ЭКСКЛЮЗИВ! ”Главное, чтобы в прессе писали о Ласнамяэ, а не обо мне”. Андрес Вяэн о себе, своей работе и преображении района

— Основная проблема — это инфраструктура, ведь Ласнамяэ — это транзитный район. Через наш район проходит путь в сторону Виймси, Маарду, Нарвы, в сторону центра города, в Таллиннский порт и, конечно же, на Певческое поле. И наша главная задача, чтобы этот путь был удобным, быстрым и приятным.

— Считаете ли вы правильной систему, при которой старейшины районов постоянно меняются? Не успевает новый старейшина войти в курс дела, как уже наступает очередь другого.

— Здесь есть свои плюсы и минусы. Однозначно могу сказать, что чем дольше остаешься на одной должности, тем лучше осведомлён о всевозможных ”неровностях”. Важно также отметить, что у нового старейшины всегда есть свои новые, передовые идеи, мысли и желание что-то изменить и сделать лучше. Конечно, нужно заметить, что быстро делать что-либо очень сложно, ведь существуют планы развития, бюджет и прочее, но влиять на это можно.

— Как сделать район безопаснее? Возможно ли привлечение дополнительных сил в виде полиции, МуПо?

— А кто сказал, что Ласнамяэ — опасный район? Нельзя не отметить, что здесь больше жителей, чем в Тарту, Вильянди и Элва вместе. А где много людей, там и проблем больше. Сейчас мы пробуем систему дежурства охранной фирмы, например, на променаде Паэ и, уже исходя из результатов, будем делать выводы.

— Какое ваше любимое место в Ласнамяэ?

— В Ласнамяэ моё любимое место — это трамвайный терминал Таллиннского аэропорта. Во-первых, это врата в Таллинн, да и вообще в Эстонию. А во-вторых, свой вклад в создание терминала внес и я, возглавляя тогда еще службу трамвайного движения.

— Пользуетесь ли вы соцсетями, чтобы рассказывать о своей работе, о себе, чтобы стать, что называется, ближе к народу?

— Да, конечно. Я пользуюсь социальной сетью Facebook. Так что здесь всё, как надо!

— Складывается впечатление, что о вас мало пишут в прессе по сравнению с предыдущими старейшинами. Это случайность или осознанное дистанцирование?

— Трудно сказать наверняка. Нередко оказывается, что о человеке не знают и не пишут, потому что вокруг него нет скандалов. За примером далеко идти не нужно — в службе трамвайного движения проблем нет, все работает чётко, как механизм, поэтому о руководстве особо общественность и не знает. Лично я придерживаюсь такого мнения, что важно, чтобы в прессе писали о Ласнамяэ, а не обо мне!

— Какие цели вы поставили себе на посту старейшины Ласнамяэ? Удалось ли уже достигнуть каких-то из них?

— Я хочу, чтобы Ласнамяэ развивался в едином темпе, чтобы улучшалось развитие парков, строились интересные сооружения. И чтобы люди разных национальностей, разного возраста чувствовали себя здесь как дома.

— Какие крупные архитектурные и инфраструктурные проекты уже запланированы в Ласнамяэ?

— В течение следующих двух лет начнётся строительство парка Тондираба, который станет уникальным для Ласнамяэ местом, где мы планируем разбить дендропарк, в котором были бы представлены разные произрастающие в Эстонии деревья, а также мини-зоопарк. Мы открыты и для предложений жителей Ласнамяэ (своими идеями и предложениями относительно будущего парка можно поделиться, отправив сообщение на электронный адрес lasnamae@tallinnlv.ee или на официальную страницу управы в Facebook — ред.). Второй важный и, безусловно, долгожданный проект — это бассейн со SPA-центром. Таким образом микрорайон Тондираба станет своеобразным спортивным городком. В ближайшем времени нас также ждет прорыв улицы Мустакиви теэ и развязка Вяо. Ну и, конечно, нельзя забывать про Таллиннскую больницу и центр здоровья, которые уже находятся в стадии разработки.

— Ласнамяэ часто называют русским гетто. Возможно ли изменить это отношение и как?

— Во-первых, на самом деле количество эстоноязычных жителей в Ласнамяэ превышает показатель остальных районов столицы. Во-вторых, полагаю, что в самом скором времени укоренившееся отношение к нашему району обязательно изменится, ведь в районе проходит масса интересных мероприятий, привлекающих в том числе и жителей других районов. Совсем недавно у нас прошли большие киносъемки, а летом жителей и гостей района ждут такие мероприятия, как день Ласнамяэ, семейные дни, фестиваль пирожков, вечера кино и масса другого интересного. Хочу добавить, что за последнее время я не видел плохих новостей про Ласнамяэ. В средствах массовой информации наш район освещается позитивно и меня это очень радует.

— Что бы вы пожелали жителям района?