Как сэкономить на модных канцтоварах? 5 лайфхаков от самих школьников

Дарья Кондрат EST

Photo by Miesha Moriniere from Pexels

Тетрадки, ручки, линейки… Этот ежегодный набор обходится совсем недешево. Что же делать, если в новом учебном году хочется красивых вещей, но денег на все не хватает? Ответ прост: DIY (do it yourself — сделай сам). При желании своими руками можно сделать все — и линейку, и циркуль, и дневник. Но для начала давайте рассмотрим самые простые и доступные варианты рукоделий.