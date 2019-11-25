ВИДЕО | Tesla презентовала пуленепробиваемый Cybertruck

Его стекла бронированы, а корпус изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали. Во время презентации глава компании Илон Маск попросил продемонстрировать прочность машины. Так, пикап смог выдержать удар кувалдой.

Однако, стекло разбилось после того, как в него метнули металлический шарик. Несмотря на это, Маск отметил, что не попал в салон, отлетев в сторону. Ранее он заявлял, что кузов машины настолько прочен, что может выдержать и пулю 9-мм калибра.

Производство Cybertruck начнется в конце 2021 года, а поставляться он будет в трех версиях — с одним, двумя или тремя моторами. Как отметил Илон Маска, старшая версия машины менее чем за 2,9 секунды может развить скорость до 60 миль в час (96,6 км). Стоить же самая дешевая модель будет $ 39,9 тысяч. Средняя обойдется в $ 49,9 тысяч, а третья — в $ 69, 9 тыс. Стандартная комплектация будет состоять из автопарковки, автопилота и полного привода.