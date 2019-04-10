В России предложили законопроект о неуважении власти к народу

В частности, он предложил штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или назначать административный арест за публичные действия властей, которые выражают ”явное неуважение” к правам и свободам граждан, указанным в Конституции РФ, говорится на сайте партии ”Яблоко”.

Кроме того, один из законопроектов предусматривает штраф до миллиона рублей и арест на срок до 30 суток для депутатов, которые проголосовали за принятие законопроекта, признанного судом выражающим неуважение к правам человека.

По словам Шлосберга, его пакет законопроектов стал ответом на вступивший в силу закон об оскорблении власти в интернете.

”Право на принятие решений, определяющих жизнь десятков миллионов людей, в условиях безнаказанности вылилась в тотальное, ежедневное насилие власти к народу. Законы перестали соответствовать праву и стали орудием власти против людей”, — заявил он.

В ближайшее время депутат планирует внести инициативу в Госдуму через заксобрание Псковской области.