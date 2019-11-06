“Мне нужен Евросоюз, где люди уважают достоинства друг друга”. О каком ЕС сегодня мечтает молодежь?

Этой осенью ученики Таллиннской Еврейской школы и Кесклиннаской Русской гимназии и учителя школ Эстонии посетили столицу ЕСБрюссель в рамках учебной поездки. Мы спросили у них, каким они видят Европейский союз в будущем?
В чем для каждого из вас была главная цель участия в этой поездке?
Роман Золотарев, ученик Кесклиннаской Русской гимназии: В курсе обществоведения подробно рассматривается деятельность Европарламента, Еврокомиссии, Совета Европы. Но для многих школ эта тема так и остается "на бумаге", нет личного знакомства с деятельностью этих организаций. Для того, чтобы у учеников сложилось комплексно-идейное восприятие, им предлагают ближе ознакомиться с жизнью, на мой взгляд, самого значимой для нас организации — Европейским союзом.
Виолетта Владимирова, ученица Кесклиннаской Русской гимназии: Думаю, главная цель — это получить новый опыт. Эта поездка дала уникальную возможность посетить штаб-квартиру НАТО, представительство Эстонии, Еврокомиссию и Европарламент и пообщаться с людьми, с которыми я, путешествуя самостоятельно, не смогла бы даже встретиться.
Хейти Тальвик, ученик Таллиннской Еврейской школы: Я хотел поближе познакомиться с центральными европейскими странами. Познакомиться как с институтами ЕС и с обыденной жизнью этих стран.
Насколько вам была близка жизнь Евросоюза до поездки? Изменилось ли ваше восприятие того, чем занимаются депутаты и чиновники в ЕП и Еврокомиссии?
Роман Золотарев: Для меня поездки по странам Евросоюза не являются чем-то новым. Поскольку дальше я планирую заниматься международными отношениями и работать на благо Эстонии в ЕС, тема функционирования европейских институтов власти мне знакома. В ней есть свои плюсы и минусы, она часто подвергается критике и многим не нравится. Возьмите хотя бы нашу партию EKRE — истинные евроскептики. Личное знакомство с депутатами углубило мою убежденность в том, что мы на правильном пути, и нам следует прилагать больше усилий для интеграции с другими странами-членами Евросоюза и самой организацией в целом.
Виолетта Владимирова: Думаю, жизнь ЕС очень близка для всех, кто живет в ЕС. Не могу сказать, что мое отношение к европейским институтам или к их работе сильно изменилось. Скорее, я стала лучше понимать, как работает система ЕС и как люди управляют этой системой.
Дмитрий Сазанов, ученик Кесклиннаской Русской гимназии: Теперь я каждый день стараюсь найти свободные 10 минут на прочтение новостей о делах в ЕС. Восприятие поменялось, появилось более яркое понимание, чем депутаты и чиновники занимаются, помимо работы в комиссиях и фракциях.
Как вы восприняли новость о Брекзите? Как вам кажется, повлияет ли Брекзит на вашу жизнь, если он все-таки произойдет?
Роман Золотарев: Брекзит — печальный пример того, что произойдет, если молодые инициативные люди не идут выражать свое мнение через голосование. К сожалению, тогда эту инициативу перехватят другие люди, и сами начнут вершить историю страны. Как мы видим, не в лучшую сторону. Я глубоко убежден, что выход из ЕС — необдуманный шаг, который станет для Великобритании роковым.
Виолетта Владимирова: Я далеко не эксперт в политике, но когда я узнала о Брекзите, мне показалось это не очень хорошей идеей. Как мне кажется, из-за выхода Великобритании из ЕС произойдет много экономических и других проблем, которые будут решаться не один год.
Хейти Тальвик: Лично я удивился и расстроился. Трудно сказать, особенно на фоне того, что сейчас происходит в Британии. Больше всего меня волнует, что подорожает доставка посылок из Британии, для части людей станет сложнее отправиться туда учиться или путешествовать. Опять же, очень сложно сейчас о чем-либо с уверенностью говорить.
