МНЕНИЕ: Метод ”кнута” в изучении эстонского не работает, может, попробовать ”пряник”?

В Эстонии 190 000 человек в возрасте от 10 лет и старше не владеют эстонским языком. Эту информацию предоставляет общественности Департамент статистики. Неофициально эта цифра может быть выше, ведь не каждый, кто сдает экзамен, использует эстонский язык в повседневной жизни, например на работе или совершая покупки в супермаркетах. Так язык и забывается, но категория-то есть.

Точно также и с русскими школами: язык учат 12 лет, а средний балл за государственный экзамен в 2018 году был всего 63,4%, что больше, чем в 2017 году, но по-прежнему очень мало.

Возможно, штрафы не работают?

Сейчас за незнание эстонского языка работник может получить до 640 евро штрафа, что на 100 евро превышает минимальную заработную плату. И людей штрафуют, об этом свидетельствует проведенная в 2018 году Языковой инспекцией проверка 40 общеобразовательных школ по всей Эстонии, в том числе 22 в Таллинне. В итоге выявили 503 нарушения. Результатом стало увольнение 46 работников (большинство из них — учителя, которых в стране и так не хватает), а 41 человек получил штраф.

Получается, штрафы вредят? Нет, определенный толк в этом есть. Например, если убрать штрафы за превышение скорости, количество аварий вряд ли сократится. Однако мы говорим не о человеческих жизнях, а о желании и интересе. Не даром существует народная мудрость: ”насильно мил не будешь”.