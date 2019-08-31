МНЕНИЕ: Метод ”кнута” в изучении эстонского не работает, может, попробовать ”пряник”?

Стоит учесть, что упразднение санкционных мер без альтернатив ни к чему не приведет. Однако людей, не говорящих на эстонском языке, можно мотивировать. Мало того, именно это и следует делать.
Взять даже другие страны: в Грузии для всех желающих изучить государственный язык созданы бесплатные курсы. В Грузии есть даже соответствующий департамент — Школа государственного администрирования, который занимается вопросом как научить, а не как наказать. Возможно многие возразят — в Эстонии тоже есть бесплатные курсы, но чтобы попасть на них, нужно успеть быстро записаться (в течение дня обычно все места оказываются занятыми), а разговорному языку там вовсе не обучат. В приоритете вопрос: как сдать экзамен и получить категорию?
А что может стать своеобразным ”пряником”?
Мотивацией может также стать надбавка к зарплате для людей, знающих государственный язык. Конечно, может возникнуть вопрос: получается эстоноговорящие жители автоматически будут зарабатывать больше, а представителям национальных меньшинств придется сдавать дополнительные экзамены? Решением проблемы может стать сдача экзамена всеми. Заодно рассеется миф о том, что ”эстонцы сами не знают своей грамматики”. Ну, или не рассеется.
Нельзя забывать и о известной мировой практике — налоговые льготы. Например, если в предприятии все сотрудники владеют необходимым уровнем владения языком, то в отношении юридического лица действовало бы послабление налоговой обязанности. А если учесть, что налог на прибыль в Эстонии рекордно мал — 0%, то это позволит предприятию использовать сэкономленные денежные средства на развитие и увеличение дохода, что увеличит, хоть и на ”каплю”, налоговые поступления в казну.
Для меня ”лакмусовой бумажкой” положительного влияния реформ в изучении государственного языка и заинтересованности в изучении эстонского языка будет ситуация, при которой родители будут отправлять большинство русскоговорящих детей в эстонские школы. Это и будет единственным логичным основанием задуматься о закрытии русскоязычного образования. Но хочу отметить, исключительно ”задуматься о закрытии”, а не закрыть. Пока есть потребность, должна быть и возможность.
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