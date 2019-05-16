Мы ждем будущих журналистов и блогеров! Delfi и Стокгольмская школа экономики в Риге начинают набор в таллиннскую Летнюю школу журналистики

19 июня: Советы и секреты: как написать статью. Где искать тему для статьи? — Андрей Титов, главный редактор ”МК-Эстонии” и ведущий ETV+
20 июня: Проверка достоверности фактов — в журналистике и повседневной жизни — Солвита Денис-Лиепниеце, доцент Видземской высшей школы, журналист
21 июня: День в редакции портала Delfi, встреча с редакцией и главным редактором RusDelfi Дмитрием Кукушкиным и церемония вручения дипломов.
Место: занятия пройдут в конференц-зале гостиницы Oru (Narva mnt 120) и в редакции портала Delfi (Narva mnt 13).
Занятия будут проходить в промежутке с 9 до 17:00 с перерывом на обед и кофе-паузы.
Язык: обучение в Летней школе пройдет на русском языке.
Участники: 20 молодых людей из Таллинна в возрасте 14-17 лет, чьи заявки будут отобраны организаторами. В заявке нужно коротко описать свою мотивацию и интерес к журналистике и Летней школе.
Время подачи заявок: до 10 июня 2019 (включительно).
Подайте заявку — ЗДЕСЬ!
Результаты отбора заявок будут объявлены 12 июня 2018. Организаторы свяжутся с кандидатами, которые будут отобраны для участия в Летней школе.
За дополнительной информацией обращайтесь к координатору программ Медиацентра SSE Riga в Эстонии Юлии Родиной — julia.rodina@sseriga.edu
Цель Летней школы журналистики — дать новые знания и вдохновить будущих русскоязычных журналистов Эстонии. Воплощение программы стало возможным благодаря поддержке и финансированию со стороны Шведского института.