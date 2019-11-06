“Мне нужен Евросоюз, где люди уважают достоинства друг друга”. О каком ЕС сегодня мечтает молодежь?

Насколько вам была близка жизнь Евросоюза до поездки? Изменилось ли ваше восприятие того, чем занимаются депутаты и чиновники в ЕП и Еврокомиссии?

Роман Золотарев: Для меня поездки по странам Евросоюза не являются чем-то новым. Поскольку дальше я планирую заниматься международными отношениями и работать на благо Эстонии в ЕС, тема функционирования европейских институтов власти мне знакома. В ней есть свои плюсы и минусы, она часто подвергается критике и многим не нравится. Возьмите хотя бы нашу партию EKRE — истинные евроскептики. Личное знакомство с депутатами углубило мою убежденность в том, что мы на правильном пути, и нам следует прилагать больше усилий для интеграции с другими странами-членами Евросоюза и самой организацией в целом.

Виолетта Владимирова: Думаю, жизнь ЕС очень близка для всех, кто живет в ЕС. Не могу сказать, что мое отношение к европейским институтам или к их работе сильно изменилось. Скорее, я стала лучше понимать, как работает система ЕС и как люди управляют этой системой.

Дмитрий Сазанов, ученик Кесклиннаской Русской гимназии: Теперь я каждый день стараюсь найти свободные 10 минут на прочтение новостей о делах в ЕС. Восприятие поменялось, появилось более яркое понимание, чем депутаты и чиновники занимаются, помимо работы в комиссиях и фракциях.

Как вы восприняли новость о Брекзите? Как вам кажется, повлияет ли Брекзит на вашу жизнь, если он все-таки произойдет?

Роман Золотарев: Брекзит — печальный пример того, что произойдет, если молодые инициативные люди не идут выражать свое мнение через голосование. К сожалению, тогда эту инициативу перехватят другие люди, и сами начнут вершить историю страны. Как мы видим, не в лучшую сторону. Я глубоко убежден, что выход из ЕС — необдуманный шаг, который станет для Великобритании роковым.

Виолетта Владимирова: Я далеко не эксперт в политике, но когда я узнала о Брекзите, мне показалось это не очень хорошей идеей. Как мне кажется, из-за выхода Великобритании из ЕС произойдет много экономических и других проблем, которые будут решаться не один год.