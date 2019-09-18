КРИК ДУШИ | ”Три мушкетера” — это скучно!” Что еще взрослые не знают о своих детях-подростках?

Наши родители и почти все учителя родились в стране, которой больше нет, росли в идеологии, которая больше не работает, и несут ценности, которые сегодня кажутся неактуальными.

О свободе

В современном мире анонимность дорого ценится. Для молодого человека анонимность — это в первую очередь личное пространство, свобода выбора: что читать, что смотреть, что делать. Поэтому гаджет для них — не просто игрушка, а образ жизни.

Для родителя, который привык, что ”жизнь ребенка — моя жизнь тоже”, это неприемлемо. Взрослые, которые воспринимают анонимность как опасность (а вдруг он там узнает что-то плохое?) и пытаются контролировать личные переписки, фактически лишают ребенка личного пространства и возможности выбора. Потому что та безграничная свобода, без которой не могут подростки, для них реальна только в интернете (вероятно, во многом именно интернет ее и воспитал). Чего не скажешь о школе, где учитель решает, что будет изучаться и как, определяет обязательное домашнее задание, санкции за его невыполнение и назначает даты контрольных.

Школа вообще не предлагает ребенку ситуацию выбора — это и неудивительно, ведь в коллективе зона ответственности отдельного человека размыта. Но только ситуация выбора может научить ответственности. А когда ты сам несешь ответственность за свою жизнь и свои решения, опция ”пожаловаться на судьбу, государство или соседей” отсутствует.

О консервативном обществе

В школе каждый сталкивался с несправедливостью. Старательной ученице, будущей медалистке, ставят пятерку по химии или физике, хотя она знает предмет максимум на троечку. А если за учеником закрепился образ двоечника, то учительница находит в его тетрадях те ошибки, которых в тетрадях ученицы-отличницы она не замечает. Подобная необъективность повсеместна, и она кажется нормой. Взрослым проще навесить ярлык, чем постоянно пересматривать свои взгляды и менять отношение к чему-либо.

Гибкие дети вынуждены подстраиваться под негибких учителей и даже родителей, мириться с необъективностью и принимать (а то и перенимать) общепринятые стереотипы, потому что спорить с ними энергозатратно и порой даже опасно. Проще лицемерить или молчать. А потом удивляемся: ”Почему каждое следующее поколение глупее предыдущего?” Потому, что взрослые рабы не имеют возможности передать свой опыт детям — они все время на работе. И дети постоянно повторяют ошибки взрослых.

Пока рабы на работе — детей воспитывают рабовладельцы с помощью школ и СМИ. Система получает полный доступ к формированию личности ребенка, отрывая его от родителей в самом внушаемом возрасте. К школьному выпускному балу это уже полностью сформированное новое поколение рабов.

О будущем

Как я уже писал выше, все люди разные. Большинство информации, полученной в школе, нам никак не пригодится по жизни. На вопрос ”Зачем это учить?” учителя, как правило, отвечают: ”Для общего развития”. Вот из-за этого ”общего развития” ученики в 12 классе не представляют, кем они хотят быть в жизни. Сегодня подростков учат смирению, но в итоге смириться придется тем, кто учит. И пусть нас сколько угодно называют ”другими”, в итоге все равно правда, какая бы она ни была, останется за нами, потому что именно мы определяем будущее.

Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi.