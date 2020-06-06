В России создается снайперская винтовка с дальностью стрельбы 7 км

”Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы три километра. Предварительное название проекта — DXL-5, к этому семейству относятся такие наши изделия, как DXL-4 ”Севастополь” и DXL-3 ”Возмездие”. Винтовок с такой дальностью на мировом рынке снайперского оружия еще не было”, — заявил Лобаев.

У винтовки будет новый патрон, позволяющий стрелять на дальнем расстоянии. Лобаев также рассказал, что она ”является абсолютно новым, прорывным изделием”. Размер патрона будет большим, он также будет отличаться нальной скоростью.

Кроме того, Лобаев отметил, что из-за ситуации с коронавирусом сложно назвать точные сроки, однако скорее всего, винтовка будет готова в начале 2021 года.

В данный момент самой дальнобойной винтовкой является ”Сумрак”, которую также производится Lobaev Arms. Она может поражать цели в 2,5 км в случае уверенной стрельбы и 4,2 км — рекордной.