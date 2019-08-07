07.08.2019, 12:31

Летние каникулы: почему вместо отдыха подростки бегут устраиваться на работу?

 (2)
Ангелина Скрипко
Ангелина Скрипко
EST
Stroomi rannas
Stroomi rannasFoto: Ester Vaitmaa

Лето — пора отдыха для подростков, когда можно расслабиться и ненадолго забыть об учебе. Но почему же большинство из них ищут себе работу, когда, казалось бы, можно отдыхать и развлекаться? Мы опросили подростков в эти летние дни, чтобы разобраться, почему же они решили работать во время летних каникул.

Большая часть опрошенных дала простой ответ: "Я работаю, потому что мне просто хочется что-то делать”. Аргументировали они это тем, что на таких длинных каникулах не хочется тратить время впустую. Также многие ответили, что так можно получить хорошую языковую практику и физическую подготовку — и само собой, деньги никогда не будут лишними. Своими ответами они дали ясно понять, что деньги на первом месте у них не стоят.

Были и те, кто ответил подобным образом: "Мне нужно заработать денег, чтобы купить то, о чем я давно мечтаю". Таких ответов было не очень много, но даже по лицам опрошенных было видно, что они действительно стараются. Сила воли — всегда хорошо. Встречались и такие ответы, как: "Просто нужны деньги", "Хочу подарить родителям подарки" или "Нужно отдать все долги".

Более подробно ответил один человек — Эрнест, ученик двенадцатого класса одной из таллиннских школ. Этим летом он решил устроиться в службу доставки еды Wolt. Он рассказал о том, что работа доставщиком еды очень хорошая, потому что график полностью свободен, нет коллектива, с которым нужно было бы как-то контактировать, там он имеет хороший заработок и совмещает работу со спортом, так как ездит на велосипеде, чтобы доставка была быстрее.

Эрнест рассказал, что работает летом, чтобы иметь личный доход и чувствовать себя в постоянном комфорте. Однако он отметил, что это очень утомляет, и он не всегда может позволить себе отдохнуть. До этого он пробовал работать на стройке.

"Стройка — место не плохое, ведь там я научился многому, что наверняка может понадобиться мне в дальнейшем. И платят там хорошо. Но постоянная физическая нагрузка утомляет", — сказал он. Поэтому он решил поменять сферу деятельности.

Можно сделать вывод, что в наше время подростки активны и стремятся раньше начать работать, освоить новые сферы деятельности, да и заработать карманные деньги.

Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi. В октябре самые активные авторы получат призы. В октябре 2019 самые активные авторы получат призы от SSE Riga.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: