Baltic pride 2020: готова ли к нему Эстония?

Эстония пытается равняться на Финляндию и Швецию во многих сферах, но при этом в области толерантности, в особенности ЛГБТ, Эстония, по сравнению с ними, далеко в Средневековье. На вопрос Eurobarometer “Как вы ощущаете себя рядом с коллегой геем?” всего лишь 34% опрошенных эстонцев ответили “Абсолютно комфортно”, а, например, в соседней Швеции на этот же вопрос так ответили уже 94%.

Ответившие “да” за последние 12 месяцев на вопрос, испытывали ли они дискриминацию или преследование по признаку сексуальной ориентации (источник: https://fra.europa.eu).

Политики смотрят на вопрос о проведении прайдов и в целом на ЛГБТ-сообщество по-разному. Этим летом министр иностранных дел Урмас Рейнсалу издал указ для посольств Эстонии, запрещающий им поддерживать сексуальные меньшинства от лица страны. Указ вызвал недовольство у активистов, которые собрались у здания правительства в знак протеста.

Повлияют ли эти и последующие события на предстоящий фестиваль, пока неизвестно, но хочется верить, что Эстония сделает не шаг назад, а рывок вперед в области толерантности. А что думаете вы?

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