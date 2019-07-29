На Фестивале пирожков Ласнамяэ позаботились о здоровье и природе

Помимо того, что жители района смогли испробовать домашние пироги и булочки, у гостей была возможность купить экологические сумки для покупок, сделанные из переработанных маек, джинсов и шарфов, принять участие в квест-игре по району Паэ, которая захватила и взрослых, и детей.

Организаторы мероприятия уделили большое внимание детскому досугу: малыши лепили фигурки из марципана, испытывали свою меткость в тире, участвовали в соревнованиях по воркауту и играли на детских площадках на территории парка. Благо, погода была, как по заказу.

Еще немаловажный аспект мероприятия это — заботливое отношение к природе. На время фестиваля пирожков в парке были установлены дополнительные мусорные контейнеры, позволившие сортировать мусор на месте. Также были задействованы представители районного молодежного совета, которые напоминали гостям праздника о том, что нельзя кормить водоплавающих птиц, так как это может быть смертельно опасно для обитателей парка. Ведь горожане помнят, что во время прошлого фестиваля лебедей на пруду закормили мучным, которое лебедям противопоказано, и птицы в результате погибли.

За безопасностью на мероприятии следила Муниципальная полиция. Надо отметить, что вместо того, чтобы выписывать штрафы неправильно припарковавшимся водителям, сотрудники службы правопорядка находили таких водителей и вместе искали место, чтобы правильно припарковаться и не нарушать закон.

”На фестивале пирожков царит уютная домашняя атмосфера, так как пирожки создают настроение выходного дня и от этого остаются только приятные впечатления”, — отметил старейшина района Андрес Вяэн в интервью корреспонденту рубрики ”Поколение D”.