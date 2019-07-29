И детям, и родителям на заметку: какие возможности для активного лета есть в Таллинне

Управа района Кесклинн, Таллиннский департамент молодёжи и спорта и Kalev Spa проводят летние мероприятия в парках района Кесклинн. Основным местом бесплатных мероприятий, в которых участвует Молодежный центр Кесклинна, является парк Канути. В программу входят разные интересные и развивающие занятия, например, спортивные тренировки от Kalev Spa, волейбол, йога, дворовые игры, настольные игры, уличные молодежные дебаты, фотоохота, рукоделие и т.д. Помимо основной программы, которую предлагает Молодёжный центр Кесклинна, вы можете посетить его по рабочим дням с 11:00 до 17:00. Центр также предлагает воспользоваться бесплатными помещениями, которые доступны для всех совершеннолетних молодых людей или молодежных организаций.

Бесплатно поиграть в различные настольные и компьютерные игры, взять напрокат уличные игры и мячи можно в Молодёжном центре столичного района Нымме. В августе состоится трудовой лагерь для детей в возрасте от 7 до 12 лет. В хорошую погоду будет открыта площадка для игр на свежем воздухе.

В летний период директор Молодежного центра Ласнамяэ Данила Кузнецов советует подросткам больше времени проводить в недавно построенных городских спортивных парках Койду, Кивила, Вильде, где созданы все условия для занятия уличными видами спорта (рампы, воркаут, баскетбол, футбол, паркур).

“Всем молодым людям хотелось бы пожелать в первую очередь хорошей погоды, чтобы у них было больше возможностей проводить свободное время на свежем воздухе и не забывать о том, что лето - это не только отдых, но и возможность найти время, чтобы научиться чему-то новому и полезному” — сказала руководитель Молодёжного центра Кесклинна Кристина Алексеева.

Всего в столице работают 10 городских молодежных центров, которые способствуют неформальному обучению и в своей работе используют принципы открытой молодежной работы. Цель работы заключается в том, чтобы предложить молодёжи возможность на добровольной основе принимать участие в различных сферах жизни общества и поддерживать их начинания. Молодёжные центры проводят бесплатные мероприятия, программы, проекты, лагеря, курсы и семинары для всей молодежи города.

Данный материал публикуется в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. Авторы рубрики — выпускники Летней школы журналистики, которая уже третий год проходит при сотрудничестве Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и портала Delfi. В октябре 2019 самые активные авторы получат призы от SSE Riga.