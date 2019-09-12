ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | ”Федя, дичь!” Как вести себя с обслуживающим персоналом

С третьим видом любителей поесть вне дома — все просто. Они — обычные добрые люди, ничего не понимающие в современном гастрономическом мире вообще и в ресторанном в частности. Они вышли из дома из-за жажды развлечений, к еде не имеющих никакого отношения. Когда кто-нибудь поет или танцует — деньги потрачены не зря. Пробовать новое страшно, поэтому заказывают понятные вещи: пиццу, "цезарь", грибной крем-суп.

И задача официанта — в том, чтобы стать каждому из перечисленных типов в определенном роде другом на время пребывания в кафе/ресторане, чтобы пришел сюда еще раз и дал побольше чаевых.

Кстати, про чаевые

На свою зарплату официанты питаются, оплачивают квартиру, такси и учебу. Однако, как известно, ее размер не совсем отвечает требованиям молодого преспективного студента, который хочет путешествовать, развиваться, ходить в кино и покупать книги. Живет он практически от зарплаты до зарплаты, экономя на еде в пользу похода в театр.

"Давать или не давать чаевые?" — вот в чем вопрос. Чаевые официанту — это древнейшее из правил поведения в ресторане — не первый год порождают горячие дискуссии. В советских ресторанах и кафе на стенах висели плакаты с лозунгами:

Даже анекдот придумали:

— Чаевые — это оскорбление.

— Прошу оскорбить!

Я думаю, одна из больших проблем нашего общества в том, что мы редко ставим себя на чужое место. Гости редко представляют себя в роли официанта и считают данностью, что он улыбается в 32 зуба и в любой момент готов помочь заменить упавшую на пол вилку. Это же их работа! Им платят за это! В принципе, так и есть. А что если посмотреть на чаевые как на маленькое "спасибо" за хорошее обслуживание, за краткосрочную "дружбу", которое поможет молодому официанту сходить после работы в кино и купить мороженое?

”Я бы оставил чаевые, да только я плачу картой. А уж если нельзя перевести по карте, то и не требуйте от меня ничего!” Возможно, скоро наличные деньги будут использоваться только для милостыней и чаевых. В следующий раз, отравляясь в ресторан, все-таки возьмите с собой немножечко кеша. Пригодится.

”Сколько оставить?” — спросите вы. Обычно вознаграждение составляет 10% от счета. Но все, конечно, решать вам. Вот Хиллари Клинтон один поход в ресторан стоил седых волос: во время сенатской кампании 2000 года она не оставила чаевых и была вынуждена публично извиняться за свой поступок. А в Японии чаевые расценивают как позор и оскорбление. Спасибо, что мы все же живем в Эстонии!

Клиент всегда прав?

Считаю, что каждый из нас должен хоть раз поработать в сфере обслуживания, чтобы на себе испытать все прекрасные в прямом и переносном смысле моменты этой профессии.



Официант давно не прислуга и отношения заслуживает соответствующего. Всегда советую: добавляйте к вашим просьбам ”Пожалуйста”, ”Спасибо” или любые другие слова, выражающие вежливость. Я уже не говорю о щелчках пальцами, свисте или других подобных манерах. Безусловно, таким клиентам уделяют внимание, но гораздо меньше, чем вежливым людям.



Однако на самом деле мы все равны, не так ли?

P.S. Эта статья основана на моем личном опыте работы официантом. Честно, мне это безумно нравится, я люблю свою работу, чего и вам желаю.

Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi.