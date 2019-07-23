А вы были на фестивале "Лайма Рандеву 2019"? Если нет, то зря!

Сами зрители собрались не только из Латвии, но и из Литвы, России, Финляндии, Эстонии и т.д. Именно в первый день зал был заполнен полностью, и было здорово наблюдать за тем, как все дружно подпевают любимым артистам. Детей на фестивале почти не было, в основном гостями были молодые и взрослые люди. Артисты пели по 2-3 песни и только некоторые — по одной. Как бонус, певица Лолита исполнила ещё не вышедшую песню, которую она написала совсем недавно. Это было очень неожиданно и приятно.

Концерт длится 3,5 часа, двери открывают за час до начала. Сам зал расположен на территории парка, в котором можно погулять во время получасового антракта или перекусить, т.к. рядом с залом располагается несколько различных фудкортов с напитками, солеными закусками и мороженым.

Звук и организация прекрасны. Персонал и организаторы очень дружелюбны, готовы прийти на помощь и ответить на интересующие вас вопросы. Выступления артистов — зажигательные, особенно необычно слушать их в живом звуке, но от этого только интереснее.

Стоит ли ехать?

Определённо стоит! Эмоции от увиденного исполнения вживую несравнимы с теми эмоциями, которые возникают при просмотре именно в тот момент, когда через пару мест от меня сидели Алла Пугачева и Максим Галкин, такие же гости, как и я — полностью терялось ощущение разделения публики на ”известных” и ”неизвестных”. Мы все — гости и наслаждаемся этим праздником в виде фестиваля, вместе.

Посещение такого мероприятия, по моему мнению, может позволить себе каждый. Цены на билеты варьируются от 40 до 300 евро. Все зависит от желаемого места расположения. Но по опыту могу сказать, что зал не настолько большой, как может показаться в ”прямых эфирах”, он довольно компактный и хорошо видно с любого ряда.

Как добраться?

В первую очередь нужно добраться до Риги. Сделать это можно самыми разными способами: на машине, на автобусе или на самолете. Следующий шаг — добраться из Риги в Юрмалу. Эти два города находятся довольно близко. Можно доехать на такси, займет это около часа в час пик и стоить будет примерно 20 евро, в зависимости от места отправления. Самый быстрый и выгодный вариант — поезд. Занимает поездка 20 минут, и билет в одну сторону по направлению Рига — Дзинтари стоит 1,40 евро.

Станция железнодорожного вокзала в Риге находится прямо возле центрального рынка и автобусного вокзала. А дойти от остановки ”Дзинтари” в Юрмале до самого концертного зала займет не больше 10-15 минут. Поезда обратно ходят до самой полуночи, следовательно, обратно можно также уехать на нем.

Если вы все еще раздумывали над тем, чтобы посетить этот фестиваль, то я советую вам обязательно это сделать! Можно легко выбрать день, в который будут выступать ваши любимые исполнители, и смело отправляться в путь.

Вы не пожалеете — это точно!