Легко ли добиться успеха в спорте в 19 лет? Интервью с бойцом, которому это удалось

Какую роль играет спорт в формировании личности? Нужен ли он вообще? Каково это — биться перед многочисленной публикой? Александр Биба, участник бойцовских поединков ”Number ONE Fight Show”, спортсмен и тренер отвечает на эти вопросы и другие вопросы.
Александр Биба — двукратный чемпион мира по тайскому боксу, многократный призёр чемпионатов мира, серебряный призёр чемпионата Европы, 10-ти кратный чемпион Эстонии по тайскому боксу и кикбоксингу, 4-х кратный чемпион Латвии, 4-х кратный чемпион Балтии, победитель и призёр различных международных турниров.
В данный момент, профессиональный боец (5 боев, 5 побед) и тренер со стажем 3 года. Всего этого он добился в свои 19 лет. Но как?
Саша, а как ты вообще попал в спорт?
Спортом я начал заниматься с самого детства. Сначала был футбол, потом плаванье. Там мне совсем не нравилось, но хочу поблагодарить своих родителей, что отдали меня тогда именно на этот спорт. Потому что это — база. А после я добрался до того спорта, которым занимаюсь по сей день. Начал я заниматься кикбоксингом в 11 лет. У меня с детства была тяга к этому, папа занимался боксом, друзья многие занимались уже в моем нынешнем клубе, ну и в детстве постоянно дрались во дворе и школе.
Как ты считаешь, играет ли спорт роль в формировании личности?
Определенно! Несмотря на физическую пользу, в первую очередь спорт формирует твой настоящий бойцовский характер. Как в бою, так и в жизни. Учит добиваться своих целей, преодолевать все трудности, какие бы они не были, никогда не сдаваться! Сила духа, сила воли, смелость, ум — такие качества у меня развились со временем, именно благодаря занятиям кикбоксингом.
Сталкиваешься с трудностями? Как справляешься?
Конечно сталкиваюсь, каждый день. Как сказала моя любимая учительница по эстонскому в школе: ”Трудности полезны, они нас заставляют развиваться”. Но я могу всегда себя взять в руки, решить ту или иную проблему и не отчаиваться, мыслю позитивно.
А ты давно тренируешь? Нравится?
Вообще, начал тренировать ещё с 16 лет, но просто помогал и до сих пор помогаю своему тренеру в детских группах. С сентября этого года вместе с моим другом Артёмом Кириным, открыли взрослую группу. Мне безумно нравится тренировать! Да и вообще я считаю, что человек должен заниматься тем, чем ему нравится, что ему приносит удовлетворение. Как говорится ”Самая хорошая работа — это высокооплачиваемое хобби”.
23 ноября будет проходить самый долгожданный бойцовский турнир этого года ”Number ONE Fight Show — Season 12”, в котором Александр, в очередной раз, будет принимать участие. Биться он будет со спортсменом из Франции, подготовка идет уже полным ходом. Что же сам боец может рассказать о своих выступлениях?
Как, зачем и почему выступаешь на NR1?
Почему выступаю? Есть мотивация, есть вера! Меня очень сильно вдохновляют люди, которые меня искренне поддерживают, помогают мне. Но при этом, есть много недругов, которые хотят увидеть мои слабости, мои поражения, они тоже мне дают сил
Какие впечатления от выступления перед публикой?
Это очень круто и здорово, выходить на бой, под любимую музыку, когда тебе все аплодируют…кайф! Но при этом ты чувствуешь волнение и давление со стороны. Перед каждым своим боем я просыпаюсь и хожу в храм, там я чувствую себя спокойным и собранным, чувствую, что я не один! Со мной моя семья, друзья, вера в Господа Бога… Как только все начинается, волнение пропадает, ну лично у меня так. Ты собираешься с мыслями и просто идёшь в бой.
В чем же секрет твоего успеха?
Секрет успеха? Вера. Трудолюбие. Поддержка близких. Всё очень просто.
Спасибо за твои ответы! И напоследок, какой совет можешь дать читателям?
Занимайтесь спортом, друзья! Никогда не сдавайтесь. Следуйте своим целям, пусть они даже самые безумные! Верьте в себя, это важно! Никогда не забывайте, зачем вы пришли в этот мир, не просто же так, каждый должен найти своё предназначение! Всегда оставайтесь людьми, несмотря на ситуации в жизни. Любить и ценить своих близких — наш долг! Уважайте каждого! Всем Мир
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