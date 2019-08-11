"Мне нет 18, но я хочу путешествовать!" Как и куда может поехать несовершеннолетний подросток без родителей

На сайте автобусной компании Lux Express написано, что: ”Ребенок может совершать поездку без сопровождающего начиная с 14 лет. При путешествии подростка в одиночку необходимо иметь при себе согласие родителей на поездку несовершеннолетнего (в согласии должны быть указаны контактные данные родителя/-лей). При путешествии ребенка в одиночку компания рекомендует взять с собой контактные данные родителей в письменной форме”.

Также там пишут о том, что с собой необходимо иметь действующий проездной документ (паспорт или ID-карту) и действующий билет, но это правило распространяется на любую поездку в любую страну. Без нужного документа могут возникнуть большие проблемы с путешествием, а вам этого не надо. Стоимость билета на автобус туда-обратно будет около 30-40 евро. У данной фирмы есть различные скидки для молодежи, обязательно посмотрите.

3. На самолете — любое направление.

При путешествии в одиночку на самолете нужно иметь согласие от обоих родителей на пересечение границы, которое оформляется и заверяется нотариусом. Обязательно читайте и узнавайте правила авиакомпании, которой собираетесь лететь. Такое путешествие будет точно не на один день, а значит, нужно будет где-то жить. Бюджет такого путешествия будет уже зависеть от направления, авиакомпании и многих других факторов.

Заселение несовершеннолетних



Может у вас есть друзья или родственники в стране, куда вы направляетесь? Если да, тогда вы можете остаться у них и не заселяться в отель.

Если же выбор пал на отель или хостел, то тут нужно помнить, что у каждого отеля свои правила. Тем более, если дело касается несовершеннолетних без взрослых, за которых никто не сможет нести ответственность, кроме самого отеля. Советую заранее узнать все нюансы у отеля, написав им на почту или позвонив, чтобы потом не остаться в чужой стране без крыши над головой.

По личному опыту могу сказать, что в некоторых отелях родителю просто нужно позвонить на регистрационный номер и записать комнату на его имя, т.е. на имя взрослого. Родитель дает свои данные, данные заселяемых несовершеннолетних, и берет ответственность за вас на себя. В моем случае было именно так.

Совет юному путешественнику



Прежде чем отправляться в другую страну, тем более без взрослых, обязательно надо узнать все о ней: какие там правила, какая валюта и какие там люди. Лично я всегда ищу заметки путешественников о стране, куда отправляюсь. Так я нахожу какие-то интересные места и кафе, о которых знают лишь местные, магазины, в которых выгоднее всего закупаться, и прочие лайфхаки.

И помните, что самостоятельное путешествие — это не только веселье, эмоции и приключения. Это и большая ответственность, требующая внимательности и осознанности. Именно благодаря такой смене обстановки вы сможете стать еще более самостоятельным и зрелым человеком.

Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi. В октябре самые активные авторы получат призы. В октябре 2019 самые активные авторы получат призы от SSE Riga.