Лучше, чем "Монополия"! Эстонские школьники сымитировали деятельность Европарламента

Комиссия по конституционным вопросам: Недавние политические движения в Европе и мире свидетельствуют о том, что значительное число людей больше не чувствуют себя представленными основными партиями и политиками. Существуют ли системные проблемы, заставляющие граждан поддерживать популистские взгляды? Как европейские страны могут справиться с растущим чувством гнева и страха среди избирателей? Каким образом можно привлечь к ответственности правительства?

В качестве конечного продукта каждая комиссия должна была составить резолюцию (официальный документ рекомендательного характера с предложениями по изменениям в конкретной сфере), а затем защитить ее на Генеральной Ассамблее в Рийгикогу.

”Играть в игру под названием Европейский парламент оказалось даже веселее, чем играть в "Монополию"”.

Каждую из комиссий посетили известные гости, которые помогли с определением проблематики. Среди гостей были такие известные политики, как Яна Тоом, Танель Кийк, Евгений Осиновский, Марина Кальюранд, Виктория Ладынская и другие.

Участие в такого рода мероприятиях дает не только возможность завязать полезные контакты, найти друзей и узнать что-то новое, но и просто весело и с пользой провести выходные. Работа в комиссии помогает участникам развивать навыки взаимодействия в команде и умение находить компромиссы, что является важной частью набора гибких навыков (soft skills) современного человека. Программа построена так, что у участника не могут не появиться дополнительные знания об актуальных проблемах, например, что такое Шелковый путь или почему происходит потепление климата.

В этом году пятеро самых активных, хорошо зарекомендовавших себя на МЕП 2019 ребят поедут на международную модель Европарламента на Мальту, где попробуют себя в роли евродепутатов.

Совсем скоро модель Европарламента пройдет вновь: с 31 января по 2 февраля 2020 года. За обновлениями и возможностью регистрации можно следить на страничке Дома Европы в Фейсбуке или ЗДЕСЬ.