столярное мастерство, фермерство и т. д.).
У ученика всегда есть возможность попробовать себя в разных сферах деятельности и составить персональное расписание.
Школьные оценки
Оценки выставляются по шкале от А (наилучшая) до F (худшая). Но все чаще встречаются школы, в которых оценки выставляют в виде процентов – 0–100%.
Учителя
Администрации многих школ стараются создать в школе дружелюбную и заботливую атмосферу, очень большое внимание уделяется ежегодным лекциям о психическом и ментальном здоровье. Ученики разговаривают на одном языке с преподавателями, делятся новостями из жизни, проблемами, просят советы. Нередко можно заметить, как ребята до начала учебного дня проводят время в кабинете любимого учителя и вместе с ним смеются над очередной историей. Учитель – это больше, чем просто официальное лицо, преподносящее учебный материал своим подопечным. Учитель – это еще и друг, и психолог, и третий родитель, которому порой открываются больше, чем родным.
Домашнее задание
Домашнее задание вполне реально успеть выполнить во время урока – для этого обычно в конце занятия отводится специальное время, которое можно провести с пользой или же пообщаться с одноклассниками.
Пропуски
Что касается пропусков и дисциплины, эта сторона американских школ удивляет своей замысловатостью. За нарушением порядка может следовать как наказание на время обеда (питаться хулиган будет в самом углу кафетерия наедине с учителем-надзирателем), так и отстранение от уроков от 1 до 20 дней. Пропуски школы по неуважительной причине чреваты последствиями. Просто написать записку от лица родителя о том, что ребенок отсутствовал в школе по уважительной причине, будет недостаточно – нужна справка от врача или звонок от родителя, чтобы отсутствие не осталось в системе со статусом «пропуск без причины».
Уйти из школы тоже не так просто. Ребенок, если ему нездоровится, обязан показаться школьной медсестре, которая решает, отпускать его домой или нет.
Что касается прогулок по школе во время урока, этого стараются не допускать. Некоторые учителя могут попросить заполнить опросник в компьютере – куда, зачем и в какое время (с точностью до часов и минут) ученик собирается выйти из кабинета учителя, а также в какое время он возвращается назад. Это касается и похода в библиотеку за книгой, и утоления жажды у фонтанчика с водой, и визита в уборную. Некоторые учителя просят надеть табличку с номером кабинета, откуда отпросился ученик. Эти примеры реальны, но являются скорее примером стремления точно следовать правилам школы.
В то же время считается вполне нормальным устроить перекус во время урока, так же как и жевать жвачку или пить кока-колу – причем как ученикам, так и учителям.
Длительность уроков и перемен
Во многих школах уроки длятся по 90 минут с переменой в 2–5 минут. Нет, это не опечатка. Время между концом одного урока и началом следующего позволяет только успеть поменять учебные материалы в шкафчике и дойти до кабинета. На обед чаще всего выделяется 30 минут. ***
Примерно так выглядит учебный процесс в американской старшей школе. Как думаете, стоило бы эстонским образовательным учреждениям позаимствовать некоторые аспекты школьной жизни из-за океана?
Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi.
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