”Владимир Владимирович, очевидно, устал”. Политолог о том, почему россиянам нужна нормальная жизнь вместо патриотического облика страны

Конечно, это открывает возможности для выхода России из изоляции, в которой она находилась в течение нескольких лет после аннексии Крыма. Российская дипломатия, российская власть имеет очень давние традиции использования слабости соперников и окружающего мира. И в данный момент можно говорить об определенных тактических победах Кремля — не в силу его возросших ресурсов, а в силу слабости окружающего мира. Да, тактические победы возможны — от возвращения России в ПАСЕ несмотря на то, что она не ушла из Украины и не отступила ни на шаг, от возвращения Путина за стол переговоров с европейскими лидерами. Тактическая победа — это когда Зеленский принимает формулу Штайнмайера, на которой настаивает Россия.

Но тактические победы, бывает, ведут к стратегическим поражениям. Что, например, принесет нам принятие компромиссной формулы с Украиной? Украинцы уже выходят на улицу, формируют новый Майдан, подрывают позиции Зеленского. Украинские добровольцы стоят на линии разграничения в Донбассе и запрещают отвод украинской армии. Несмотря на то, что европейцы будут давить на Зеленского, чтобы он принял условия Путина и диктат Москвы, вряд ли Украина позволит Зеленскому капитулировать. Это победа Путина? Нет, это продолжение прежней драмы.

Одержала ли Россия победу в Сирии? С одной стороны, она помогла вместе с иранцами сохранить власть мяснику Асаду. Но теперь она не знает, как оттуда выйти. Россия зажата, как в расщелине, между конкурирующими интересами Хизбаллы и Ирана, Турции, США. Как с честью выпутаться из этой ситуации, непонятно. А тут уже на горе опять поднимается ИГИЛ.

Но страшнее всего вот что: когда ресурсы начинают исчерпываться, экономические и финансовые, ресурсы репутации на мировой арене, Россия вынуждена постоянно оглядываться назад, где ей в спину дышит мощный, огромной силы Левиафан — Китай. Экономика России ”весит” 1,58 триллиона долларов, у Китая 12 триллионов, военные расходы России — 61 миллиард долларов, Китая 250 миллиардов, а через несколько лет Китай собирается нарастить их до 400 миллиардов долларов.

Эта асимметрия ресурсов заставляет Россию скукоживаться. Несмотря на весь дружеский тон Путина все в Москве и в российской элите, да и в обществе понимают, что когда Запад слаб, и распадается порядок, которым руководит дядюшка Сэм, возникает вакуум, который заполняет именно Китай с его огромными амбициями, с иной философией жизни, со стремлением организовать жизнь других. И как нам будет житься, как мы будем чувствовать себя подмышкой или в кармане у Китайской империи? Вот тот вызов, который проявляется, когда мы рассматриваем эту мышиную суету внешней политики Кремля.

— Каково будущее всех экономических, военных и политических объединений, в которых Россия лидирует или претендует на лидерство в свете усиления влияния Китай в регионе? Не возникнет ли конфронтации России с Китаем в стратегически важных для нее регионах?

— Сейчас уже можно констатировать, что Китай постепенно, осторожно, без хулиганского битья стекол вошел в сферы влияния России, которые были нашими буферами, как бы предохраняли ее от окружающего мира. Он уже давно имеет существенные интересы в Средней Азии, строит свою военную базу в Таджикистане. То есть, начинается военное проникновение, Китай предлагает себя не только как экономического актора государствам ”нашей”, постсоветской Средней Азии, но и как гаранта их безопасности.