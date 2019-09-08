Как сэкономить на модных канцтоварах? 5 лайфхаков от самих школьников

Тетрадки, ручки, линейки… Этот ежегодный набор обходится совсем недешево. Что же делать, если в новом учебном году хочется красивых вещей, но денег на все не хватает? Ответ прост: DIY (do it yourself — сделай сам). При желании своими руками можно сделать все — и линейку, и циркуль, и дневник. Но для начала давайте рассмотрим самые простые и доступные варианты рукоделий.
1) ТЕТРАДИ
Часто суть лайфхака не в том, чтобы создать вещь с нуля, а в том, чтобы только украсить готовую вещь. Так, например, можно превратить самую дешевую и обычную тетрадку в красивую и модную. Для этого не нужны какие-то особенные навыки рисования или большое количество материалов. В интернете много видеороликов, в которых все поэтапно показано.
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2. Тетради-органайзеры
2) РУЧКИ И КАРАНДАШИ
Разница в цене на обычные ручки и ручки с украшениями просто поражает. Хотя и у тех, и у других — совершенно одинаковый функционал. Вот что можно сделать с дешевой покупкой:
3) ТОЧИЛКИ
В интернете очень креативно подходят к оформлению точилок.
Вот, например, точилка из коробочки от "Тик-Так":
Или точилка-бургер:
4) ПЕНАЛ
Можно сэкономить, купив самый дешевый пенал и украсив его. Или можно сделать пенал самому — это на самом деле проще, чем кажется.
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