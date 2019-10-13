Молодые эстонские таэквондисты показали, что могут конкурировать с лучшими спортсменами Европы

С 1 по 4 октября 2019 года в Марина Д`Ор (Испания) на чемпионате Европы среди кадетов по олимпийской версии таэквондо эстонскую сборную представляли четыре спортсмена из спортивного клуба Idablokk: Стефани Николаева, Элоура Чарльз, Яспер Каттай и Александр Мускевич.

В соревнованиях приняли участие все лучшие спортсмены из Европы в возрасте 12-14 лет. В напряженной и жесткой конкуренции наши спортсмены показали хороший уровень подготовки и добились неплохих результатов:

Александр Мускевич — 5 место в весовой категории до 57 кг.

Стефани Николаева — 9 место в весовой категории до 29 кг.

Элоура Чарльз — 17 место в весовой категории до 41 кг.

Тренер клуба Александр Галактионов был очень доволен достижениями и отметил, что такие высокие места были достигнуты эстонскими спортсменами впервые.

Прямиком из Испании наши спортсмены отправились в Ригу. Там проходил олимпийский рейтинговый турнир G1, в котором приняло участие около 400 спортсменов из 45 стран, от Новой Зеландии до Сомали. На этих соревнованиях эстонские спортсмены также вошли в историю. Яспер Каттай принес первую эстонскую золотую медаль G1! Приятным дополнением стали еще 3 серебряные медали Александра Мускевича, Элоуры Чарлз и Стефани Николаевой. Дебют на соревнованиях столь высокого уровня состоялся у Биргит Даннеберг, Морган-Кристофера Тарна и Кирилла Петрова (почетное пятое место). В командном зачете Эстония вошла в первую десятку, заняв девятое место.