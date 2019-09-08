08.09.2019, 15:37

Как сэкономить на модных канцтоварах? 5 лайфхаков от самих школьников


Дарья Кондрат
Дарья Кондрат
EST
Как сэкономить на модных канцтоварах? 5 лайфхаков от самих школьников
Photo by Miesha Moriniere from Pexels

Тетрадки, ручки, линейки… Этот ежегодный набор обходится совсем недешево. Что же делать, если в новом учебном году хочется красивых вещей, но денег на все не хватает? Ответ прост: DIY (do it yourself — сделай сам). При желании своими руками можно сделать все — и линейку, и циркуль, и дневник. Но для начала давайте рассмотрим самые простые и доступные варианты рукоделий.

1) ТЕТРАДИ

Часто суть лайфхака не в том, чтобы создать вещь с нуля, а в том, чтобы только украсить готовую вещь. Так, например, можно превратить самую дешевую и обычную тетрадку в красивую и модную. Для этого не нужны какие-то особенные навыки рисования или большое количество материалов. В интернете много видеороликов, в которых все поэтапно показано.

1. 10 стильных идей

2. Тетради-органайзеры

2) РУЧКИ И КАРАНДАШИ

Разница в цене на обычные ручки и ручки с украшениями просто поражает. Хотя и у тех, и у других — совершенно одинаковый функционал. Вот что можно сделать с дешевой покупкой:

3) ТОЧИЛКИ

В интернете очень креативно подходят к оформлению точилок.

Вот, например, точилка из коробочки от "Тик-Так":

Или точилка-бургер:

4) ПЕНАЛ

Можно сэкономить, купив самый дешевый пенал и украсив его. Или можно сделать пенал самому — это на самом деле проще, чем кажется.

1. Необычные пеналы своими руками:

2. Пенал из носков:

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: