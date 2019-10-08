Не только Нолан может делать кино! Ученики Русского лицея снимают короткометражный фильм

Ученики 11 класса Никита Фатеев, Константин Соколов и Тимур Бодров в качестве темы для обязательной исследовательской работы выбрали съемки короткометражного фильма под руководством учителя — режиссера Олега Беседина. Идея, съемка, монтаж — все сами. Официальный логлайн звучит так: "Одного из игроков виртуальной видеоигры, получившей распространение в недалеком будущем, ждет непростое испытание выбора между его жизненными ценностями. Чего он захочет: поменять наш мир к лучшему или уйти из него? Какой выбор сделает он, а какой сделали бы вы?"

Как ребятам пришла идея фильма?

”На сегодняшний день виртуальная реальность развивается быстрыми шагами и следующим шагом будет погружение в этот мир. Количество людей в этой сфере будет не меньше, чем сейчас в компьютерных играх. Мысль о том, что может стать с человеком, которого слишком сильно затянет процесс виртуального мира, привела к идее снять короткометражный фильм” — рассказал режиссер и сценарист Никита Фатеев.

В команде, помимо актеров, работает четыре человека. Им всем по 17 лет. Режиссер, сценарист и оператор: Никита Фатеев, продюсер, второй сценарист и оператор: Константин Соколов, оператор дрона: Тимур Бодров, ассистент: Дмитрий Володин. Актерский состав состоял из трех взрослых человек.





На съемки было отведено четыре дня, в среднем по три часа. Предварительный хронометраж фильма — около 15 минут.