Как сэкономить на модных канцтоварах? 5 лайфхаков от самих школьников

1) ТЕТРАДИ

Часто суть лайфхака не в том, чтобы создать вещь с нуля, а в том, чтобы только украсить готовую вещь. Так, например, можно превратить самую дешевую и обычную тетрадку в красивую и модную. Для этого не нужны какие-то особенные навыки рисования или большое количество материалов. В интернете много видеороликов, в которых все поэтапно показано.

1. 10 стильных идей

2. Тетради-органайзеры

2) РУЧКИ И КАРАНДАШИ

Разница в цене на обычные ручки и ручки с украшениями просто поражает. Хотя и у тех, и у других — совершенно одинаковый функционал. Вот что можно сделать с дешевой покупкой:

3) ТОЧИЛКИ