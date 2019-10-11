11.10.2019, 11:40

Лучше, чем "Монополия"! Эстонские школьники сымитировали деятельность Европарламента


Юлия Дивонина
Юлия Дивонина
EST
Europarlament
EuroparlamentFoto: Madis Veltman

С 27 по 30 сентября у учеников 9-12 классов была возможность принять участие в симуляции, имитирующей деятельность Европейского парламента. В этот раз Модель Европарламента (MEП) разделилась на два трека: эстонский и русский. Большая часть программы проходила в Таллинском английском колледже, а заключительная часть представляла собой защиту резолюций в Рийгикогу.

Я имела честь быть председателем комиссии по окружающей среде. Основные вопросы, на которые нужно было ответить, звучали так: Что должен делать ЕС в связи с климатическими изменениями? Как обеспечить более экологичное производство и транспортировку товаров? Каким образом ЕС может способствовать экологичному и ответственному потреблению?

Также были представлены другие комиссии:

Комиссия по внешним делам (отношения с Китаем): Как может ЕС усилить свою экономическую позицию, принимая во внимание инициативу Китая о создании Нового шелкового пути (один пояс и один путь) в Европейском союзе, а также принимая во внимание инвестирование в страны-участницы ЕС и страны-кандидаты?

Комиссия по образованию: Как обеспечить стабильный прирост количества учителей и их равный уровень во всех школах?

Комиссия по конституционным вопросам: Недавние политические движения в Европе и мире свидетельствуют о том, что значительное число людей больше не чувствуют себя представленными основными партиями и политиками. Существуют ли системные проблемы, заставляющие граждан поддерживать популистские взгляды? Как европейские страны могут справиться с растущим чувством гнева и страха среди избирателей? Каким образом можно привлечь к ответственности правительства?

В качестве конечного продукта каждая комиссия должна была составить резолюцию (официальный документ рекомендательного характера с предложениями по изменениям в конкретной сфере), а затем защитить ее на Генеральной Ассамблее в Рийгикогу.

”Играть в игру под названием Европейский парламент оказалось даже веселее, чем играть в "Монополию"”.

Каждую из комиссий посетили известные гости, которые помогли с определением проблематики. Среди гостей были такие известные политики, как Яна Тоом, Танель Кийк, Евгений Осиновский, Марина Кальюранд, Виктория Ладынская и другие.

Участие в такого рода мероприятиях дает не только возможность завязать полезные контакты, найти друзей и узнать что-то новое, но и просто весело и с пользой провести выходные. Работа в комиссии помогает участникам развивать навыки взаимодействия в команде и умение находить компромиссы, что является важной частью набора гибких навыков (soft skills) современного человека. Программа построена так, что у участника не могут не появиться дополнительные знания об актуальных проблемах, например, что такое Шелковый путь или почему происходит потепление климата.

В этом году пятеро самых активных, хорошо зарекомендовавших себя на МЕП 2019 ребят поедут на международную модель Европарламента на Мальту, где попробуют себя в роли евродепутатов.

ТОП

Совсем скоро модель Европарламента пройдет вновь: с 31 января по 2 февраля 2020 года. За обновлениями и возможностью регистрации можно следить на страничке Дома Европы в Фейсбуке или ЗДЕСЬ.

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