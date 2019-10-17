Хорошие новости! Второй созыв Молодежного совета Ласнамяэ начал работу

Созданный в октябре 2018 года Молодёжный совет Ласнамяэ успел многим порадовать и даже некоторым образом удивить жителей района и особенно молодёжь. Одними из самых запоминающихся мероприятий, организованных советом первого созыва, стали две молодёжные дискотеки со средним количеством участников около 200 человек. Совет также провел три благотворительных кампании, две из которых были направлены на помощь приютам для животных. Знаковым событием для участников совета стала встреча ученических самоуправлений районных школ и гимназий.

Успех первых организованных советом мероприятий и инициатива активных участников совета дала управе района Ласнамяэ повод продолжить это успешное начинание. Заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина так комментирует деятельность совета: ”Управа района рассматривает сотрудничество с Молодёжным советом Ласнамяэ как возможность предоставления молодым людям условий для получения максимального доступа к интересующей их информации, вовлечения их в процесс обсуждения принимаемых решений, а также рассмотрения актуальных для них вопросов на местном уровне. Привлекая молодых людей к процессу развития Ласнамяэ, управа района сможет своевременно получать необходимую информацию относительно интересов, потребностей и проблем юного поколения”.