"Прорыва не будет". Почему новый Кабинет вряд ли выведет Россию в лидеры экономического роста

”Михаил Мишустин среди своих коллег имеет прозвище „Берия”, он действительно внешне на него похож”, — говорит Илья Шуманов, — ”За последние десятилетия налоговая служба стала одной из самых главных проблем для российского бизнеса, фактически превратившись в спецслужбу. Ее главной задачей стало не улучшение инвестиционного фона или комфортность ведения бизнеса, а максимальная собираемость налогов, под видом которой часто происходило необоснованное, а иногда и коррупционное давление на бизнес”, — подчеркивает глава Трансперенси Интернешнл Россия.

Экономист Андрей Нечаев, министр экономики России в 1992—1993 годах, обращает внимание на то, что именно при Михаиле Мишустине ФНС добился полной прозрачности при проведении многих налоговых транзакций. ”Мишустин существенно повысил собираемость налогов, в том числе, за счет цифровизации работы ФНС. Я недавно говорил с людьми, которые занимались возвратом НДС. По их словам, криминальный возврат НДС как бизнес — в России закончился, настолько все транзакции стали прозрачны”, — рассказывает Андрей Нечаев.

Политолог Константин Калачев отмечает, что назначения в правительство дают ясный ответ на вопрос, технический премьер Мишустин, или же его возможности выходят далеко за рамки этой роли. ”Теперь мы видим, что это всерьез и надолго, до конца транзита”, — говорит Калачев, — ”Прорыва не будет однозначно, на темпы роста выше средних мировых не выйдем, но отдельные улучшения будут. В первую очередь — в области здравоохранения, поскольку оно обозначено приоритетом и получило сильного министра (Михаила Мурашко, — прим. „Спектра”). Вероятно, поднимут планку также минтруда и минсоцразвития”, — говорит политолог.

Неопределенность наряду с некоторыми надеждами отмечают и другие эксперты.

Основной задачей правительства, по мнению Андрей Нечаева, должно стать повышение уровня жизни россиян и экономический рост. И тут экономист тоже говорит о ”легком оптимизме”, который внушают заявления Михаила Мишустина на эту тему. Однако добавляет, что все эти обещания звучат не первый раз, предыдущий заявления так и не были реализованы. ”Главные решения в области экономической политики принимаются лично Владимиром Путиным, а не в Белом доме”, — поясняет Андрей Нечаев, — ”Тратить ли Фонд национального благосостояния или каким верстать бюджет — это макроэкономические решения, и все это в первую очередь проходит лично через Путина и его администрацию”.