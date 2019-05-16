Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге начинают набор в таллиннскую Летнюю школу журналистики

Проект организован Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге, эстонским новостным порталом на русском языке rus.delfi.ee и Посольством Швеции в Эстонии, партнер проекта — издание Meduza.

Для участников Школы обучение, питание и все мероприятия — за счет организаторов. Прибавьте к этому общение, новые знакомства и уникальный опыт, который можно будет применить в школе, университете или при создании собственного блога, влога или другого медиа. Участники Школы узнают о том, как создаются медиа, о профессии журналиста, и сами попробуют себя в этой роли. Работы участников летней школы будут опубликованы на портале Delfi в рубрике ”Поколение D”. Работы прошлых лет найдете здесь.

Обучение в Летней школе проведут известные профессиональные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России.

Программа — даты и темы:

17 июня: Как создавать видеосюжеты и вести интервью. Видео-форматы — Евгения Волохонская-Сауманн, журналист ”Актуальной камеры” и ETV+

18 июня: Что такое журналистика? Журналистика или пиар? — Константин Бенюмов, журналист и редактор Meduza