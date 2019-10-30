Легко ли добиться успеха в спорте в 19 лет? Интервью с бойцом, которому это удалось

Александр Биба — двукратный чемпион мира по тайскому боксу, многократный призёр чемпионатов мира, серебряный призёр чемпионата Европы, 10-ти кратный чемпион Эстонии по тайскому боксу и кикбоксингу, 4-х кратный чемпион Латвии, 4-х кратный чемпион Балтии, победитель и призёр различных международных турниров.

В данный момент, профессиональный боец (5 боев, 5 побед) и тренер со стажем 3 года. Всего этого он добился в свои 19 лет. Но как?

Саша, а как ты вообще попал в спорт?

Спортом я начал заниматься с самого детства. Сначала был футбол, потом плаванье. Там мне совсем не нравилось, но хочу поблагодарить своих родителей, что отдали меня тогда именно на этот спорт. Потому что это — база. А после я добрался до того спорта, которым занимаюсь по сей день. Начал я заниматься кикбоксингом в 11 лет. У меня с детства была тяга к этому, папа занимался боксом, друзья многие занимались уже в моем нынешнем клубе, ну и в детстве постоянно дрались во дворе и школе.

Как ты считаешь, играет ли спорт роль в формировании личности?

Определенно! Несмотря на физическую пользу, в первую очередь спорт формирует твой настоящий бойцовский характер. Как в бою, так и в жизни. Учит добиваться своих целей, преодолевать все трудности, какие бы они не были, никогда не сдаваться! Сила духа, сила воли, смелость, ум — такие качества у меня развились со временем, именно благодаря занятиям кикбоксингом.

Сталкиваешься с трудностями? Как справляешься?