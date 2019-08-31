31.08.2019, 16:10

МНЕНИЕ: Метод ”кнута” в изучении эстонского не работает, может, попробовать ”пряник”?


Марк Ефимов
Марк Ефимов
EST 5
Kirjandi kirjutamine
Kirjandi kirjutamineFoto: Andres Putting

Мы уже 28 лет живем в независимой Эстонии, но эстонский язык на должном уровне часть людей по-прежнему не знает. Многие политики в этом обвиняют самих этих людей, но может проблема не в них? Возьмем простой пример: не каждый человек спустя 12 лет обучения в школе может свободно разговаривать на государственном языке.

В Эстонии 190 000 человек в возрасте от 10 лет и старше не владеют эстонским языком. Эту информацию предоставляет общественности Департамент статистики. Неофициально эта цифра может быть выше, ведь не каждый, кто сдает экзамен, использует эстонский язык в повседневной жизни, например на работе или совершая покупки в супермаркетах. Так язык и забывается, но категория-то есть.

Точно также и с русскими школами: язык учат 12 лет, а средний балл за государственный экзамен в 2018 году был всего 63,4%, что больше, чем в 2017 году, но по-прежнему очень мало.

Возможно, штрафы не работают?

Сейчас за незнание эстонского языка работник может получить до 640 евро штрафа, что на 100 евро превышает минимальную заработную плату. И людей штрафуют, об этом свидетельствует проведенная в 2018 году Языковой инспекцией проверка 40 общеобразовательных школ по всей Эстонии, в том числе 22 в Таллинне. В итоге выявили 503 нарушения. Результатом стало увольнение 46 работников (большинство из них — учителя, которых в стране и так не хватает), а 41 человек получил штраф.

Получается, штрафы вредят? Нет, определенный толк в этом есть. Например, если убрать штрафы за превышение скорости, количество аварий вряд ли сократится. Однако мы говорим не о человеческих жизнях, а о желании и интересе. Не даром существует народная мудрость: ”насильно мил не будешь”.

Стоит учесть, что упразднение санкционных мер без альтернатив ни к чему не приведет. Однако людей, не говорящих на эстонском языке, можно мотивировать. Мало того, именно это и следует делать.

Взять даже другие страны: в Грузии для всех желающих изучить государственный язык созданы бесплатные курсы. В Грузии есть даже соответствующий департамент — Школа государственного администрирования, который занимается вопросом как научить, а не как наказать. Возможно многие возразят — в Эстонии тоже есть бесплатные курсы, но чтобы попасть на них, нужно успеть быстро записаться (в течение дня обычно все места оказываются занятыми), а разговорному языку там вовсе не обучат. В приоритете вопрос: как сдать экзамен и получить категорию?

А что может стать своеобразным ”пряником”?

Мотивацией может также стать надбавка к зарплате для людей, знающих государственный язык. Конечно, может возникнуть вопрос: получается эстоноговорящие жители автоматически будут зарабатывать больше, а представителям национальных меньшинств придется сдавать дополнительные экзамены? Решением проблемы может стать сдача экзамена всеми. Заодно рассеется миф о том, что ”эстонцы сами не знают своей грамматики”. Ну, или не рассеется.

Нельзя забывать и о известной мировой практике — налоговые льготы. Например, если в предприятии все сотрудники владеют необходимым уровнем владения языком, то в отношении юридического лица действовало бы послабление налоговой обязанности. А если учесть, что налог на прибыль в Эстонии рекордно мал — 0%, то это позволит предприятию использовать сэкономленные денежные средства на развитие и увеличение дохода, что увеличит, хоть и на ”каплю”, налоговые поступления в казну.

Для меня ”лакмусовой бумажкой” положительного влияния реформ в изучении государственного языка и заинтересованности в изучении эстонского языка будет ситуация, при которой родители будут отправлять большинство русскоговорящих детей в эстонские школы. Это и будет единственным логичным основанием задуматься о закрытии русскоязычного образования. Но хочу отметить, исключительно ”задуматься о закрытии”, а не закрыть. Пока есть потребность, должна быть и возможность.

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