Хорошие новости! Второй созыв Молодежного совета Ласнамяэ начал работу

В сентябре в крупнейшем районе Таллинна прошел набор в Молодежный совет второго созыва. Участие в совете дает молодёжи возможность получить новые знания и навыки, а также представить свой взгляд на развитие Ласнамяэ. На призыв принять участие в деятельности совета откликнулось 25 молодых и активных ребят в возрасте от 15 до 19 лет.
Созданный в октябре 2018 года Молодёжный совет Ласнамяэ успел многим порадовать и даже некоторым образом удивить жителей района и особенно молодёжь. Одними из самых запоминающихся мероприятий, организованных советом первого созыва, стали две молодёжные дискотеки со средним количеством участников около 200 человек. Совет также провел три благотворительных кампании, две из которых были направлены на помощь приютам для животных. Знаковым событием для участников совета стала встреча ученических самоуправлений районных школ и гимназий.
Успех первых организованных советом мероприятий и инициатива активных участников совета дала управе района Ласнамяэ повод продолжить это успешное начинание. Заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина так комментирует деятельность совета: ”Управа района рассматривает сотрудничество с Молодёжным советом Ласнамяэ как возможность предоставления молодым людям условий для получения максимального доступа к интересующей их информации, вовлечения их в процесс обсуждения принимаемых решений, а также рассмотрения актуальных для них вопросов на местном уровне. Привлекая молодых людей к процессу развития Ласнамяэ, управа района сможет своевременно получать необходимую информацию относительно интересов, потребностей и проблем юного поколения”.
На первой встрече с участниками молодежного совета второго созыва старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн пожелал им побольше новых идей. ”У молодёжи всегда есть свой взгляд на разные проблемы, — уверен Вяэн. — Молодые люди знают, что можно сделать лучше, а что — по-другому. Очень приятно, что в нашем районе есть представители молодого поколения, которым небезразлично, что происходит вокруг”.
На ближайшее время ребята наметили два интересных мероприятия. Одно из них — NoorPROFF#1 — уже прошло в Молодёжном центре Ласнамяэ 11 октября. Серия мероприятий NoorPROFF позволит молодым людям определится с направлением, в котором они хотели бы развиваться, а также знакомит с интересными представителями разных профессий. В качестве спикера на состоявшемся 11 октября мероприятии выступила медиаэксперт и основатель коммуникационной платформы livestonia.ee и медиашколы OMG Наталья Китам. Второе мероприятие, организацией которого ребята сейчас занимаются — молодёжная дискотека, на которую в феврале пришло порядка 200 любителей современной музыки и танца.
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