Дмитрий Сазанов: Брексит — неприятная новость для всего ЕС. Естественно, Европейский союз должен развиваться, страны должны быть вместе, помогая друг другу, а не жить каждый по-своему. Раньше я задумывался насчет обучения в Британии по обмену, однако, после Брексита, это точно усложнится.
Во время поездки вам рассказывали о том, каковы приоритеты Евросоюза на следующие 5 лет. Согласны ли вы с ними или нужно что-то изменить?
Роман Золотарев: Единственное, что можно сказать о действительно необходимых приоритетах, так это интеграция всех стран-участниц и как можно более скорое принятие всеми европейских ценностей — демократии, верховенства права, толерантности, свободомыслия, ценности каждого человека.
Виолетта Владимирова: Я согласна с приоритетами ЕС на следующие 5 лет, и не думаю, что к ним можно что-то добавить.
Хейти Тальвик: Это были достаточно обобщенные приоритеты, с которыми трудно не согласиться. Так что да, согласен в той или иной степени.
Дмитрий Сазанов: Я не желаю ничего изменить. Правильно подняты важные темы, та же экология, например, и предложения по решению проблем составлены грамотно.
Возможно ли в будущем объединить ЕС с другой структурой, также охватывающей почти все европейские страны, например, с НАТО?
Роман Золотарев: Не вижу необходимости. Евросоюз активно сотрудничает с разными международными организациями — и с НАТО в том числе. У них разные цели — не стоит забывать, что НАТО — это военно-политический блок, который успешно занимается проблемами международного терроризма. К сожалению, недавно к нему добавилась также российская угроза. Дадим же возможность каждому сосредоточиться на своей зоне ответственности.
Дмитрий Сазанов: Скорее всего нет. Куда удобнее, когда каждая структура занимается своим и имеет свою функцию. НАТО — военно-защитная, ЕС — взаимная помощь и общий экономический рынок…
Какой Европейский союз нужен вам в будущем?
Роман Золотарев: Мне нужен единый, сильный Европейский союз, в котором у каждого человека возникнет чувство сопричастности. Евросоюз, в котором у каждого есть право выбора и право голоса, право высказывать свое мнение и быть услышанным. Право строить свою жизнь так, как сам человек считает нужным. Евросоюз, где люди уважают достоинства друг друга. Евросоюз, где слабых защищают, где все чувствуют себя в безопасности. Вот к чему мы стремимся.
Хейти Тальвик: Такой, который поможет сделать Европу самой продвинутой, образованной, богатой и наиболее благоприятной для жизни.
Дмитрий Сазанов: Мне нужен такой Европейский союз, который не стоит на месте и продолжает заниматься важными вопросами. Хотелось бы видеть меньше евроскептиков в зале заседаний Европарламента, ведь они тормозят работу и пытаются строить из себя представителей идей настоящих "суверенных" государств.
В Европарламенте вы общались с депутатами от Эстонии. Каковы ваши впечатления, сложно ли стать евродепутатом?
Роман Золотарев: Мне встречи с депутатами показали, что эти люди действительно любят свою работу. Не потому, что она высокооплачиваемая или находится в Брюсселе. Нет, эти люди действительно хотят изменить жизни всех граждан к лучшему, внести свою лепту.
Виолетта Владимирова: Поначалу было такое впечатление, что евродепутатом стать легко, наверное, из-за сильного упрощения всего политиками, с которыми мы встречались, но если задуматься о том, какой путь они прошли, чтобы добиться всего этого, сразу все перестает казаться таким уж простым.
Дмитрий Сазанов: Такого мнения не сложилось. Да и правда, добиться такой должности — настоящий труд.
Хотите ли вы в будущем связать жизнь с работой в одном из Европейских институтов?
Роман Золотарев: Поскольку я планирую связать свою работу со сферой международных отношений, то рабочее место в одном из европейских институтов — самый верный шаг. Так я смогу служить на благо моей страны и всего объединения.
Виолетта Владимирова: Я бы не хотела, потому что, хоть политика — это интересно и важно, мне подходят немного другие сферы деятельности.
Хейти Тальвик: Цели нет, но кто знает, что преподнесет будущее.
Дмитрий Сазанов: Безусловно, хотелось бы. Выбор есть, это будет настоящей наградой и достижением заниматься тем, что мне действительно нравится в жизни.
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