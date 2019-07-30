Baltic pride 2020: готова ли к нему Эстония?

6 июня этого года в Вильнюсе прошел Baltic Pride ежегодный фестиваль в поддержку равных прав и толерантности к сексуальным меньшинствам. В 2020 году этот фестиваль будут проводить у нас в Эстонии. Готово ли общество Таллинна к проведению прайда?
Baltic Pride Эстония проводила в 2011, 2014 и 2017 годах. В Baltic Pride участвуют активисты ЛГБТ-сообщества из Эстонии, Латвии и Литвы и их друзья, родственники и те люди, которые выступают за равные права для всех. Точное число членов ЛГБТ-сообщества в странах Балтии неизвестно, так как эта тема до сих пор является табуированной, многие скрывают свою сексуальную ориентацию, зная, что общество, скорее всего, отнесется к этому с агрессией.
Поэтому сколько людей соберется на фестиваль в Таллинне в будущем году, прогнозировать сложно. В этом году в Литве в прайде участвовали около 10 000 активистов, что несоизмеримо больше по сравнению с тем, сколько было на первых балтийских прайдах.
Эстония пытается равняться на Финляндию и Швецию во многих сферах, но при этом в области толерантности, в особенности ЛГБТ, Эстония, по сравнению с ними, далеко в Средневековье. На вопрос Eurobarometer “Как вы ощущаете себя рядом с коллегой геем?” всего лишь 34% опрошенных эстонцев ответили “Абсолютно комфортно”, а, например, в соседней Швеции на этот же вопрос так ответили уже 94%.
Ответившие “да” за последние 12 месяцев на вопрос, испытывали ли они дискриминацию или преследование по признаку сексуальной ориентации (источник: https://fra.europa.eu).
Политики смотрят на вопрос о проведении прайдов и в целом на ЛГБТ-сообщество по-разному. Этим летом министр иностранных дел Урмас Рейнсалу издал указ для посольств Эстонии, запрещающий им поддерживать сексуальные меньшинства от лица страны. Указ вызвал недовольство у активистов, которые собрались у здания правительства в знак протеста.
Повлияют ли эти и последующие события на предстоящий фестиваль, пока неизвестно, но хочется верить, что Эстония сделает не шаг назад, а рывок вперед в области толерантности. А что думаете вы?
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