16.05.2019, 16:30

Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге начинают набор в таллиннскую Летнюю школу журналистики

 (4)
rus.delfi.ee
EST 27
Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге начинают набор в таллиннскую Летнюю школу журналистики
rus.err.ee

С 17 по 21 июня 2019 года в Таллинне пройдет третья Летняя школа журналистики для русскоязычной молодежи от 14 до 17 лет.

Проект организован Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге, эстонским новостным порталом на русском языке rus.delfi.ee и Посольством Швеции в Эстонии, партнер проекта — издание Meduza.

Для участников Школы обучение, питание и все мероприятия — за счет организаторов. Прибавьте к этому общение, новые знакомства и уникальный опыт, который можно будет применить в школе, университете или при создании собственного блога, влога или другого медиа. Участники Школы узнают о том, как создаются медиа, о профессии журналиста, и сами попробуют себя в этой роли. Работы участников летней школы будут опубликованы на портале Delfi в рубрике ”Поколение D”. Работы прошлых лет найдете здесь.

Читайте также:

Обучение в Летней школе проведут известные профессиональные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России.

Программа — даты и темы:

17 июня: Как создавать видеосюжеты и вести интервью. Видео-форматы — Евгения Волохонская-Сауманн, журналист ”Актуальной камеры” и ETV+

18 июня: Что такое журналистика? Журналистика или пиар? — Константин Бенюмов, журналист и редактор Meduza

19 июня: Советы и секреты: как написать статью. Где искать тему для статьи? — Андрей Титов, главный редактор ”МК-Эстонии” и ведущий ETV+

20 июня: Проверка достоверности фактов — в журналистике и повседневной жизни — Солвита Денис-Лиепниеце, доцент Видземской высшей школы, журналист

21 июня: День в редакции портала Delfi, встреча с редакцией и главным редактором RusDelfi Дмитрием Кукушкиным и церемония вручения дипломов.

Место: занятия пройдут в конференц-зале гостиницы Oru (Narva mnt 120) и в редакции портала Delfi (Narva mnt 13).

Занятия будут проходить в промежутке с 9 до 17:00 с перерывом на обед и кофе-паузы.

Язык: обучение в Летней школе пройдет на русском языке.

Участники: 20 молодых людей из Таллинна в возрасте 14-17 лет, чьи заявки будут отобраны организаторами. В заявке нужно коротко описать свою мотивацию и интерес к журналистике и Летней школе.

Время подачи заявок: до 10 июня 2019 (включительно).

Подайте заявку — ЗДЕСЬ!

Результаты отбора заявок будут объявлены 12 июня 2018. Организаторы свяжутся с кандидатами, которые будут отобраны для участия в Летней школе.

За дополнительной информацией обращайтесь к координатору программ Медиацентра SSE Riga в Эстонии Юлии Родиной — julia.rodina@sseriga.edu

Цель Летней школы журналистики — дать новые знания и вдохновить будущих русскоязычных журналистов Эстонии. Воплощение программы стало возможным благодаря поддержке и финансированию со стороны Шведского института.

Читайте также: