”Все просто!” Как Москва и Донбасс крепят финансовые связи через Цхинвали

Однако такая международная торговля оказывается по силам не всем. ”Мы магазин, продаем промышленные товары, работаем здесь по общей системе налогообложения — у нас есть счет в „Центральном республиканском банке”, — рассказывает Виктор, хозяин крупного магазина в одном из небольших нестоличных городов ДНР. — Так и все вокруг нас так же работают. Это то же самое, как в Польше или Украине: берут наличные, выписывают бумажные чеки, платят единый налог — ничего нового. Это только так называемые госпредприятия ДНР работают по безналу. А для нас все по-старинке: тупо скопировали украинскую систему — только умножили на два налоги и цены, переводя в рубли”.

”Мы пару раз попробовали закупить товар в России, но это сложно для нас — нужно счет открывать в Южной Осетии, которая признала нас, а их признала Россия, вся процедура пару месяцев для нас занимает, надо получать лицензию на внешнеэкономическую деятельность, — поясняет Виктор. — От заказа товара до доставки к нам все заняло бы месяца три, мы не стали связываться и берем все на местных (донецких — ред.) базах, которые на этом специализируются, нормально приспособились, и их таких оптовых фирм немного — я знаю 5−6 и их тут точно не больше десятка. Вроде так и проще, но весь ассортимент у нас и всех конкурентов из-за этого практически одинаковый — ну, у всех!”

Для торговли с ЛДНР используется схема создания НКО (Небанковских кредитных организаций), в которых могли открывать счета как предприятия с территории ДНР, так и предприятия из России. Со временем движение НКО вылилось в создание в Москве большого Центра международных расчетов (ЦМР) в статусе ”общества с ограниченной ответственностью”.

Можно работать с НКО, но с территории ”стратегического партнера” ЛДНР — признанной РФ республики Южная Осетия, регистрируя ее предприятия в России. Можно работать через банк Южной Осетии.

Уход от санкций

Схемы ухода от санкций постоянно видоизменяются и усовершенствуются. Поначалу все предприятия в Донецке как украинские юридические лица становились на учет в Единый госреестр ДНР после чего бизнес становился на налоговый учет в России и открывал счет в НКО. Получалось, что предприятия работали с территории Донецка в России как украинские юридические лица, не нарушая международного законодательства. Украина поставила НКО под санкции, но возник ЦМР и вариант с Южной Осетией. Ее признала Российская Федерация, а Южная Осетия в свою очередь признала ДНР и ЛНР. При ее посредничестве и идет торговля. Крупнейший держатель промышленности в самопровозглашенных республиках ООО ”Внешторгсервис” и вовсе для удобства зарегистрировано в Цхинвале.