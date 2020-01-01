Вторая мертвейшая профессия. Во что превратилась журналистика за двадцать лет правления Владимира Путина

Это и есть сегодня обычная реакция российских государственных институтов на правду. Игнорирование фактов: все это чушь, выдумки, компот, заказ, происки ЦРУ и т. д. Замалчивание. А если замолчать нельзя — прославление виновных и дискредитация тех, кто честно сделал свою работу. Вот еще пример: губернатора Андрея Турчака подозревали в том, что он заказал избиение журналиста Олега Кашина. Никто не стал это расследовать, а Турчак теперь вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета ”Единой России”. Совсем недавно, в разгар допингового скандала, министр спорта России был награжден орденом. Да любой мелкий чиновник, которого схватили за руку, начинает сегодня голосить про ”происки Запада”. В общем, ”тьфу на тебя, Алексей Навальный!”

Как пошутил мой коллега, отвечая на вопрос, помнит ли он, чтобы его расследования что-то поменяли в жизни: ”Помню, я был уволен”. Признание заслуг журналиста оформляется его увольнением. Так государство лишает смысла журналистскую деятельность.

Активистика вместо журналистики



При этом вокруг десятки журналистских проектов, некоторые из них очень хорошие, и возникают все новые. Благодаря интернету порог входа на этот рынок упал — открывай медиа хоть в Facebook. Разве это не значит, что на место старых, отживших, медиа пришли новые, и мы наблюдаем не закат, а рассвет? Пройдет немного времени, солнце взойдет, станут понятны новые лидеры, которые будут лучше прежних. Очень хочется на этот вопрос ответить ”да”. Но нет.

Про бизнес стоит забыть. Это не бизнес — это промысел. Его нельзя ни продать, ни подарить. Уберите из ”вДудя” самого Дудя — что останется? Большинство новых проектов — способ выживания тех, кто удостоился в старых медиа увольнения за хорошую работу или просто устал гнуться и ушел на вольные хлеба. Тут грант, там краудфандинг, здесь немного нативной рекламы, кому повезло — у того есть спонсор. На жизнь себе и сотрудникам хватает — уже хорошо (какой там бизнес, какая там прибыль?). Многие люди, проработавшие в медиа лучшую часть своей жизни, ничего больше и не умеют, куда им деваться? А другие — меньшинство — ничего больше и не хотят, у них призвание. Талант, упорство и смелость этих людей вызывают уважение и благодарность. Только это не бизнес. И не решает главного вопроса: зачем все это нужно?