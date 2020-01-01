Вторая мертвейшая профессия. Во что превратилась журналистика за двадцать лет правления Владимира Путина

Заняв в медиа господствующие позиции, государство предъявило к журналистике новые требования: если ты получаешь деньги от государства — прямо из бюджета или в виде рекламных контрактов госкомпаний — то должен отстаивать интересы государства. После Крыма и Донбасса, когда мы оказались в воюющей стране, к этому добавилось еще: если ты не получаешь деньги от государства, это не освобождает тебя от обязанности учитывать его интересы. Кто с этим не согласен — либераст, антипатриот, вражеский агент и пятая колонна. Так пропаганда подменила собой правду.
Правда не нужна
Даже в плохих изданиях часто работают приличные люди. Какая у них мотивация, кроме денег? Разная — честолюбие, чувство справедливости и любопытство, иногда все сразу. Но всем важно, поменяется ли в результате их работы что-то в реальной жизни. И надо прямо сказать: сегодня в России в результате журналистской работы не поменяется ничего, а то и поменяется в обратную сторону.
Как это должно работать? Журналист добывает новость, то есть важную для каких-то людей правду, которую другие люди пытаются скрыть. Эта правда становится публичной и случается маленький Уотергейт. Конечно, не каждый раз президент уходит в отставку. Но какая-то реакция считается нормой. Если в статье показано, что такой-то человек — вор, полиция должна это проверить. Если законопроект ущемляет чьи-то права, депутаты должны его пересмотреть. Если у чиновника нашли незадекларированную собственность, он должен быть отстранен.
Но в России все поставлено с ног на голову. В 2016 году во многих странах одновременно вышли расследования, основанные на так называемом ”панамском архиве” — утечке данных про офшорные компании высокопоставленных государственных деятелей разных стран. В большинстве стран, которые принято называть цивилизованными, власти сказали журналистам спасибо и попросили предоставить дополнительные доказательства и документы.
В России еще до публикации, получив журналистские запросы, пресс-секретарь президента объявил, что враги готовят против Путина информационный вброс. После публикации ее главный российский герой — близкий товарищ и, возможно, кошелек Путина виолончелист Ролдугин — рассказал, какой он хороший, по центральному телевидению, дал концерт на весь мир в только что освобожденной сирийской Пальмире, а миллиардеров-спонсоров его благотворительного проекта Путин собрал, чтобы поблагодарить лично.
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